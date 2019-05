Leipzig

Die Bundesregierung will das Weltverkehrsforum auch nach 2020 in Leipzig halten. Der Bund werde dafür auch über 2020 hinaus die Finanzierung absichern, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) am Mittwoch bei der Eröffnung des weltgrößten Treffens von Verkehrspolitiker im Leipziger Congress-Center.

„Ich bin ein Fan von Sachsen, ein Fan von Leipzig“, sagte Scheuer nach seiner Ankunft am Congress-Center. „Und auch mein Freund Kim“, der aus Südkorea stammende Generalsekretär des Forums, „ist ein großer Fan von Leipzig. Das hat er mir in vielen Gesprächen versichert.“ Es stehe daher außer Frage, dass das Treffen auch nach 2020 weiter in Leipzig stattfinden soll.

Leipzig – das „ Davos der Verkehrspolitik“

„Natürlich, wir wollen weiter in Leipzig bleiben“, sagte Scheuer ( CSU). „Das ist das Davos der Verkehrspolitik. Das hat sich etabliert. Ja, wir müssen das noch etwas promoten. Aber der Bund steht zu seinen Verpflichtungen, was die finanzielle Seite angeht.“ Und das, so fügte er auf LVZ-Nachfrage hinzu, gelte auch über 2020 hinaus. „Ja“, sagte Scheuer knapp.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, die Veranstaltung könnte Leipzig verlassen, wenn der derzeitige Vertrag mit der Leipziger Messe 2020 ausläuft. Er war zuletzt 2017 verlänger worden. Das Treffen findet seit 2008 in Leipzig statt.

Treffen von 1000 Verkehrspolitikern aus 70 Ländern

Deutschland ist im Gründungsstatut als Austragungsland festgeschrieben, nicht aber die konkrete Stadt. Voraussetzung ist aber, dass Deutschland das Treffen finanziert. Zuletzt hatte Scheuers Vorgänger Alexander Dobrindt ( CSU) 2017 die Finanzierung bis 2020 zugesagt. Im September 2017 war dafür ein entsprechender Vertrag mit Generalsekretär Kim Young Tae unterzeichnet worden. 1,2 Millionen Euro lässt der Bund sich das kosten.

Mehr als 1000 Verkehrspolitiker aus über 70 Ländern treffen sich seit Mittwoch in Leipzig. Als 60. Mitgliedsland soll am Donnerstag Tunesien aufgenommen werden. Generalsekretär Kim sagte, er hoffe, dass weitere Länder folgen werden. Denn Tunesien sei er das zweite Mitglied aus Afrika – nach Marokko. Von den bisher 59 Mitgliedern stammen 44 aus Europa, aber nur fünf aus Asien.

Von Frank Johannsen