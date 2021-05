Leipzig

Die deutsche Fracht-Airline Cargologic hat am Flughafen Leipzig/Halle ihre vierte Maschine in Empfang genommen. Die aus Kanada überführte Boeing 737-400F sei vom Luftfahrtbundesamt überprüft und für den Betrieb freigegeben worden, teilte das Unternehmen mit. Das Flugzeug trägt die Kennung D-ACLX und soll insbesondere Expressfracht im innereuropäischen Verkehr befördern.

Flughafenchef begrüßt Wachstum der Frachtairline in Schkeuditz

Mit der Indienststellung der Maschine sei der erste Schritt zur Verdoppelung der Flotte in diesem Jahr erfolgt. Der Chef der Mitteldeutschen Flughafen, Götz Ahmelmann, begrüßte das Engagement der Frachtairline.

Cargologic ist eine Tochter der russische Frachtairline Volga-Dnepr, die vor allem für die großen Antonow-Maschinen AN-124 bekannt ist, und wird von Dierk Näther geführt. Der Manager war von 2008 bis 2015 Flughafenchef in Schkeuditz.

Neben Cargologic sind zwei weitere Frachtairlines am Flughafen in Schkeuditz ansässig: Da ist zum einen die European Air Transport Leipzig. Die EAT wurde 2005 als Instandhaltungsbetrieb gegründet und nahm 2010 den Flugbetrieb auf. Sie gehört zu DHL und ist nach eigenen Angaben mit 34 Fliegern die größte Frachtairline Deutschlands.

Frachtumschlag in Leipzig/Halle erreichte neuen Rekord

Zum anderen ist am Flughafen Leipzig/Halle AeroLogic mit 15 Flugzeugen stationiert. Die 2009 gegründete Gesellschaft ist ein Joint Venture von Lufthansa Cargo und DHL. Ihre Flotte umfasst 17 Flieger.

Der Flughafen Leipzig/Halle zählt nach eigener Auskunft zu den am dynamischsten wachsenden Frachtairports weltweit. In Deutschland liegt er nach Frankfurt am Main auf Platz zwei. Insgesamt steuern Leipzig/Halle rund 60 Fracht-Airlines an. Während wegen Corona der Passagierverkehr auch am Schkeuditzer Flughafen fast zum Erliegen gekommen ist, boomt der Frachtflugverkehr. Im vergangenen Jahr seien 1,38 Millionen Tonnen Fracht transportiert worden. Wie ein Sprecher sagte, sei das ein neuer Rekord.

Von Andreas Dunte