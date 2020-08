Leipzig

EnviaM hat die leichte Senkung der Umlage zur Finanzierung der erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) kritisiert. „Wir hätten uns eine sehr viel deutlichere Verringerung und Deckelung gewünscht“, sagte Stephan Lowis, Vorstandschef des führenden regionalen Energieversorgers, gestern in Markkleeberg. Es sei in diesen Corona-Zeiten zwar „sehr wichtig“, dass die Stromverbraucher entlastet würden. Somit sei die im Konjunkturpaket der Bundesregierung beschlossene Herabsetzung um 0,3 Cent je Kilowattstunde auf 6,5 Cent für 2021 und 2022 dringend notwendig.Leider habe es für mehr nicht gereicht.

Anregung: Auf fünf Cent deckeln

Lowis hatte gegenüber der Politik angeregt, die EEG-Umlage auf fünf Cent zu deckeln sowie die Stromsteuer von derzeit 2,05 Cent je Kilowattstunde auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Cent zu reduzieren. Zugleich sollte die Mehrwertsteuer für Strom auf den gemäßigten Satz von sieben Prozent sinken. Das alles hätte eine Ersparnis von rund 25 Prozent auf den Strompreis bedeutet, der momentan im Schnitt bei rund 30 Cent je Kilowattstunde für Privatkunden liegt. „Wir bleiben da am Ball“, versprach der Energiemanager. Eine Aussage, wie sich die Tarife im nächsten Jahr ändern werden, lehnte er ab. Erst müsse Klarheit darüber herrschen, wie sich etwa die Netzentgelte entwickeln werden. Zuletzt hatte EnviaM – das Unternehmen versorgt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg 1,3 MIllionen Kunden mit Energie – den Strom zum Jahresbeginn verteuert.

Umfrage: Ostdeutsche keine Klimamuffel

Lowis berichtete, dass trotz Corona der Klimaschutz für die Deutschen in Ost wie West eine unverändert hohe Priorität genieße. Das sei das Ergebnis einer von seinem Unternehmen in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage. Für rund zwei Drittel der Befragten sei dieses Thema unverändert wichtig. „Der Ostdeutsche als Klimamuffel – dieses Bild ist falsch.“ Das zeige sich auch daran, dass rund 90 Prozent der Meinung seien, der Mensch sei ganz oder zumindest teilweise für den Klimawandel verantwortlich. Dass Maßnahmen noch wichtiger geworden seien, meinten im Osten 14 Prozent, in den alten Ländern 17 Prozent. Zudem zeige sich, dass die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen zunehme, je jünger die Befragten seien.

Zwar glaubten 90 Prozent, dass die negativen Folgen des Klimawandels noch begrenzt werden könnten. Allerdings seien 67 Prozent der Auffassung, der Einzelne könne den Wandel nur wenig beeinflussen. „Dabei kann jeder etwas tun“, konterte Lowis, „etwa das Auto stehen lassen und das Fahrrad nehmen oder Äpfel aus der Region bevorzugen.“ Die Deutschen müssten „raus aus der Komfortzone“, Politik und Wirtschaft sollten die Bevölkerung noch besser aufklären und zum Handeln bewegen.

