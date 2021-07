Ökonomie und Glaube: Im Kloster Helfta produzieren Nonnen erfolgreich Seife

Eisleben

Naturwissenschaften studiert – Nonne geworden. Ein außergewöhnlicher Werdegang. Allerdings: Experimentieren, wie das bei Wissenschaftlern nicht selten der Fall ist, reizt sie sehr. Neues erfolgreich auszuprobieren, verschafft ihr Glücksmomente. Ungewöhnliche Wege zu gehen, beschert ihr Zufriedenheit. Die diplomierte Physikerin und heutige katholische Schwester Pauline hat im Zisterzienserinnen-Kloster St. Marien zu Helfta in der Lutherstadt Eisleben all das geschafft. Sie fand dort ihre Berufung.

Das geregelte Leben hat es ihr angetan, wenngleich sie durchaus eben auch gern mal in ihr unbekannte Sphären vordringt. „Als Physikerin – da liebt man Experimente.“ Das ist ihre ganz einfache Erklärung dafür, dass sie seit etwa anderthalb Jahren der Seife verfallen ist.

In Helfta haben die neun dort lebenden Schwestern einen recht weltlichen Wirtschaftszweig aus der Taufe gehoben – eine Seifenmanufaktur. „Und sie entwickelt sich prächtig“, sagt Pater Justinus Christoph Pech (48), der als promovierter Wirtschaftswissenschaftler selbstredend weiß, wie ein Kloster auch ökonomisch etwas zu leisten vermag und dies dort wohlwollend begleitet. Ein Manager-Mönch sozusagen. Er ist seit 2017 Gastprofessor für Leadership an der Handelshochschule in Leipzig (HHL), an der er auch seine Promotionsschrift „Die Bedeutung der Wirtschaftsethik für die marktorientierte Unternehmensführung“ 2007 verteidigte. Seither ist er eng mit der Region und ihrer Entwicklung verwurzelt.

Ständig neue Abnehmer

„Die Seife verkauft sich super“, berichtet Pauline, die mit bürgerlichem Namen Anne Klimach heißt. Die 35-Jährige ist froh darüber. „Anfangs war ich noch recht naiv, dachte, die Stücke nur in unserem Klosterladen zu verkaufen, und vielleicht noch in einigen befreundeten Klöstern.“ Dort jedoch werde längst mehr Geschäft gemacht als am sachsen-anhaltischen Produktionsstandort.

Zu haben seien die Waschhilfen inzwischen in über 20 katholischen Einrichtungen. Pauline nennt zum Beispiel das Benediktiner-Kloster Maria Laach in der Eifel und das Frauenchiemsee-Kloster am Chiemsee. „Ständig kommen neue Abnehmer hinzu“, sagt die aus Rheinböllen im Hunsrück stammende junge Frau. „Von Hamburg bis Wien und von Essen bis Dresden – überall sind unsere Seifen zu haben.“ Der Erfolg zeigt sich nicht zuletzt in nüchternen Zahlen.

„Wir starteten mit dem Verkauf zu Ostern 2019. In dem Jahr brachten wir 10 000 Stück an die Frau und den Mann. Im Folgejahr schon die doppelte Menge“, so Pauline. Der Umsatz liege zwischen 60 000 und 80 000 Euro jährlich.“ Allein bis zum Mai dieses Jahres wurden schon 25 000 Euro erlöst. Pech meint, Corona habe das Ganze befördert. „Immerhin hat Kanzlerin Merkel im März 2020 mit Blick auf höhere Hygienestandards ein häufigeres Händewaschen angemahnt.“ Dies habe sein Scherflein zum Erfolg der Helfta-Seife beigetragen, sagt der Theologe mit einem Augenzwinkern.

Norwegischer Auslöser

Die äußerst gut riechenden Stücke machen auch etwas her. Der Begriff Pauline-Seife wäre wahrscheinlich etwas übertrieben. Zwar hatte sie seinerzeit die Idee, diese kleine Fertigung auf die Beine zu stellen. Aber inzwischen haben alle Schwestern den gesamten Fertigungsablauf fest im Griff. Die ersten Produktionserfahrungen sammelte Pauline, die seit 2016 in Helfta lebt, im August 2015 auf einer Pilgerreise im Trappistinnen-Kloster im norwegischen Trondheimer Fjord. „Dort kam ich zum ersten Mal mit der Seifenherstellung in Berührung.“

Im Laufe der Zeit haben die Schwestern nicht nur Fachliteratur dazu gelesen, sondern Schwester Pauline auch auf einen entsprechenden Kurs geschickt. Längst sind ihnen die Abläufe in Fleisch und Blut übergegangen. Zunächst müssen Lauge und Öle vermischt werden bei entsprechender Temperatur. Damit die dabei entweichenden ätzenden Dämpfe niemandem zu sehr in die Nase fahren, haben „wir eine Dunstabzugseinrichtung selbst gebaut“. Hinzu kommen Aromen und verschiedene Duftstoffe. Danach wird die Flüssigkeit in wuchtige Blöcke gegossen, wo sie härten muss. Diese Riesenstücke kommen später „unters Messer“, besser gesagt unter ein Gitter-Rost, dessen feste Drähte das Material in kleine Seifenstücke zerteilen – ähnlich wie ein Eierschneider, nur eben in größerer Dimension.

Feinarbeiten schließen sich an. So wird mit einer speziellen Form noch ein Profil-Stempelzeichen in die einzelnen Teile gedrückt, bevor sie in den kleinen hellbraunen Pappschachteln verschwinden. „Diese Verpackungen zurechtzuknicken, das hat oft eine meditative Wirkung“, erzählt Pauline, deren nahezu weiß schimmernden Haare verschmitzt unter ihrer Habit-Haube hervorlugen. Die Oberin Christiane hätte schon so manches Mal gemeint: „Ich brauch erst einmal was für meine Nerven, ich gehe in Ruhe ein paar Kartons falten.“ So ist am Ende alles in allem im wahrsten Sinne des Wortes Handarbeit. Das erklärt auch den nicht ganz so niedrigen Preis – 5,90 Euro pro Stück. Übrigens nicht nur im Klosterladen zu haben, sondern auch online.

Start mit sechs Sorten Seife

Begonnen hatte alles mit sechs verschiedenen Seifen-Sorten, „heute sind es 13“, sagt Schwester Pauline. Jede trägt einen besonderen Namen: Etwa Joseph, Monika, Gertrud, Benedikt, Hildegard, Katharina, Mechthild oder Teresa. „Der Renner ist in unserer Gegend die Gertrud“, meint die Oberin. „Das liegt bestimmt an ihrer Pfirsisch-Mandel-Note.“ In Bremen hingegen seien dezentere Versionen beliebt. „Die Seife mit Schoko-Touch hingegen verkauft sich am besten im Gebiet der deutsch-polnischen Grenze“, berichtet Pauline.

Nicht selten haben die Bezeichnungen einen historischen Hintergrund. Die „Elisabeth“ zum Beispiel. Pauline erzählt: „Der Legende zufolge hat Elisabeth von Thüringen vor vielen Jahren den Armen im Ort Brot gebracht, verstaut im Korb, der mit einem Tuch bedeckt war.“ Dies war unter Strafe verboten. Ihre Stiefmutter, die Elisabeths Barmherzigkeit missbilligte, stellte ihr eine Falle und fragte, was sie im Korb versteckt habe. „Elisabeth antwortete: Rosen. Und als das Tuch gelüftet wurde, waren wirklich nur Rosen darunter zu finden.“ Nun trägt die Oliven-Seife mit Rosenduft aus Helfta den Namen der Mildtätigen.

Wer in jenes kleine Stübchen kommt, in dem die Seifenstücke gestempelt und verpackt werden, dem schlägt eine Wucht an Gerüchen entgegen. Eine wahres Duftparadies öffnet sich hier jedem, der eintritt. Die junge Schwester nimmt das gar nicht mehr so extrem wahr, ist es schon gewohnt. Fühlt sich hier aber ausgesprochen wohl. Wie überhaupt in Helfta. Sich als Naturwissenschaftlerin dem Glauben zu verschreiben mit dem „radikalen Schritt, ins Kloster zu gehen“, wie sie es formuliert, ist nicht alltäglich.

Zunächst noch während des Physik-Studiums mit anderen Christen ins Gespräch gekommen, merkte sie nach einigen „Gebetsexperimenten“, vielleicht könne es doch kein Zufall sein, wenn ihre Gebete erhört werden. Bei ein oder zwei unwahrscheinlichen Ereignissen könne man sich mit dem Zufall herausreden, „aber nicht häufiger“. Heute sagt sie: „Da mir Gott das Leben geschenkt hat, dann schenke ich ihm mein Leben mit großer Dankbarkeit, stelle mein Leben in seine Dienste.“

Neue Kreationen im Blick

Ihrem experimentellen Geist tut dies aber beileibe keinen Abbruch. „Wir versuchen natürlich, immer neue Seifenkreationen zu entwickeln“, betont Pauline. Das trage wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg des Klosters bei. Den übrigens auch Pater Pech im Fokus hat. „Das Kloster als Wirtschaftseinheit – warum denn nicht“, fragt er mehr rhetorisch. Dies zu stärken, hat er sich auf die Fahnen geschrieben.

„Mein Monastic Dry Gin, den ich derzeit noch auswärts herstelle, soll bald aus Helfta stammen. Ich möchte die Produktion hierher verlegen.“ Und damit den mitteldeutschen Wirtschaftsstandort stärken. Immerhin hat er mit einigen Firmenchefs bereits einen Unternehmerverband der Region Mansfeld-Südharz gegründet. „Mittelständler sind hier am Wirken.“ Er als Geschäftsführer der Monastic Distillery GmbH ist natürlich mittendrin – eben ein wahrer Manager-Mönch.

