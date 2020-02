Porsche fährt in Leipzig Produktion hoch: Nachtschicht kehrt zurück

Leipzig

Das Leipziger Porsche-Werk fährt im Sommer die Produktion wieder hoch: Ab August soll in dem Werk am Rand der Messestadt wieder in drei Schichten montiert werden, kündigte Porsche am Donnerstag an. Die erst vor sechs Monaten gestrichene Nachschicht wird dann wieder eingeführt – zunächst befristet auf ein Jahr. Bis zu 500 Leiherabeiter, die im vergangenen Sommer gehen mussten, will Porsche dann zurückholen.

Grund ist die hohe Nachfrage nach dem SUV-Modell Macan, der sich so gut verkauft wie noch nie. „Der Macan ist und bleibt unser Erfolgsmodell“, sagte Werkleiter Gerd Rupp. Im vergangenen Jahr wurden davon erstmals fast 100. 000 Stück abgesetzt: 99. 944, gut 2700 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2017. Und die Nachfrage steige weiter, heißt es. Weil das Werk mit der Produktion kaum noch hinterherkomm, wurde nun entschieden, die Montage wieder auszubauen.

400 bis 500 Mitarbeiter werden benötigt

Nach der Sommerpause soll dann auch wieder rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet werden. Die erst im vergangenen Jahr gestrichene Nachtproduktion wird dann wieder eingeführt. „Und das wird eine vollwertige Nachtschicht“, betonte Werkssprecherin Kristin Bergemann. „Wir müssen wieder eine komplette Schicht aufbauen.“ Nach LVZ-Informationen werden dafür rund 400 bis 500 Mitarbeiter benötigt. Dafür will Porsche auch wieder mehr Leiharbeiter an Bord holen.

Vergangene Woche hatte der Stuttgarter Autobauer die Entscheidung bereits den eigenen Mitarbeiter verkündet. „Interessierte Stammmitarbeiter können sich im ersten Schritt auf die temporäre Dauernachtschicht bewerben“, sagte Bergemann. „Aufgefüllt wird dann mit Zeitarbeitnehmern.“

Bisherige Leiharbeiter kamen bei BMW unter

Erst im August hatte Porsche die Nachschicht in der Montage gestrichen, weil damals die Nachfrage in China, wohin Porsche die meisten Autos liefert, schwächelte. 500 Leiharbeiter mussten gehen. Ob es gelingt, sie jetzt zurückzuholen, ist offen. Nach LVZ-Informationen kamen die meisten von Ihnen inzwischen bei BMW unter, auch dort allerdings nur als Leiharbeiter.

Schon im vergangene Jahr hatte die Produktionsmenge bei Porsche angesichts der Nachfrage beim Macan nicht ausgereicht. Rund 90. 000 SUV wurden produziert – verkauft wurden aber fast 100.000. Das klappte nur dank Überhängen aus dem Jahr 2018, die dann erst 2019 ausgeliefert wurden. „Diese Erfolgsgeschichte ist nur dank der hohen Flexibilität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich“, so Rupp.

Produktion blieb auch ohne Nachtschicht konstant.

Trotz der zuletzt fehlenden Nachschicht hatte Porsche die Produktion im vergangene Jahr stabil gehalten. Knapp 130.000 Fahrzeuge der beiden Baureihen Macan und Panamera liefen vom Band. „Damit lagen wir auf demselben Niveau wie im Vorjahr“, sagte Werksleiter Rupp vergangene Woche auf dem Forum Automobillogistik in Leipzig. 2018 waren es genau 129 446 Macan und Panamera. Das waren allerdings 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor – und der niedrigste Stand seit dem Start der Macan-Produktion 2013.

Betroffen von der Aufstockung ist nur die Montage, hieß es. Denn im Macan-Karosseriebau und in der Lackiererei wurde die Nachtschicht ohnehin nicht gestrichen. Dort wird künftig auch weiter rund um die Uhr gearbeitet. Im zweiten Karosseriebau, wo der Panamera und die Blechkleider für Bentley entstehen, gibt es schon seit zwei Jahren nur zwei Schichten.

Mehr zum Thema:

Auch ohne Nachtschicht: Porsche hält Produktionszahl konstant

Porsche streicht Montage-Nachtschicht in Leipzig

Porsche fährt in Leipzig die Produktion runter

Von Frank Johannsen