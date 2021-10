Sächsischer Normenkontrollrat kritisiert: Bürokratieabbau steigt und steigt

Dresden

Die erste Zahl ist atemberaubend. 300 Millionen Euro Steuergelder hat die Bundesregierung für das Förderprogramm „Öffentliche Lade-Infrastruktur“, das von 2017 bis 2020 lief, bereitgestellt. Die zweite Zahl liest sich immer noch beeindruckend: Anträge über 246 Millionen Euro wurden bewilligt. Die dritte Zahl ist eher beschämend. Von diesen Geldern sind bislang erst rund 30 Millionen Euro bewilligt. Kein Wunder, dass der Ausbau von Ladesäulen für Elektroautos nicht so recht vorankommt.

Der Hauptgrund dafür: die überbordende Bürokratie. Unternehmen, die Schnellladestationen errichten wollen, werden durch Behördenchaos, lange Bearbeitungs- und Genehmigungsverfahren förmlich ausgebremst. Obendrauf erschweren die ergänzenden Förderprogramme der Bundesländer den Ausbau. In jedem Land werden andere Unterlagen benötigt. Und sind sie endlich beisammen, kann es passieren, dass der Fördertopf schon wieder leer ist.

Gremium unterstützt Regierung bei Bürokratieabbau

Die sechs Mitglieder des Sächsischen Normenkontrollrates, deren Amtszeit allesamt in diesem Oktober endet, dürften diese Hemmnisse und Hürden nicht überraschen. Schließlich hat das Gremium sich auf die Fahnen geschrieben, die sächsische Regierung bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen beim Bürokratieabbau zu unterstützen. „Es ist kein einfacher, sondern ein steiniger Weg“, seufzt der scheidende Vorsitzende des Rates, der frühere nordsächsische Landrat Michael Czupalla.

Das belegen allein die Zahlen über das vergangene Jahr. Da hat der Normenkontrollrat 26 Gesetz- und Verordnungsentwürfe unter die Lupe genommen und seine Stellungnahme abgegeben. Trotz Verbesserungsvorschlägen, Bedenken und Einwänden ist der jährliche Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltungen um 30,7 Millionen Euro gestiegen. Darunter werden der messbare Zeitaufwand sowie die Kosten verstanden, welche durch das Befolgen einer neuen Vorschrift entstehen. Hinzu kam ein einmaliger Aufwand in Höhe von 27,1 Millionen Euro. „Das ist der höchste Anstieg seit Bestehen unseres Gremiums“, bilanziert Czupalla.

Vor allem für Wirtschaft und Bürger sei es zu einem „noch nie dagewesenen Kostenanstieg“ gekommen. Insgesamt liege der Mehraufwand noch höher, da die Auswirkungen der Corona-Schutzverordnungen durch das Gesundheitsministerium nicht dargestellt worden seien. „Um das ganz deutlich zu sagen: Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz zur Einrichtung eines Sächsischen Normenkontrollrates“, schimpft Hanjo Lucassen, heute in Wismar lebender langjähriger Vorsitzender des DGB in Sachsen.

Der Bund habe gezeigt, dass es auch in der Pandemielage möglich sei, den Aufwand darzustellen. Bei der Änderung des Naturschutzgesetzes seien ausführliche Erläuterungen zu den Beweggründen und zur Verhältnismäßigkeit der Regelungen ebenfalls vermisst worden.

Zweifel an Strategie, Bürokratie abzubauen

Auch die Bilanz über die vergangenen fünf Jahre liest sich wenig ermutigend. „Der Erfüllungsaufwand ist stetig gestiegen“, berichtet ­Michael Schefczyk. Der Wirtschaftsprofessor an der Technischen Universität Dresden ist Vizechef des Gremiums und resümiert: „Es hat keinen Bürokratieabbau gegeben.“ Czupalla stimmt ihm im moderaten Ton zu. „Im Gesamtansatz der Staatsregierung gibt es noch einen erheblichen Nachholbedarf.“ Es sei nicht festzustellen, „dass die Regierung eine Strategie des Bürokratieabbaus verfolgt“, meint Andreas Bösl, Oelsnitzer Unternehmer und Präsidiumsmitglied der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft.

Positiv bleibe allerdings, dass „Bewegung hineingekommen“ sei, meint Czupalla. Immerhin müssten die Ministerien sich nun mit den Kosten und dem Aufwand beschäftigen für Gesetze, die sie entwerfen. „Es ist das Bohren dicker Bretter“, pflichtet Lucassen ihm bei. Manchmal zeigten Minister sich richtig „bockig“, kritisiert der Gewerkschafter.

Digitalisierung kommt kaum voran

„Wir brauchen eine drastische Entbürokratisierung“, fordert Ralf Leimkühler, stellvertretender Geschäftsführer des Sächsischen ­Städte- und Gemeindetages. So spricht der Normenkontrollrat sich für die Einführung der „One in, one out“-Regel aus. Das bedeutet, dass neuer Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft und die Einwohner an anderer Stelle eingespart werden müsse.

Zudem komme die Digitalisierung von Antragsverfahren im Freistaat kaum voran. Bereits im ­Koalitionsvertrag von 2014 fand sich die Formulierung: „Die Koalition wird den Bürokratieabbau zu einer zentralen Aufgabe machen.“ Für den Normenkontrollrat stellten sich diese Absichtserklärungen in der Praxis gänzlich anders dar: „Die ­Bürokratie steigt, steigt und steigt.“

Von Ulrich Milde