Sachsens Bauwirtschaft kämpft mit steigenden Preisen

Die Preise für Baustoffe wie Stahl, Aluminium oder Kupfer erklimmen immer neue Rekordwerte. Das führt zu einer dramatischen Situation auf den Baustellen in Sachsen. Im Bau- und Ausbauhandwerk sei die Lage extrem angespannt, sagt Volker Lux, der Geschäftsführer der Handwerkskammer Leipzig. Der Sächsische Baugewerbeverband beklagt, dass sich die Preise für spezielle Stahlprodukte im Vergleich zum vorigen Jahr verdreifacht haben. Und der Bauindustrieverband Ost warnt vor direkten oder indirekten Auswirkungen auf die Baukonjunktur, wenn nicht gegengesteuert wird.

Helfen könnten Preisgleitklauseln bei öffentlichen Aufträgen, heißt es aus dem Handwerk und der Bauindustrie. Mit dieser Klausel akzeptieren die Vertragspartner, dass die Preise dynamisch sind. „Eine seriöse Kalkulation von Aufträgen ist mittlerweile nahezu unmöglich“, gibt der Sächsische Handwerkstag zu bedenken, „da Zulieferer wichtiger Baustoffe nur noch Tagespreise angeben.“ Das Land Sachsen sollte sich deshalb am Bund orientieren. Der hatte im März 2022 eine sogenannte Stoffpreisgleitklausel auf den Weg gebracht. Verbandspräsident Jörg Dittrich: „Aus unserer Sicht wäre dies ein erster Schritt, um Unternehmen in Größenordnungen vor einem Abdriften in die Zahlungsunfähigkeit zu bewahren.“

„Preisanpassungen in laufenden Vergabeverfahren möglich“

Der Hilferuf aus Bauindustrie und Bauhandwerk ist nicht unerhört verklungen. Denn auf Nachfrage der LVZ teilt der Staatsbetrieb für Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) jetzt mit, dass man den Erlass des Bundes nun auch im Landesbau umsetzt. Der Staatsbetrieb ist Bauherr für den Freistaat und übernimmt zudem die Projektleitung für Baumaßnahmen des Bundes. Im Vorjahr realisierte Sachsen für rund 470 Millionen Euro Baumaßnahmen im Bereich Landes- und Hochschulbau. Hinzu kommen noch jeweils über 50 Millionen Euro für Bauprojekte des Bundes und für Dritte.

„Auch in laufenden Vergabeverfahren und nach Vertragsabschluss können Stoffpreisgleitklauseln vereinbart werden“, teilt SIB-Sprecher Alwin-Rainer Zipfl mit. Allerdings erfolge die Anwendung nicht grundsätzlich bei allen Vergaben und Verträgen. „Es handelt sich dabei immer um Einzelfallbetrachtungen, bei denen nur bestimmte Baustoffe oder Produktgruppen berücksichtigt werden.“ Darunter seien Stahl und Stahllegierungen, Aluminium, Kupfer, Erdölprodukte, Epoxidharze, Zementprodukte, Holz und gusseiserne Rohre.

„50-prozentige Übernahme der Mehrkosten reicht nicht“

Beim Bauindustrieverband Ost zeigt man sich zufrieden. Allerdings müsse beim Bundeserlass nachgebessert werden, sagt Geschäftsführer Robert Momberg „Während wir die geplante Aufnahme von Stoffpreisgleitklauseln für künftige und derzeit in der Ausschreibung befindlichen Bauprojekte begrüßen, sehen wir Nachbesserungsbedarf bei der Regelung zu laufenden Bauprojekten.“ So würden laut Erlass die Mehrkosten maximal zu 50 Prozent vom öffentlichen Auftraggeber übernommen. „Gerade im Hochbau haben Projekte eine sehr lange Projektionszeit, sodass die Preise weit vor dem Ukraine-Krieg kalkuliert wurden. Angesichts der extrem gestiegenen Baumaterialkosten wären die laufenden Hochbauprojekte des Landes selbst bei einer 50-prozentigen Übernahme der Mehrkosten in Summe ein Minusgeschäft der Bauunternehmen.“

Wichtig wären aus Sicht sächsischer Firmen Preisanpassungen auch auf kommunaler Ebene. Viele Betriebe würde sich an Ausschreibungen von Städten und Gemeinden schon gar nicht mehr beteiligen, weil sie Sorge haben, auf den steigenden Kosten für Baumaterial sitzen zu bleiben, sagt Unternehmer Rolf Peukert. Lieferengpässe und steigende Preise machen auch dem Chef der Zimmerei & Holzbau Peukert in Naundorf (Landkreis Leipzig) zu schaffen. Neuaufträge mit Privatkunden schließe er nur ab, wenn Preisanpassungen im Vertrag fixiert sind. Die Klauseln, sagt er, würden nicht nur für eine Seite von Vorteil sein. „Sinken nach Vertragsabschluss die Preise, werden dem Kunden auch nur diese in Rechnung gestellt.“

Von Andreas Dunte