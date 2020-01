Nagel-Logistik übernimmt Tiefkühlzentrum TCG Glesien – und plant Ausbau

Schkeuditz

Der Branchenriese Nagel-Transthermos aus Versmold in Nordrhein-Westfalen macht das Tiefkühlcenter Glesien (TCG) zu seinem 28. Standort bundesweit. „TCG Glesien ist bereits heute ein wichtiger Standort für unser Tiefkühlnetzwerk“, sagte Christian Berlin, Geschäftsführer der Tiefkühlsparte der Nagel-Group. „Durch den Aufkauf aller Anteile können wir die Niederlassung noch besser integrieren.“

Selbst ein Ausbau des Standorts sei jetzt möglich. „Der vielversprechende Markt für Tiefkühllebensmittel wächst kontinuierlich“, sagte ein Nagel-Sprecher. Die Übernahme von TCG sichere nun nicht nur zusätzlich Kapazitäten für diesen wachsenden Markt. Sie schaffe auch „die Grundlage für weitere Investitionen in den Standort, zum Beispiel in weitere Bauabschnitte“.

Die neue Mutter, die zum Logistikriesen Nagel Group gehört, ist schon seit 2016 an TCG beteiligt, bisher aber nur als Junior-Partner mit 19 Prozent. Jetzt wird der Anteil auf 100 Prozent aufgestockt. Alle 57 Mitarbeiter werden übernommen, erklärte ein Nagel-Sprecher auf Nachfrage der LVZ. Auch sonst werde am Standort alles beim Alten bleiben. Sogar der Firmenname TCG bleibe bestehen. „Kurzfristig wird sich hier nichts ändern.“

24 Millionen Euro investiert

Die Kühlhäuser von TCG waren ab 2010 im Airport-Gewerbepark des Schkeuditzer Ortsteils Glesien entstanden. 24 Millionen Euro wurden damals investiert. Von Anfang an als Partner an Bord war schon damals das Branchenschwergewicht Transthermos. 2016 wurde Transthermos dann von Nagel geschluckt – inklusive der Beteiligung an TCG.

Die erste Tiefkühlhalle in Glesien war schon im Oktober 2010 in Betrieb gegangen, die zweite folgte zwei Jahre später. Zusammen bieten Sie Platz für mehr als 16.000 Paletten mit Tiefkühlkost, die hier bei minus 28 Grad lagert. Geliefert wird vor allem nach Sachsen, Thüringen und in Teile Sachsen-Anhalts.

Wie viel Nagel für TCG bezahlt hat, wollte der Sprecher nicht verraten. Und ganz abgeschlossen ist das Geschäft auch nicht: Das Bundeskartellamt muss noch zustimmen. „Die Übernahme soll nach Abschluss der Prüfung der Behörden final vollzogen werden“, kündigte der Sprecher an. Die Geschäftsführung in Glesien wurde laut Handelsregister aber schon im Dezember ausgetauscht.

Nächstes Übernahmeziel heißt Wustermark

Das nächste Übernahmeziel hat Nagel, nach eigenen Angaben bereits Marktführer bei den Tiefkühlhäusern, bereits im Visier: das Tiefkühllogistik-Center Wustermark (TCW) bei Berlin, an dem Nagel bereits seit 2012 beteiligt ist, hier sogar mit 81 Prozent. Jetzt soll auch hier auf 100 Prozent aufgestockt werden.

Wustermark wird nach Glesien dann der 29. Standort bundesweit – und ist mit Platz für 20.500 Paletten sogar noch etwas größer als der Standort in Sachsen. „Mit beiden Investitionen stärken wir unser Tiefkühlgeschäft und stellen strategisch wichtige Weichen für die zukünftige Weiterentwicklung in diesem vielversprechenden Segment“, sagte der Chef der Nagel-Group, Carsten Taucke.

Von Frank Johannsen