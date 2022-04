Leipzig

Sachsen wird als Arbeitsstätte immer interessanter. Noch nie sind so viele Menschen zum Arbeiten in den Freistaat gekommen wie im Vorjahr. So stieg die Zahl der Einpendler aus anderen Bundesländern und dem Ausland im vergangenen Jahr auf 136.861. Das sind 9551 mehr als noch 2020.

Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Auspendler. So sind 146.393 Frauen und Männer mit Wohnsitz in Sachsen einer Beschäftigung außerhalb des Freistaates nachgegangen, 5531 mehr als im Jahr zuvor. Jeder Zweite hatte einen Vertrag bei einem Arbeitgeber in Westdeutschland.

9500 Beschäftigte pendeln mehr aus als ein

„Damit verzeichnet Sachsen nach wie vor einen negativen Pendlersaldo, auch wenn es einen positiven Trend gibt: Die Zahl ist erstmals vierstellig“, teilt die Landesarbeitsagentur auf Nachfrage der LVZ mit. So pendeln aktuell nur noch rund 9500 Menschen mehr aus als ein. 2019 betrug die Differenz noch 13.552.

Als Pendler gilt auch, wer einen Teil seiner Arbeit von zu Hause aus erledigt, nicht wie häufig er auf der Autobahn oder im ICE unterwegs ist. Ausschlaggebend für die Statistik sei die Meldung bei der Krankenkasse, erklärt Frank Vollgold, Sprecher der Landesarbeitsagentur. Gerade in Corona-Zeiten sei Homeoffice stark gewachsen. Flexible Arbeitsbedingungen wie diese machten es zudem vielen leichter, außerhalb des Wohnortes eine Stelle anzunehmen.

45.000 offenen Stellen in sächsischen Firmen

Zufriedenstellen könne die Entwicklung aber keineswegs, sagt Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur in Chemnitz. „Die sächsischen Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte. In einigen Berufen gibt es heute schon echte Fachkräfteengpässe. Allein vergangenes Jahr wurden dem Arbeitgeberservice der sächsischen Arbeitsagenturen und Jobcenter fast 94.000 freie Stellen gemeldet“, so Hansen. Aktuell gebe es über 45.000 noch offene Stellen – die meisten in Vollzeit und unbefristet.

„Sachsen ist ein attraktives und modernes Land. Es tut mir weh, dass es immer noch deutlich mehr Auspendler gibt“, sagt Hansen weiter und betont, dass der Freistaat Zuwanderung braucht. Neben der gesteuerten Zuwanderung ausländischer Fachkräfte müssten Rückkehrwillige und Auspendler für Sachsen zurückgewonnen werden. „Nur so bleiben sächsische Betriebe im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig.“

Pendler haben weniger Zeit für Familie und Kinder

Bessere Verdienste und Karrierechancen seien aus Sicht Hansens die Hauptgründe, warum Menschen weite Wege zur Arbeit in Kauf nehmen würden. Rechnerisch lohne sich allerdings das Pendeln in westdeutsche Bundesländer nicht immer. Im Schnitt verdienen Arbeitnehmer in Westdeutschland 798 Euro mehr als sächsische Beschäftigte. Das Plus gehe oft für doppelte Haushaltsführung und Fahrkosten drauf. Zu bedenken sei auch, dass durch das Pendeln weniger Zeit für Kinder und Familie bleibt.

Die meisten Sachsen pendeln zur Arbeit nach Sachsen-Anhalt (26.119), gleich gefolgt von Bayern (25.942). „Auch wenn sich die Schere der Ein- und Auspendler schließt, zeigt die Entwicklung deutlich, dass die Rückholprogramme der Landkreise und Kommunen kaum wirken“, meint Markus Schlimbach, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Sachsen. Die jahrelange Niedriglohnstrategie des Landes habe viele sächsische Beschäftigte zum Pendeln gezwungen. „Nur gut bezahlte Arbeitsplätze in der Heimat bringen sie zurück.“

Von Andreas Dunte