Region Leipzig-Halle soll Weltspitze beim Thema Wasserstoff werden

Leipzig

Die Region Leipzig-Halle will beim Thema Wasserstoff „in der Weltoberliga mitspielen und völlig neue Geschäftsfelder erschließen“. Das sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag beim ersten mitteldeutschen „Wasserstoffgipfel“. Dazu trafen sich dutzende Firmen und Forschungseinrichtungen im Leipziger BMW-Werk.

Haseloff verwies auf große Player im Chemiedreieck Leuna. Der Gaskonzern Linde baut dort bis 2022 den weltweit größten Elektrolyseur für grünen Wasserstoff. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat in Leuna gerade ihre erste große Testanlage für Elektrolysesysteme eingeweiht, so Sylvia Schattauer. Und die dortige Total-Raffinerie will jede Menge „grünes Kerosin“ aus Wasserstoff herstellen, so Geschäftsführer Thomas Behrends. Durch den Kohleausstieg verfüge Mitteldeutschland über Milliardenbeträge, um den industriellen Einsatz von Wasserstoff schnell ins Laufen zu bringen, sagte Haseloff. „Die Chance, das unabhängig von den üblichen Haushaltszwängen zu realisieren, werden wir nie wieder bekommen.“

Kretschmer lobt Leipziger Flughafen

Sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU) wandet sich gegen eine Verengung auf grünen Wasserstoff, welcher allein aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Er lobte zugleich Pläne von DHL, am Flughafen Leipzig-Halle das Konzern-Zentrum für klimaneutrales Kerosin aufzubauen. Im BMW-Werk wurde bei dem Gipfel schon die vierte Wasserstoff-Tankstelle für Gabelstapler eröffnet. Werksleiter Hans-Peter Kremser kündigte ein weltweit einmaliges Projekt an: die energieintensive Lackiererei mit Brennern und Trocknungsanlagen wird ab 2022 auf Wasserstoff umgestellt.

Im Leipziger BMW-Werk fahren bereits dutzende Gapelstapler und andere Transportfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennzellen. Am Donnerstag wurde bereits die vierte Wasserstoff-Tankstelle eröffnet. Quelle: Jens Rometsch

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) deutete an, dass Mitteldeutschland bald eine Wasserstoff-Pipeline bis nach Rostock bekommen könnte. Welche Großprojekte der Bund fördert, wolle Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an diesem Freitag bekanntgeben.

Von Jens Rometsch