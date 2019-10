Am Dienstag im Hotel Westin - Ost-Energieforum holt Fridays for Future aufs Podium in Leipzig

Zeitenwende beim Ostdeutschen Energieforum: Nachdem dort bisher meist Politiker und Energieunternehmen unter sich blieben, kommen bei der diesjährigen Auflage am Dienstag auch Klimaschützer auf die Bühne: Grüne, BUND – und sogar Fridays for Future.