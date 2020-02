Neue VDA-Chefin gibt in Leipzig ihren Einstand

Leipzig

Ihren ersten Auftritt in neuer Funktion als Chefin des Verbandes der Automobilindustrie ( VDA) konnte Hildegard Müller kaum erwarten. „Wann geht es denn endlich los?“, flüsterte sie am Mittwoch im Congress Center Leipzig ihrem Nebenmann Thomas Wimmer zu, als beide noch gespannt in der ersten Reihe saßen. Und Wimmer, Geschäftsführer der Bundesvereinigung Logistik (BVL), trat dann tatsächlich einige Minuten früher als geplant aufs Podium, um das zweitägige Forum Automobillogistik der beiden Verbände zu eröffnen.

„Ich wollte wirklich nicht drängeln“, sagte Müller später, als sie selbst ihr Grußwort an die rund 500 Experten im Saal richtete. „Ich kann es nur nicht erwarten.“ Schließlich ist es ihr erster öffentlicher Auftritt in neuer Funktion. Erst am Samstag hat sie den Job an der Spitze des mächtigen Branchenverbandes der Automobilindustrie übernommen. „Und wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass ich hier im Februar 2020 das Forum Automobillogistik eröffne, ich hätte es nicht geglaubt.“

Müller war in ander Funktion schon mehrfach in Leipzig

Dabei kennt Müller die Leipziger Messe und das CCL bereits bestens. Als langjährige Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW) und frühere CDU-Politikerin war die 52-Jährige bereits mehrmals hier. „Fachtagungen, Parteitage – es gibt immer gute Gründe, wieder nach Leipzig zu kommen.“

Die Stadt passe nun auch perfekt zum Kongress-Motto „Grenzen einreißen“, so Müller. Dabei geht es zwar eigentlich um die Überwindung der Grenzen zwischen Autoproduktion und Logistik und die Verschmelzung beider Bereiche, wie es BMW und Porsche in ihren Leipziger Werken bereits seit Jahren vormachen. Leipzig sei aber auch „seit 1989 Symbol für das Einreißen von Grenzen“, so Müller weiter.

IAA in Leipzig ? Messe hat kein Interesse

Etwas überrascht zeigte sich Müller, dass sich Leipzig nicht am gerade laufenden Rennen um die IAA beteiligt. Seit September sucht der VDA nach einem neuen Austragungsort für die Automesse, die bisher stets in Frankfurt am Main stattfand. Sieben Städte haben sich beworben – nur Leipzig nicht. „Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn sich Leipzig beworben hätte“, sagte Müller.

Immerhin hat hier bis 2014 schon die Automesse AMI stattgefunden. Doch Leipzigs Messechef Martin Buhl-Wagner winkte gegenüber der LVZ ab. „Nach intensiver Diskussion im Haus haben wir entschieden, uns an der IAA Ausschreibung des VDA nicht zu beteiligen.“ Im Rennen sind stattdessen noch Berlin, Hamburg und München. Der bisherige Austragungsort Frankfurt ist bereits ausgeschieden, ebenso Stuttgart, Hannover und Köln.

Preisverleihung im Porsche-Kundencenter

Bei der Eröffnung des Autologistik-Kongresses mit dabei war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Prominente Redner sind daneben unter anderem Porsche-Produktionsvorstand Albrecht Reimold und sein Gegenüber beim Zulieferer Schaeffler, Andreas Schick. Höhepunkt des ersten Kongresstages ist am Mittwochabend die Verleihung des diesjährigen VDA Logistik Awards. Die erfolgt nicht auf der Messe oder im CCL, sondern bei einer großen Abendgala im Kundencenter des Porsche-Werks. Die Festrede hält auch hier die neue VDA-Chefin Hildegard Müller.

Das Forum Automobillogistik findet bereits zum zweiten Mal in Leipzig statt. Zuletzt war die Veranstaltung 2015 hier zu Gast. Das Format war 2013 von VDA und BVL aufgelegt worden. Weitere Veranstaltungsorte waren bisher München und Frankfurt, die ebenfalls beide schon mehrfach zum Zuge kamen, sowie´ Bremen.

Von Frank Johannsen