Pläne zur Markthalle Leipzig: So sieht es in anderen europäischen Städten aus

„Renkli“-Chef Fatih Demirbas hat es sich bereits ausgemalt: In seiner Markthalle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz soll es regionale Produkte, Cafés, Restaurants und Kulturangebote geben. Dass es soweit kommt, steht aber längst nicht fest.

Was seit vielen Jahren ein Wunschtraum von Städteplanern und Investoren ist, machen andere europäische Metropolen bereits vor. Aber auch in Deutschland gibt es einige Beispiele gelungener Markthallen. Die Konzepte sind dabei durchaus unterschiedlich. Die einen setzen auf biologische Produkte aus der Region, andere wiederum auf hochpreisige Delikatessen.

Frankfurt: In den vergangenen Jahren deutlich gastronomischer geworden

Wer die Frankfurter Kleinmarkthalle kennt, der lässt sich nicht von ihrem schnöden Äußeren täuschen. Der graue Nachkriegsbau hat in seinem Inneren einiges zu bieten. Denn mit dem Siegeszug der Lebensmitteldiscounter mussten sich die Markthallen etwas Neues einfallen lassen, wie Michael Lorenz von der Frankfurter Hafen- und Markt Gesellschaft erklärt.

Die Kleinmarkthalle Frankfurt legt Wert auf qualitativ hochwertige Produkt. In den vergangenen Jahren hat sich das Angebot noch stärker in die gastronomische Richtung gewandelt. Quelle: Jim Brutto

In den Nachkriegsjahrzehnten prägten vor allem Gastarbeiter aus Italien oder der Türkei die Stände. Sie sind geblieben und heute waschechte Frankfurter, die mediterrane oder orientalische Waren anbieten. Dennoch ist in den vergangenen Jahren vor allem das Angebot regionaler Produkte in der Kleinmarkthalle gewachsen. Neben einer Fleischerei oder einem Bäckermeister gibt es daher Obst und Gemüse aus den umliegenden Landkreisen. Ebenso hat sich ein Winzer in den Räumlichkeiten niedergelassen. Er betreibt dort eine Weinbar für die Besucher.

Das Erfolgsrezept ist für Lorenz klar: „Wir wollen in den Markthallen qualitativ hochwertige und handwerkliche Waren anbieten.“ Mit dem stationären Handel, wie Aldi, Lidl und Co., könnten die Läden nicht in Preiskonkurrenz treten. Produkte von der Stange seien hier deshalb fehl am Platz. Doch nicht nur bei den Produkten hat sich vieles getan, sagt Lorenz. „Die Vorlieben der Kundschaft haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Heute sind Markthallen Treffpunkte mit hoher Aufenthaltsqualität.“ In Frankfurt haben die meisten Händler darauf reagiert und bieten oftmals ganze Menüs oder Essen zum Mitnehmen an. Wer eine Markthalle besucht, der geht nicht einkaufen, sondern schlemmen. „Der ganze Besuch hat Eventcharakter. Wir sind in den vergangenen Jahren deutlich gastronomischer geworden.“

Freitag und Samstag bietet die Markthalle 9 in Kreuzberg einen Wochenmarkt an. Quelle: dpa

Berlin: Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

Ursprünglich war die Markthalle 9 in Kreuzberg eine von 14 Hallen im gesamten Berliner Stadtgebiet. Mit diesen Hallen wurde die Stadtbevölkerung seit Ende des 19. Jahrhunderts mit Lebensmitteln versorgt. Bis in die 2000er-Jahre verkam das denkmalgeschützte Gebäude immer mehr, ehe eine Projektgruppe ihr 2011 neues Leben einhauchte. Das Konzept der Markthalle 9 legt den Fokus auf regionale und saisonale Produkte mit lokaler Wertschöpfung. Viele der Händler sind Erzeuger aus der Region rund um Berlin. Neben Läden und Ständen gibt es jeden Freitag und Samstag einen Wochenmarkt. In regelmäßigen Abständen finden dort auch Street-Foot-Märkte statt. Weiterhin bietet die Markthalle eine Plattform für Projekte, die sich laut eigener Aussage kritisch mit Themen wie Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Biodiversität auseinandersetzen möchten.

In der großen Markthalle in Budapest gibt es alles was das Herz begehrt. Quelle: Matthias Roth

Budapest: Einkaufen für Jedermann

Am Ufer der Donau und mitten im Herzen von Budapest liegt mit Nagy Vásárcsarnok ein wahrer Palast für alle Geschmäcker. Jahrzehntelang galt die zentrale Halle als der wichtigste Marktplatz der ungarischen Hauptstadt. Auf drei Stockwerken mit über 180 Ständen und Geschäften finden die Budapester hier alle Speisen, die das Herz begehrt. Ebenso beheimatet die Markthalle zwei Supermärkte. Einzelne Räume können für Veranstaltungen gemietet werden.

Time Out Market ist mittlerweile ein beliebtes Reiseziel für Touristen mit leerem Magen. Quelle: Matthias Roth

Lissabon: Vom Marktplatz zum Foodcourt

1882 erbaut, galt der Mercado da Riberia als wichtige zentrale Nahversorgungsstelle in Portugals Hauptstadt Lissabon. In den kommenden Jahrzehnten wuchs die Halle immer weiter, ehe sie um die Jahrtausendwende nicht mehr den Ansprüchen vor Ort genügte. Ein neues Konzept musste her. Heute teilt sich die Mercado da Riberia in verschiedene Teile auf. Die Gemüse- und Fischhändler sind im Ostflügel untergebracht. Der Westflügel wurde zum modernen Foodcourt umgestaltet und beinhaltet mehr als zwei Dutzend Restaurants und Essensstände. Sitzplätze gibt es für mehr als 700 Menschen, die jedoch häufig wegen des großen Besucherandrangs kaum ausreichen. Unter Touristen gilt die Markthalle als beliebtes kulinarisches Ausflugsziel.

Stockholm: Leckere Köstlichkeiten und allerhand Fisch

Wie alle anderen bekannten Markthallen entstand die Saluhall in Östermalm Ende des 19. Jahrhunderts. Ihr prachtvoller Backsteinbau ist erhalten geblieben. In ihrem Inneren finden sich Stände mit feinen schwedischen und internationalen Gerichten und Delikatessen. Im März 2020 endete eine vierjährige Renovierungsphase, jetzt gibt es in der Saluhall auch ein Hotel sowie einen Ausstellungsraum für schwedische Künstler.

