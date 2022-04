Leipzig

Was unterscheidet ein Studium an der Universität von einem an der Berufsakademie? Und welche Vorzüge bringt das duale Studium durch den engen Praxisbezug mit sich? Antworten hält Prof. Dr. habil. Kerry-U. Brauer im Interview bereit. Die 62-Jährige ist gleichermaßen stellvertretende Präsidentin der Berufsakademie Sachsen (BA) sowie Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig.

Die universitäre Ausbildung genießt generell in der Gesellschaft ein hohes Ansehen. Mit Ihrer Berufs­akademie sind Sie gerade auf dem Wege, den Hochschulstatus zu ­erlangen. Dennoch ist Ihre Einrichtung nicht mit klassischen ­Universitäten gleichzusetzen. Was macht den Unterschied aus?

Bei uns steht nicht die dort übliche eher eindimensionale theoretische Ausbildung im Mittelpunkt.

Sondern?

Die duale Ausbildung ist das Markenzeichen unseres Hauses.

Was verbirgt sich dahinter?

Bei uns genießen Theorie und Praxis den gleichen Stellenwert.

Universitäten rühmen sich doch nicht selten mit ihrem Praxisbezug.

Stimmt. Dennoch läuft das Studium bei uns ganz anders als dort ab.

Inwiefern?

Dual im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Semester teilt sich immer in zwei Hälften: in die eine, in der Theorie vermittelt wird, und in die andere, in der die Praxis der Schwerpunkt ist.

Also mit einigen Praktika gespickt?

Das wäre zu kurz gegriffen. Bei uns müssen die Studierenden tatsächlich richtig vor Ort in einem Betrieb arbeiten.

Wie funktioniert das?

Die Studienanfänger – in der Regel Abiturienten – brauchen bei uns als unbedingte Zugangsbedingung einen Praxispartner. Das heißt, sie müssen ein Unternehmen oder eine Institution vorweisen können, mit dem beziehungsweise der kooperiert wird in der Ausbildung.

Über die gesamte Zeit der drei Jahre, die die Studenten bei Ihnen lernen?

Genau. Sie schließen einen Drei­jahresvertrag mit dem jeweiligen Unternehmen ab.

In diesem absolvieren sie dann also während der gesamten Ausbildung zum Bachelor ihren Praxisteil?

Richtig.

Welche Vorteile bringt das?

Mindestens drei. Erstens sind die Studenten nicht nur theoretisch auf dem neuesten Stand, wenn sie ihre Zeit bei uns ernst nehmen, sondern eben auch praktisch. Zweitens können sie Gelerntes sofort in der jeweiligen Firma anwenden, sozusagen ausprobieren und im Zweifel bei uns einen Rücklauf sichern, an welchem Punkt unsere Ausbildung noch verbessert werden muss.

Und drittens?

In der Regel werden die Absolventen von ihrem Praxispartner übernommen, können gleich ohne große Einarbeitungszeit voll einsteigen.

Sie müssen also in dem jeweiligen Partnerbetrieb beruflich starten?

Müssen nicht. Die meisten tun es jedoch. Und die Übrigen finden aufgrund der engen Verbindung von Theorie und Praxis im Studium meist problemlos in anderen Firmen einen Job.

Das klingt so, als hätten Sie eine gute Vermittlungsquote.

Sogar ein sehr gute.

Das heißt konkret?

Sie liegt bei 100 Prozent. Ich kenne keinen Absolventen unserer Einrichtung, der nach dem Studium nicht in Lohn und Brot gekommen ist.

Ohne gute Praxispartner würde die Berufsakademie aber alt aussehen.

So ist es. Insgesamt kooperieren wir mit über 777 Betrieben.

Ziemlich viele. War das schon immer so?

Nein. Als ich 1996 an der Akademie angefangen habe, da waren es vielleicht 150. Inzwischen haben wir aber auch neue Studienrichtungen im Angebot.

Welche Fächer können hier in Leipzig an der BA belegt werden?

Wir bilden in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Sozialarbeit aus. Konkret können die Studierenden ihren Bachelor-Abschluss in den Sparten Controlling/Finance machen, in Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung, in Immobilienwirtschaft, Service Engineering und schließlich noch in Informatik.

Was ist unter Service Engineering zu verstehen?

Hier geht es um die Instandhaltung von Immobilien und Anlagen. Es ist ein Studiengang, der ganz besonders unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit von Bedeutung ist.

Wie viele Studierende sind derzeit bei Ihnen immatrikuliert?

Über alle Semester hinweg etwa 600.

Bedeutet der enge Praxisbezug nicht auch einen zusätzlichen Aufwand für Ihr Haus?

Ja, natürlich. Wir müssen zum Beispiel die Praxispartner auswählen und sie als befähigt einstufen. Das setzt entsprechende Rücksprache mit den Kollegen der Unternehmen voraus. Auch muss der jeweilige Betrieb einen Betreuer stellen, der einen Hochschulabschluss in der Tasche hat. Die Inhalte der praktischen Studienphasen müssen wir ebenfalls erarbeiten und auch diese werden akkreditiert.

Und Ihre eigenen Lehrkräfte, wie sieht es da aus?

Hauptberuflich beschäftigen wir 15 Professoren, nebenberuflich sind es 70, dabei einige von anderen Hochschulen, die zusätzlich auch bei uns lehren. Viele sind aber freiberufliche Dozenten.

Von Nachwuchssorgen ist also bei Ihnen nichts zu spüren?

Doch, durchaus. Immerhin stehen zahlreiche nebenberufliche Lehrkräfte inzwischen kurz vor der Rente, meist fachlich-methodisch fantastische Fachleute. Viele verloren nach der Wende ihren Arbeitsplatz an ostdeutschen Hochschulen und haben sich dann als Freiberufler einen Namen gemacht. Sie jetzt möglichst gleichwertig zu ersetzen, ist ein schwieriges Unterfangen. Vor allem in den technischen Studiengängen finden wir nur sehr schwer neue Kollegen.

Warum ist das so?

Bekanntermaßen haben wir in allen Bereichen Fach- und Führungskräftemangel. Und so konkurrieren wir und die anderen Hochschulen natürlich mit allen Anbietern interessanter Stellenangebote. Die Privatwirtschaft punktet hier mitunter mit besseren Verdienstmöglichkeiten gegenüber der öffentlichen Hand. Trotz allem bleiben wir natürlich an der Suche nach engagierten Nachwuchs-Lehrkräften dran.

Von Ulrich Langer