Stornierungen und verunsicherte Kunden – das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Reisebranche. Wie die Veranstalter und speziell die Reisebüros in Leipzig reagieren.

Reisen in Zeiten von Corona: Kristin Fügmann vom Reisebüro im Musikviertel in Leipzig zeigt eine Kundin Urlaubsziele in Brasilien. Quelle: Andre Kempner