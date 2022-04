Schkeuditz profitiert wirtschaftlich von günstiger regionaler Lage und guter Infrastruktur

Schkeuditz

Wenn Rayk Bergner über „seine“ Stadt spricht, strahlen seine Augen. Aus ihnen sprechen tiefe Verbundenheit und Leidenschaft – für seine Stadt, für seine Arbeit als Oberbürgermeister, für die Bürgerinnen und Bürger. Er lebt hier, weil er Schkeuditz schätzt und ehrt. „Kein anderes Mittelzentrum in der Region hat in den vergangenen fünf Jahren solch eine wirtschaftliche Dynamik hingelegt“, betont er.

Prosperierendes Mittelzentrum

Das Wort „Kleinstadt“ scheut er. Nicht aus Trotz, weil die 20.000er-Marke an Einwohnern noch nicht geknackt ist, sondern aus Überzeugung. „Mit dem Wort Kleinstadt würden wir unser Licht eindeutig unter den Scheffel stellen.“ Er spricht lieber von einem Mittelzentrum. Warum auch nicht. Schkeuditz bietet mehr als 2500 Unternehmen ein Zuhause – vom kleinen Einzelunternehmen über traditionsreiche Familienbetriebe bis hin zum weltweit agierenden „Global Player“. „Bei uns findet sich eine wirtschaftliche Bandbreite, die in der Form so manch eine Großstadt nicht bieten kann“, sagt er voller Stolz.

Schkeuditz liegt zwischen den Metropolen Leipzig und Halle (Saale). Diese günstige geografische Lage und eine sehr gute Infrastruktur machen die Stadt zu einem bedeutenden Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum. Der Flughafen Leipzig/Halle und zwei Autobahnen (A9, A14) mit fünf Anschlussstellen verbinden Schkeuditz mit Deutschland – und der Welt. „Aber ich sehe uns als eine Region, die zusammenwächst und voneinander profitiert. Menschen machen nicht an Grenzen halt und auch nicht die Unternehmen. Daher sollten auch wir als Stadt nicht in Grenzen denken“, fordert er.

Wirtschaft im Fokus

Der Wirtschaftsstandort Schkeuditz zeichnet sich durch seine Vielfalt an starken, innovativen und mittelständischen Unternehmen aus, die auch weltweit mit ihren Produkten und Leistungen erfolgreich sind. Und das sind nicht nur die großen namhaften Unternehmen, sondern eben auch die kleinen und familiengeführten. „Bei uns sind zahlreiche Firmen angesiedelt, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber in dem, was sie tun, Weltmarktführer sind, Produkte „Made in Schkeuditz“ anbieten und international agieren. Sie haben früh die Zeichen der Zeit erkannt und auf Innovationen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Unternehmenskultur gesetzt“, sagt Matthias Sebald, Wirtschaftsförderer der Stadt Schkeuditz.

Die hier ansässigen Unternehmen stammen aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Umwelt-, Energie- und Elektrotechnik, Verkehr, Logistik, Bau, Dienstleistung, Fach- und Großhandel sowie dem Gesundheitswesen. Diesen Branchenmix möchte die Stadt in den kommenden Jahren stärken. „Wenn wir eine Wunschbranche haben, die wir gern bei uns noch ansiedeln wollen, dann ist es ein Hotel in der Innenstadt “, so der Wirtschaftsförderer.

Worauf Schkeuditz stolz ist, sind seine wirtschaftlichen Traditionen. „Schkeuditz war zum Beispiel die Stadt der Pelzverarbeitung. Alles, was auf der Leipziger Messe gehandelt wurde, wurde bei uns produziert“, berichtet Rayk Bergner. Hier stand auch Europas größte Malzfabrik und der Seilbahnbau wurde in Schkeuditz gegründet. Bis Anfang der 1960er-Jahre war Schkeuditz auch die Stadt des Flugzeugbaus. Der größte Arbeitgeber zu DDR-Zeiten war der Maschinen- und Apparatebau Schkeuditz mit 3500 Mitarbeitern. Nach der Wende fanden die meisten eine neue Arbeitsstätte aus den sich hier neu entwickelnden Unternehmen.

Fachkräftemangel entgegenwirken

Doch eine Wirtschaftsregion braucht neben potenziellen Arbeitgebern auch qualifizierte Arbeitskräfte. In diesem Sinne sei es wichtig, dass die Unternehmen in Schkeuditz auf sich aufmerksam machen– zum Beispiel auf Ausbildungsmessen, bei Tagen der offenen Unternehmen oder dem jährlichen Rückkehrertag. „Dazu gehört aber auch, dass sie ausbilden und sich damit ihre Fachkräfte selbst heranziehen“, sagt Rayk Bergner. Von vielen Firmen weiß er, dass sie dies auch tun. Die Stadt unterstützt ihrerseits mit einem eigenen Ausbildungsportal, auf dem 40 Ausbildungsbetriebe und 60 Berufsbilder vorgestellt werden.

Zudem komme laut Matthias Sebald der Berufsorientierung an den Schulen eine tragende Rolle zu. „Hier muss auf die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region mehr eingegangen werden. Vor allem den Gymnasiasten müssen neue berufliche Wege und Chancen jenseits des Studiums aufgezeigt werden“, fordert er.

Attraktiver Arbeits- und Wohnort

Aber nicht allein die Lage oder die Vielfalt an Unternehmen machen in den Augen Rayk Bergners den Wirtschaftsstandort Schkeuditz aus: Auch die Eigenschaften für eine lebenswerte Stadt spielen dabei eine größere Rolle. „Bei Wohnraumangebot und -preisen, Kinderbetreuung, wohnortnahen Schulen aller Formen, medizinischer und sozialer Versorgung, Breitbandausbau, Kultur- und Freizeitangeboten müssen wir uns wahrlich nicht verstecken.“

Schkeuditz wächst, kann Zuzug in erheblichem Maße für sich verbuchen. Darum investiert die Stadt auch in Größenordnungen – in Schulhaus-, Kita- und Straßenbau.

Vor allem für Letzteres setzt sich Rayk Bergner ein. „Wir müssen bei allem wirtschaftlichen Aufschwung darauf achten, dass die Infrastruktur mitentwickelt wird.“ Der Verkehr auf den Straßen nimmt seit Jahren deutlich zu. Daher steht für ihn zum Beispiel der Ausbau der Radefelder Allee ganz oben auf der Agenda. Aber auch der Ausbau des ÖPNV und der S-Bahn-Haltepunkte inklusive besserer Taktung muss mehr vorangetrieben werden. Für ihn spielt das auch in Sachen Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. „Wir wollen die Pendler von der Straße holen, aber vergessen dabei, ihnen andere Möglichkeiten zu bieten.“

Segen und Fluch

Bei aller wirtschaftlichen Entwicklung ist es Rayk Bergner wichtig, die Menschen mitzunehmen. „Ich möchte in die Köpfe vieler bekommen, dass die Medaille zwei Seiten hat. Wir brauchen die Wirtschaft und die sich wirklich gut entwickelnde Infra- und Wirtschaftsstruktur. Das ist die eine Seite. Aber ich möchte den Verantwortlichen, Akteuren und dem Freistaat Sachsen klarmachen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht nur die Leidtragenden sein dürfen, dass man für die Menschen, die einer erhöhten Lärmbelastung ausgesetzt sind, auch etwas tun muss“, betont er. Zu den Ausbauinvestitionen des Flughafens wünscht er sich gleichwertige und umfängliche Investitionen in passiven und aktiven Lärmschutz sowie in Projekte der Daseinsvorsorge.

Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit hat sich die Stadt Schkeuditz schon seit Langem auf die Fahnen geschrieben. Ziel sei es, die Stadt nachhaltig für spätere Generationen zu hinterlassen. „Uns geht es speziell um Ressourcenschutz, gerade bei Wasser und Boden, um Klimaneutralität und Energieeffizienz.“ Als leuchtendes Beispiel nennt Rayk Bergner die Stadtwerke Schkeuditz. Seit Januar dieses Jahres bieten sie Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien an. „Und wenn sich Unternehmen hier ansiedeln wollen, stellen wir auch Forderungen für eine nachhaltige Entwicklung, sei es im Rahmen von energiesparender Bauweise, Grünflächen, Fotovoltaik und mehr.“ Auch das ist ein Thema, das man nur gemeinsam – Kommune, Wirtschaft und Gesellschaft – angehen kann.

Von Nannette Hoffmann