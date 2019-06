Gelingen Sachsen weitere Großansiedlungen wie einst DHL, Infineon, BMW oder VW? Minister Dulig glaubt nicht daran. Deshalb will er jetzt lieber den kleinen Firmen helfen. Sie sollen besser zusammenarbeiten und mehr exportieren. Und auch die eine oder andere Neuansiedlung will er noch in Land holen. Die sollen aber nicht mehr so groß wie einst ausfallen.