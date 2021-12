Leipzig

An sehnsüchtigen Kunden des im Volksmund „Russen-Aldi“ genannten Leipziger Discounters hat es zuletzt nicht gemangelt: „Ich bin extra aus Cottbus gekommen, und der Laden ist zu“, schreibt ein Nutzer in einem Online-Bewertungsportal. Eine andere Kundin fragt: „Wann wird Mere (...) wieder geöffnet? Das würde mich interessieren, damit man nicht viele Kilometer umsonst fährt.“

Seit bald drei Jahren lockt der Discounter Mere im Leipziger Stadtteil Portitz mit regelrechten Kampfpreisen – und einer eigenwilligen Organisation: Im September hatte der Mere-Betreiber „TS Markt“ mit einem Zettel an der Ladentür angekündigt, die Geschäftsstelle vorübergehend zu schließen. So standen Kunden plötzlich vor verriegelten Türen.

Wie sich herausstellte, waren selbst Mitarbeiter von dem Schritt überrascht, vonseiten des Unternehmens kam die knappe Begründung: „Wir stellen das Sortiment um“. Mit den Erwartungen, die Mere geschürt hat, passt das jedenfalls kaum zusammen. Von Leipzig aus wollte die Kette Konkurrenten wie Aldi, Lidl und Co. Paroli bieten, die Discounter-Landschaft aufwirbeln. Das Unternehmen gab das verwegene Ziel aus, binnen kurzer Zeit 100 neue Filialen eröffnen zu wollen. Doch tatsächlich kommt Mere deutschlandweit etwa auf ein Dutzend Standorte.

Mehr Waren aus Litauen

Inzwischen hat der Discounter wieder geöffnet – zu diesem Anlass hat die LVZ den „Russen-Aldi“ erneut besucht. Ein umgekrempeltes Sortiment ließ sich vor Ort allerdings nicht vorfinden. Das gesteht auch ein Insider des Unternehmens ein: „Wir haben jetzt mehr Waren aus Litauen, das ist eigentlich die einzige Änderung“, sagt die Person.

Kunden haben nach dem Schließungsintermezzo jedenfalls Veränderungen festgestellt. Der Leipziger Stephan Rebstock war schon häufiger im russischen Discounter einkaufen – kennt das Sortiment also gut. „Fisch und Käse sind in dem Umfang nicht mehr da“, beklagt er. Deutliche Worte findet Christa Schneider, die ohne Tüte aus der Einkaufshalle kommt: „Jetzt gibt es noch mehr Ramsch als vorher“. Annett Kücholl zeigt sich hingegen begeistert: „Alles ist super günstig – und Hauptsache, es schmeckt.“

Mere-Kunden Stephan Rebstock (61,l.) und Anett Kücholl (52) Quelle: André Kempner

Experte sieht Indizien für Zahlungsschwierigkeiten

Doch warum hatte der „Russen-Aldi“ wirklich geschlossen? Zu den Details gibt Mere keine Auskunft, auch ein Filialleiter schweigt. Erik Maier, Juniorprofessor für Handels- und Multi-Channel-Management an der Leipziger HHL, beobachtet Mere schon seit der Eröffnung intensiv – und glaubt nicht mehr an ein Überleben des Einzelhändlers. „Meine Prognose ist, dass das Unternehmen nicht mehr lange durchhält – also insolvent ist“, sagt Maier, der sich auf Informationen von Insidern beruft. So spreche die zeitweilige Schließung dafür: „Das darf so nicht passieren – auch nicht in einem Restpostengeschäft“, so der Experte. Auch scheine das Unternehmen sein Personal zurückzufahren.

Blick in den Mere-Supermarkt: Keine Regale, dafür Europaletten (Archivbild) Quelle: André Kempner

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt sein Kollege Martin Fassnacht, Professor und Lehrstuhldirektor für Strategie und Marketing an der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf. „Ich war mir immer sicher: Das wird nichts mit Mere“, betont er im Gespräch mit der LVZ. Seine Begründung: Die Marktmacht der anderen Discounter-Ketten sei kaum zu brechen. „Allein Aldi Süd und Nord haben 4000 Geschäfte in Deutschland – und verfügen damit über ganz andere Einkaufskonditionen als ein Discounter wie Mere.“

Offenbar Expansionsprobleme in Frankreich

Doch noch mehr Umstände deuten auf massive Probleme bei Mere hin. Bestätigen möchte das in Unternehmenskreisen niemand, Anfragen der LVZ blieben unbeantwortet. Allerdings sprechen unabhängige Berichte dafür: Im Herbst berichtete die renommierte französische Tageszeitung „le parisien“ über eine geplante Eröffnung im Nachbarland. Bis heute ist nicht passiert.

Das Branchenprotal „Immobilienzeitung“ veröffentlichte ferner Details von einer geplanten Eröffnung im bayerischen Altenkunstadt. Dort habe der Vermieter kurz vor der Objektübergabe eine telefonische Absage von Mere erhalten.

Wer hinter Mere steckt

In Russland kann das Unternehmen hingegen eine Erfolgsgeschichte verbuchen. Hinter Mere verbirgt sich die russische Muttergesellschaft Torgservis, geführt von Valentina Schneider. Laut der russischen Ausgabe des vielzitierten Wirtschaftsmagazins „Forbes“ gehörte sie im Jahr 2021 zu den reichsten 200 Geschäftsleuten in Russland. Sie soll Berichten zufolge bereits im Ruhestand sein – ihre Söhne gelten daher als Köpfe hinter dem Unternehmen. In Russland betreibt die Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben über 800 Filialen mit einem Umsatz von über eine Milliarde Euro. Der russischen Agentur Infoline zufolge gehörte eine Lebensmittelkette der Schneiders Ende 2020 zu den am schnellsten wachsenden Lebensmittelhändlern Russlands.

Deutscher Hersteller weiß nicht, dass Mere sein Produkt vertreibt

Russische Produkte selbst dominieren in der Leipziger Mere-Filiale allerdings nicht. So finden sich im Laden vor allem Waren aus osteuropäischen Ländern und dem Baltikum – etwa Tschechien oder Litauen. Beim Besuch der LVZ war zudem nur das Produkt einer deutschen Marke auffindbar: Ein Grill-Camembert von „Alpenhain“. Dubios: Nicht einmal der Hersteller selbst weiß, dass sein Produkt im Kühlregal des „Russen-Aldi“ gelandet ist. „Wir unterhalten keine Geschäftsbeziehung mit Mere, beziehungsweise TS Markt“, teilte das Unternehmen aus Pfaffing in Bayern mit.

Wie ist das Markenprodukt dann in den Billig-Discounter gelangt? Man könne, heißt es bei Alpenhain, nur mutmaßen, dass die Ware über einen Rest- oder Sonderposten zu Mere gelangt sei. Experte Maier aus Leipzig hält das für plausibel: So arbeite die russische Kette vor allem mit Zwischenhändlern zusammen und kaufe die Produkte nicht beim Hersteller selbst. Das Problem: Der Markt begibt sich in eine Abhängigkeit von diesen Zwischenhändlern – so kann es an Nachschub mangeln. Und zu Schließungen kommen – wie zuletzt in Leipzig-Portitz.

Von Florian Reinke