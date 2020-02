Schaudt-Mikrosa vor dem Aus: Schweizer Eigner wollen Produktion in Leipzig einstellen

Leipzig

Die Botschaft traf die 160 Mitarbeiter bei Schaudt-Mikrosa wie ein Schlag: Weil es kaum noch Aufträge aus der Autoindustrie gibt, soll die Produktion in Leipzig noch in diesem Jahr eingestellt werden, verkündete das Management der eigenen Belegschaft in einer kurzfristig zusammengetrommelten Mitarbeiterversammlung. Die aktuellen Aufträge würden noch abgearbeitet, dann sei Schluss. Einen konkreten Termin nannte das Unternehmen noch nicht. Intern ist nach LVZ-Informationen aber vom 1. Oktober die Rede.

„Vor dem Hintergrund des dramatischen strukturellen Wandels in der Automobilindustrie, welcher insbesondere den Antriebsstrang betrifft, wird das Maschinenprogramm der Marken Schaudt und Mikrosa nach der Auslieferung des Auftragsbestandes eingestellt“, hieß es in einer dürren Mitteilung der Schweizer Konzernmutter United Grinding (ehemals Schleifring). Künftig werde man hier nur noch den Kundendienst für die alten Maschinen erledigen. Dieser Bereich werde unverändert fortgeführt – allerdings nur mit einem Bruchteil der Mitarbeiter.

100 Jobs auf der Kippe

Laut IG Metall wären 100 der bisher 160 Mitarbeiter am Standort von der Einstellung der Produktion betroffen. Die Gewerkschaft läuft nun Sturm gegen die Pläne. „Die Maßnahme folgt kurzfristigen Interessen des Gesellschafters, ist fantasielos und ignoriert die außerordentliche Kompetenz der Beschäftigten“ sagte Leipzigs IG-Metall-Chef Bernd Kruppa.

Gemeinsam mit der Belegschaft will er nun für ein Alternativkonzept für den Leipziger Standort kämpfen. „Das sind alles hoch qualifizierte Mitarbeiter“, sagte er weiter. „Solche Spitzenjobs müssen wir in Sachsen halten. Wir können nicht zusehen, wie das wegbricht und das Know-how abfließt.“ Bei United Grinding in Bern war am Dienstag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Eine schriftliche Anfrage zum Thema blieb unbeantwortet.

Der Zusage, das zumindest der Kundendienst mit 60 Jobs erhalten bleibt, kann Kruppa wenig abgewinnen. „Der Kundendienst ist endlich und läuft irgendwann aus.“ Wenn keine neuen Maschinen mehr gebaut werden, würde es irgendwann auch keine mehr geben, die gewartet werden müssen. Zudem sei zu befürchten, dass die Schweizer Mutter das Know-how aus Leipzig nutzen werde, um zumindest einen Teil der Maschinen anderswo zu bauen.

Schutzschirm für die bedrohten Maschinenbauer gefordert

Um das zu verhindern schlägt Kruppe die Gründung einer sächsischen Industrie-Holding vor, die als Schutzschirm für die bedrohten Maschinenbauer im Freistaat dienen könnte. Denn nicht nur Schaudt-Mikrosa hat unter dem Wandel der Autoindustrie zu leiden. „Gut ein Drittel der Unternehmen in der Region hat keine ausreichende Strategie, um die Transformation zu bewältigen.“ In vielen Betrieben gebe es daher bereits Kurzarbeit. In der aktuellen Tarifrunde hat die IG Metall daher auf eine konkrete Lohnforderung verzichtet – und will die Betriebe stattdessen zukunftsfest machen.

Auch bei Schaudt-Mikrosa läuft das Geschäft nach LVZ-Informationen bereits seit Monaten schleppend – vor allem bei der Marke Schaudt, die die Autoindustrie ausrüstet, etwa mit Schleifmaschinen für Nocken- und Kurbelwellen. Bei den Nockenwellenschleifmaschinen ist Schaudt sogar Weltmarkführer. Doch weil E-Autos ohne Nocken- und Kurbelwelle auskommen, stockt die Nachfrage nach neuen Maschinen.

Schaudt-Mikrosa hatte erst vor einem Jahr den Eigentümer gewechselt. Die Hamburger Körber-Gruppe zog sich nach 25 Jahren zurück. Im Werk ging damals die Angst um, ein Investor aus China könnte zum Zuge kommen. Am Ende erhielt eine Investorengruppe aus der Schweiz den Zuschlag – die jetzt in Leipzig den Rotstift ansetzt.

140 Jahre lange Tradition von Mikrosa

Mikrosa blickt in Leipzig auf 140 Jahre Tradition zurück. 1993 hatten die Hamburger der Treuhand den einstigen VEB Mikrosa abgekauft, die neue Tochter dann in die Schweizer Schleifringgruppe integriert, die 2013 in United Grinding umbenannt wurde. 2009 legte Körber Mikrosa dann mit Schaudt aus Stuttgart zusammen, die das jetzt schwächelnde Autogeschäft einbrachte, und machte Leipzig ein Jahr später sogar zur Zentrale der neuen Schaudt-Mikrosa – und verlegt auch die komplette Produktion aus Stuttgart in das erst 2007 neu gebaute Leipziger Werk. „Das ist ein hochmodernes Werk“, sagte Kruppa. Das dürfe jetzt nicht einfach leer stehen.

