„Schlag in die Magengrube“: Beiersdorf geht aus Waldheim weg

Waldheim

Die Tage des Waldheimer Florena-Werks sind gezählt. Auf lange Sicht will sich der Beiersdorf-Konzern nämlich aus der Zschopaustadt verabschieden. Dort sollen nun spätestens 2023 die Lichter ausgehen. Das verkündete Beiersdorf-Personalvorstand Zhengrong Liu am Mittwoch auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die Beschäftigten des Waldheimer Standortes sollen Stellenangebote für das neue Werk in Leipzig erhalten, das der Kosmetik-Riese bis 2022 gebaut haben will. Zuletzt hieß es noch, dass Leipzig quasi als Außenstelle die verlängerte Werkbank der Waldheimer werden soll.

Zhengrong Liu (Beiersdorf Personalvorstand, v.l.), Stephan Roelen (Betriebsleiter Waldheim), Mario Ast (stellvertretender Betriebsratsvorsitzender) und Jürgen Sager (Betriebsratsvorsitzender) nahmen in Waldheim zur geplanten Schließung der BMWa Stellung und informierten die Mitarbeiter. Quelle: Dirk Wurzel

Das ist nun alles vom Tisch. Die Nachricht darüber schlug in Waldheim ein, wie eine Bombe. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) hat sie hart getroffen. „Der Neubau in Leipzig ist positiv für Sachsen, aber ein Schlag in die Magengrube für Waldheim“, kommentierte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) die Entscheidung am Mittwoch. Die Tradition der Marke Florena, die Arbeitsplätze, Lehrstellen und nicht zuletzt die Gewerbesteuer werden Waldheim fehlen. Dass die Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa) zu zu den großen Steuerzahlern in Waldheim gehört, ist ein offenes Geheimnis. Ricardo Baldauf, CDU-Fraktionschef im Waldheimer Stadtrat, regt einen Sonderstadtrat zum Thema Florena an. „Das ist wichtig, über so eine Sache muss man reden.“ Bürgermeister Ernst sagt, dass es Besprechungen geben wird. Der Bürgermeister kann aktuell noch nicht sagen, ob und wie sich der Florena-Wegzug auf den städtischen Haushalt auswirken wird. Der Etat für die Jahre 2020/21 ist in Arbeit, demnächst soll der Stadtrat darüber entscheiden.

Man baut in die Breite

„Man wird uns vorwerfen, ,Ihr habt nicht genug für den Standort Waldheim gekämpft’. Doch, das haben wir die letzten zehn, 20 Jahre. Wir standen immer in Konkurrenz zu anderen Produktionsstandorten. Aber wenn das Kämpfen nicht mehr die Erfolge bringt, die es braucht, muss man die Strategie ändern“, sagte Mario Ast, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der BMWa, auf der Pressekonferenz in Waldheim, wo Beiersdorf Personalvorstand Zhengrong Liu die Nachricht über den Weggang und dessen Gründe bekannt gab. „Man baut so eine Fabrik in die Breite. Das können wir in Leipzig. Hier in Waldheim sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, sagte der Personalvorstand. „Wenn man Skaleneffekte aufspielen kann, hat man über kurz oder lang einen Wettbewerbsvorteil“, bemühte Zhengrong Liu einen Fachbegriff aus der Betriebswirtschaftslehre. Das bedeutet, mit möglichst wenig Kosten möglichst viel zu produzieren. Und das ist in Waldheim nur begrenzt möglich, wenngleich das Waldheimer Werk „nicht auf der Intensivstation liegt“, wie Zhengrong Liu sagt. Zur Perspektive der Fabrikgebäude nach der Schließung kann der Personalvorstand noch nicht viel sagen. „Es gibt aber Ideen. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich damit beschäftigt.“

Sichere Arbeitsplätze in Leipzig

Für Jürgen Sager, den Betriebsratschef in Waldheim, ist das neue Werk in Leipzig eine „Investition in die Mitarbeiter. Wir wollen so viele wie möglich mitnehmen“, sagte er. Die Perspektive für die Belegschaft ist nach seinen Worten in Leipzig auf Dauer günstiger. „Unsere Belegschaft verdient ein neues, hochmodernes Werk.“ In diesem will Beiersdorf Sprays herstellen, was in Waldheim so nicht möglich wäre. Die Cremé-Produktion aus Waldheim verteilt der Konzern auf andere Produktionsstandorte.

Von Dirk Wurzel und André Pitz