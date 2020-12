Leipzig

„Es ist ein Totentanz.“ Das sind die Worte, die Tim Stauss für den letzten Tag findet, in dem das Weihnachtsgeschäft vielleicht doch noch ein klein wenig hätte gerettet werden können. Doch so leer habe er die Leipziger City an einem Adventssamstag noch nie erlebt – die Torschlusspanik ist ausgeblieben. Seit mehr als 20 Jahren betreibt er den Spieleladen Capito mit drei Filialen in Leipzig und einer Niederlassung in Dresden. „Aber jetzt sind wir nah an der Insolvenz.“ Ein viertes Leipziger Geschäft machte er bereits während der Zwangsschließung im Frühjahr dicht. In den Wochen vor Weihnachten setzten sie gewöhnlich pro Tag fast so viel um, wie im kompletten Januar oder Februar, erklärt er. „Der jetzige Lockdown ist wie ein Genickschuss.“

„Wir sind nah an der Insolvenz“: Tim Stauss ist seit 1999 Inhaber des Spiele-Ladens „Capito“. Quelle: André Kempner

Immerhin sei die Nachfrage seit Dienstag deutlich gestiegen, sagt Stauss. „Aber die paar Tage reichen nicht.“ Am Dienstag hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer den harten Lockdown ab 14. Dezember angekündigt. Und Robin Spanke, Center-Manager der Höfe am Brühl und im Vorstand des Leipzig City Marketing, merkte seither ebenfalls, wie der Umsatz umgehend „spürbar stärker als in den Wochen davor“ geworden sei.

Doch auch im Zusammenschluss Leipziger City-Händler glaubt man nicht, dass damit die kommenden Verluste merklich abgefedert werden. „Die zwei Wochen fehlen definitiv“, sagt City-Marketing-Geschäftsstellen-Leiterin Heike Melzer. „Bei jedem Händler.“ An den letzten Tagen seien Frequenz und Umsätze gut gewesen, wenn auch geringer als von manchen erwartet und erhofft. „Trotzdem freuen wir uns, wenn viele Kunden den lokalen Akteuren treu bleiben.“

Laut Sabrina Stoica, Leiterin der Lush-Filiale in der Petersstraße, war „schon der November ganz still“. Dafür sei der Laden „gleich eine Stunde nach Kretschmers Pressekonferenz voll“ gewesen. Die baldige Schließung sei gerechtfertigt „und ist trotzdem bitter“, findet sie. „Wir sind ein Weihnachtsgeschäft.“ Auch Capito-Inhaber Stauss sagt, dass er die Notwendigkeit eines Lockdowns einsehe. „Aber ich hätte ihn mir schon im Oktober oder spätestens November gewünscht. Dann hätten wir jetzt vielleicht viel niedrigere Infektionszahlen – und könnten offen bleiben.“

„Der Lockdown war abzusehen – und ist trotzdem bitter“: Sabrina Stoica leitet die Lush-Filiale in der Leipziger Petersstraße. Quelle: André Kempner

Keine Chance gegen Amazon

Statt offen bleibt er jetzt auf der ganzen Ware sitzen, die er für den Advent eingekauft hat und die zum Teil sogar erst kommende Woche eintrudelt. Die Zahlungsunfähigkeit könne er nur durch einen Kredit verhindern, sagt er. Und mit Hilfe verständnisvoller Lieferanten, die mit ihren Rechnungen warten. Vom Staat habe er dagegen bislang keine Unterstützung erhalten: zu viele Mitarbeiter, zu hoher Umsatz. „Dabei haben wir nur eine geringe Gewinnmarge.“ Das Capito-Alleinstellungsmerkmal besteht darin, dass die Mitarbeiter jedes Spiel schon selbst durchgespielt haben. Im Online-Handel hingegen ersetzt ein Algorithmus die Kompetenz: „Gegen Amazon kann ich in der Pandemie nicht konkurrieren“, weiß Stauss.

