Clemens Fuest (53) ist seit April 2016 Präsident des renommierten Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Diese wissenschaftliche Einrichtung hat auch eine Niederlassung in Dresden. Zugleich ist Fuest Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der gebürtige Münsteraner studierte Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Bochum und Mannheim. Dort schloss er 1991 mit dem Diplom ab. 1994 wurde er an der Universität Köln promoviert, sechs Jahre später habilitierte er an der Universität München. Von 2001 bis 2008 hatte er eine Professur für Wirtschaftliche Staatswissenschaften an der Universität Köln inne. Es folgten Stationen in Oxford, erneut in Köln sowie von 2013 bis 2016 als Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Professor in Mannheim.

Das Ifo-Institut gehört zu den bedeutenden wirtschaftswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen. Es ermittelt unter anderem monatlich den Ifo-Geschäftsklimaindex.