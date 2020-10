Warschau/Leipzig

Die polnische Stammzellenbank PBKM (Polski Bank Komórek Macierzystych) will sich in der Biotech-Region Leipzig engagieren. Nach LVZ-Informationen hat es dazu ein ausführliches Gespräch zwischen dem sächsischen Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU) und Jakub Baran, Vorstand des Biotech-Riesen, in Warschau gegeben.

Gemkow gehörte vergangene Woche zu der Delegation um Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), die in der polnischen Hauptstadt mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft zusammentraf. Demnach habe sich die PBKM-Spitze bei Gemkow explizit nach dem wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld der Leipziger Biotech-Szene erkundigt. Der Minister, so hieß es, habe intensiv für den Biotech-Standort Leipzig geworben.

Nummer 1 als Stammzellenbank in Europa

Das an der Warschauer Börse gelistete Unternehmen (500 Mitarbeiter) wurde 2002 gegründet. Für 2020 wird ein Umsatz von 45 Millionen Euro angegeben. Seit 2019 gehört PBKM mehrheitlich deutschen Investoren. Als FamiCord-Gruppe firmiert die PBKM international als größte Stammzellbank in Europa und fünftgrößte in der Welt. Ende 2019 wurde die FamiCord Deutschland in Leipzig gegründet, Geschäftsführer ist André Gerth, der bis 2017 als Vorstandschef Vita 34 führte. Die Leipziger Nabelschnurblutbank (Nummer zwei in Europa) wiederum ist Mitbewerber von PBKM. Der Hauptaktionär beider Firmen hatte im Sommer an der Börse ein Übernahmeangebot abgegeben, der Zusammenschluss soll damit herbeigeführt werden.

In Sachsen will die PBKM auf dem Gebiet der regenerativen Arzneimittel Partner finden zur Durchführung von klinischen Studien bei der Behandlung von COVID-19, Krebserkrankungen und Arthrose. „Aus Sicht des Freistaats wäre eine Zusammenarbeit im Bereich der regenerativen Therapien mit der FamiCord-Gruppe ein großer Gewinn“, sagte Minister Gemkow. „In der starken Biotech-Region im Großraum Leipzig hätte die polnische Unternehmensgruppe hervorragende Anknüpfungspunkte, ihre Arbeit mit individualisierten Zell-Therapien weiter auszubauen.“

Bis 2024 Produktionsstätte für Medizin-Produkte

Quasi als sächsischer Türöffner fungiert dabei Bio-Experte Gerth, der in Warschau als FamiCord-Vertreter mit dabei war und auch als Gründer und Chef der Leipziger BioPlanta GmbH mit den Polen bereits zusammenarbeitet. Dabei geht es um die Herstellung und Zulassung eines Zelltherapeutikums zur Behandlung von Knorpelschäden. In Kooperation mit dem Fraunhofer Institut wendet BioPlanta Zellen aus dem PBKM-Labor in Warschau an. Deshalb, so Gemkow, wäre eine Zusammenarbeit mit der BioPlanta weiter denkbar. „Im ersten Schritt könnte es um den Aufbau eines Forschungslabors gehen, bis Ende 2024 könnte dazu eine Produktionsstätte für Medizinprodukte entstehen.“ Als nächster Schritt soll jetzt die sächsische Wirtschaftsförderung mit eingebunden werden, um den Bio-Standort Leipzig weiter zu stärken.

Von André Böhmer