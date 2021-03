Leipzig

Die Verwirrung ist groß unter den Anbietern sogenannter körpernaher Dienstleistungen in Leipzig. Dürfen Kosmetik-, Nagel-, Tattoo- und Piercing-Studios nach mehr als vier Monaten Corona-Pause wieder öffnen? Und falls ja: wann und unter welchen Voraussetzungen?

„Wir sammeln bisher nur Informationen“, sagt Piercerin Eileen Bekö vom Tätowier-Laden Bekö-Art im Seeburgviertel. „Termine vereinbaren wir lieber noch nicht – zu viele Unklarheiten.“ Ihre Anrufe im Gesundheitsamt sowie bei der Industrie- und Handelskammer hätten sie nicht weitergebracht, beklagt sie: „Die konnten überhaupt nichts Genaues sagen.“ Auch die Kosmetikerin Monika Kunkel, die in Schleußig ein Wellness-Studio betreibt, bleibt vorerst auf der Bremse. „Ich warte auf die Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig“, sagt sie.

„Auf uns wirkt das planlos“: Eileen Bekö vom Tattoo- und Piercing-Studio Bekö-Art um Leipziger Seeburgviertel. Quelle: André Kempner

Und sie hat damit völlig recht: Zwar gilt die aktuelle Sächsische Corona-Schutzverordnung, die körpernahe Dienstleitungen unter bestimmten Voraussetzung erlaubt, bereits seit Montag. Doch die Öffnung ist in jedem Kreis und jeder Stadt an den dortigen Inzidenzwert gekoppelt: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 100 liegt, muss trotzdem erst die Kommune einen entsprechenden Erlass veröffentlichen. In Leipzig wird dieser am Mittwoch rechtskräftig.

Prostitution bleibt verboten Die Voraussetzung eines tagesaktuellen Negativ-Tests gilt in der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung nicht für alle Dienstleistungen, bei denen man sich körperlich nahe kommt. Bei medizinischer Notwendigkeit sowie bei Friseuren und in der Fußpflege ist kein Nachweis erforderlich. Ganz verboten bleiben dagegen weiterhin „Prostitutionsstätten, Prostitutionsveranstaltungen, Prostitutionsvermittlungen und Prostitutionsfahrzeuge“.

Gleichwohl haben augenscheinlich viele Kosmetik-Studios schon seit Montag offen. Kosmetikerinnen können während der Arbeit nicht so einfach ans Telefon gehen, daher erfolgt die Terminvergabe meist per Mail oder Whatsapp. Wenn man trotzdem jemanden telefonisch erreicht, ist selten Zeit für mehr als zwei Worte. „Ich habe gerade eine Kundin!“, sagt eine und ist später nicht mehr erreichbar. Eine andere erklärt: „Ich muss endlich wieder Geld verdienen.“ Und legt auf.

Dagegen hat Kosmetikerin Monika Kunkel noch nicht wieder angefangen. Vielmehr befasst sie sich mit den Feinheiten der neuen Regeln: „Ich zerbreche mir seit dem Wochenende den Kopf.“ Die Hygiene-Vorgaben sind zwar in weiten Teilen wie bis November, bevor der zweite Lockdown begann: gestaffelte Zeitfenster, kontinuierliche Desinfektion, Einmal-Unterlagen, Handschuhe, Mund-Nase-Masken bei Dienstleitern und – wenn immer möglich – auch Kunden. Doch eine Neuerung ist entscheidend: Kundinnen und Kunden müssen tagesaktuell negativ auf Corona getestet sein.

Braucht auch eine geimpfte Krankenschwester einen Negativ-Test?

„Ich gehe doch nicht extra zum Arzt oder in die Apotheke und lass mich testen, damit ich zu Ihnen kann“, habe ihr eine Kundin gesagt, erzählt Kunkel. Sie überlegt daher, ob sie die Testung als Service anbietet. Aber abgesehen davon, dass schon allein der Zeitaufwand eine andere Kalkulation nötig mache: „Ich will nicht verantwortlich sein, wenn es nicht hinhaut. Und was passiert eigentlich bei einem positiven Ergebnis?“

Eine Krankenschwester habe sie angerufen und gesagt, dass sie geimpft sei. Ob sie dennoch einen Negativ-Test brauche. Ja, braucht sie, ergab eine Nachfrage im Gesundheitsamt. Eine Kindergärtnerin sagte ihr, dass sie dienstags und donnerstags eh getestet werde. Ob sie nach Feierabend zu ihr kommen könne. „So wäre es mir eigentlich am liebsten“, findet Kunkel.

Wird es reiche, wenn ein Kunde irgendeinen Selbsttest zeigt?

Wie viele Detailfragen zu klären sind, erahnt auch Eileen Bekö aus dem Tattoo-Studio erst nach und nach. In der Verordnung ist von einem „tagesaktuellem negativen Covid-19-Schnell- oder Selbsttest“ die Rede. Aber was, wenn jemand nur für eine Terminabsprache vorbeikommt? „Lässt er sich vorher für 39 Euro in der Apotheke testen?“ Und wie läuft es konkret, sobald Selbsttests in Mengen zu kriegen sind? „Zeigen mir die Kunden dann irgendeinen Teststreifen, und wir sind fein raus? Auf uns wirkt das planlos.“

Laut Verordnung muss das Personal im Fall einer Öffnung einmal pro Woche einen Negativ-Nachweis haben. Dafür hat sich Bekö schulen lassen. Wird sie also auch den Kunden Tests anbieten? Sie weiß es noch nicht. Bevor das Tattoo- und Piercing Studio neue Termine vereinbart, wolle man zunächst alle kontaktieren, die seit November warten. Wann sie damit anfangen? „Auch das wissen wir noch nicht“, sagt Bekö. Viele Fragezeichen. „Wir scharren mit den Hufen, aber es wird uns sehr schwer gemacht.“

„Es ist an der Zeit, dass es wieder losgeht: Katrin Lademann in ihrem Studio „Nails Deluxe " im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd. Quelle: André Kempner

Katrin Lademann lässt es in ihrem Gohliser Nagel-Studio „Nails Deluxe“ ebenfalls langsam angehen: keine Kosmetik-Behandlungen, solange das Prozedere der Testung nicht klarer ist. Aber mit Maske und hinter Plexiglas will sie wieder die Nägel ihrer Kundinnen pflegen. „Allerdings glaube ich nicht, dass jemand kommt, wenn ein Test die Voraussetzung ist.“ Dabei sei es doch wichtig, „sich jetzt auch mal etwas Schönes zu gönnen“, erklärt sie. „Wir sind wie Freundinnen. Viele werden bei uns ihre Sorgen los.“ Es gehe um mehr als Finger und Füße. „Es ist an der Zeit, dass es wieder losgeht.“

Von Mathias Wöbking