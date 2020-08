STA Travel: Schweizer Holding ist insolvent – Leipziger Büro dicht

Leipzig/Zürich

Die Corona-Pandemie schlägt immer heftiger auf die Reisebranche durch: Die Schweizer STA Travel Holding, ein Veranstalter für Studenten- und Jugendreisen, ist insolvent. Unklar bleibt zurzeit, inwieweit deutsche STA-Büros und deren Kunden betroffen sind. STA Travel unterhält auch eine Niederlassung in der Leipziger Universitätsstraße. Sie ist zurzeit geschlossen. Auf einem Zettel werden als Grund „ Covid-19 und die entsprechende behördliche Anordnung“ verwiesen – obwohl Reisebüros öffnen dürfen.

Website ist offline, Warteschleifen ohne Ende

Die deutsche Website des Unternehmens ist abgeschaltet – angeblich wegen einer Systemwartung. Für Buchungen und Fragen wird nur auf eine einzige Hotline verwiesen. Wer die wählt, landet ebenso in einer Warteschleife wie Anrufer, die sich direkt im Leipziger Büro melden. Per Bandansage wird der Kunde darauf hingewiesen, dass er seine Anfrage auch per Mail senden könne – es fehlt aber der Hinweis auf die Adresse. Anschließend wird der Anrufer um Geduld gebeten, weil es wegen der hohen Nachfrage Wartezeiten gebe. Dann heißt es plötzlich, dass man außerhalb der Geschäftszeiten anrufe – und das Telefonat wird beendet.

Anzeige

Mit diesem Zettel werden Kunden des Leipziger STA-Travel-Büros an eine Telefonnummer und an eine Mailadresse verwiesen Quelle: André Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Anbieter hatte keinen schlechten Leumund

Keine guten Anzeichen für Kunden der Leipziger Niederlassung. Dabei hatte das Unternehmen bisher keinen schlechten Leumund – sagt zumindest Claudia Neumerkel, Juristin bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Allerdings spiele STA Travel auf dem deutschen Markt auch keine große Rolle.

Verbraucherzentrale gibt Tipps

Wie steht es aber um Kunden, die eine STA-Reise gebucht haben? Falls das Unternehmen nur als Vermittler auftritt, und Verträge direkt abgeschlossen wurden, zum Beispiel mit dem Hotel, sieht es gut aus, dann kann die Reise stattfinden. Falls STA aber selbst der Veranstalter ist, könnte es kritisch werden. Kunden sollten sich direkt ans Unternehmen wenden – was zurzeit aber eben schwierig ist.

Pauschalreisende sind am besten geschützt

Am besten geschützt sind Pauschalreisende – sofern sie den vorgeschriebenen „Reisesicherungsschein“ erhalten haben, wie Verbraucherschützerin Neumerkel erklärt. Mit dem Dokument gibt es das Geld zurück – auch wenn das etwas dauern kann. „Drei Viertel aller Veranstalter geben den Reisesicherungsschein aus“, sagt die Juristin. „Manche verteilen aber auch abgelaufene Scheine oder gar keine – obwohl das rechtswidrig ist.“ Individualreisende, die Flug, Hotel oder Mietwagen selbst zu einem Paket zusammenstellen, tragen das Insolvenzrisiko, wenn einer der Anbieter zahlungsunfähig wird.

Kunden sollten Versicherungen prüfen

Grundsätzlicher Tipp von Verbraucherschützerin Neumerkel: Stornierbare Leistungen wählen („Viele Unternehmen machen das, damit überhaupt Geld in die Kassen kommt“) sowie bestehende Reiseversicherungen prüfen und bei Bedarf eine neue abschließen („Nicht unbedingt bei einem Unternehmen, das Reisen verkauft, sondern besser bei einem Versicherungsanbieter“).

Von Björn Meine