Leipzig

Die Deutschen lieben es bar zu zahlen. In kaum einem anderen Land Europas ist das so. Bei der Einzahlung höherer Beträgen sind die Kreditinstitute nun verstärkt zur Vorsicht aufgerufen. Denn die EU verschärft den Kampf gegen Geldwäsche, der nach ihrer Ansicht in vielen EU-Staaten nur halbherzig geführt.

Um die Einzahlung von Geld aus Schwarzarbeit, Drogengeschäften oder Erpressungen zu erschweren, wird ab kommende Woche bei Bargeldeinzahlungen von über 10.000 Euro ein Herkunftsnachweis fällig, informiert die Sparkasse Leipzig. Das sei eine Vorgabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Nachweispflicht gilt auch bei Zahlung in Teilbeträgen

„Diese Vorgabe gilt für alle Banken und Sparkassen in Deutschland und ist auch für die Sparkasse Leipzig bindend“, heißt es. Wird die Summe in Teilbeträgen eingezahlt, gilt die Nachweispflicht ebenso. „Beim Sorten- und Edelmetallankauf ist ein Herkunftsnachweis bereits bei Überschreitung des entsprechenden Gegenwertes von 2500 Euro erforderlich.“

Kann ein Kunde bei einem solchen Geschäft keinen Nachweis vorlegen, werde die Transaktion abgelehnt, heißt es weiter. Laut Sparkasse Leipzig gelten als geeignete Belege unter anderem aktuelle Kontoauszüge, die eine Barauszahlung von einem anderen Konto belegen. Auch Verkaufs- und Rechnungsbelege, Quittungen sowie Erbnachweise oder Schenkungsverträge können als Nachweis dienen.

Das Institut bittet seine Kunden bei Bargeldeinzahlungen über 10.000 Euro am Einzahlautomaten, ihr künftig den „geeigneten Herkunftsnachweis innerhalb von 14 Tagen zukommen zu lassen“. Für Firmenkunden gelte die Nachweispflicht grundsätzlich auch. Ausnahmen können Gewerbetreibende mit traditionell hohem Bargeldaufkommen sein.

Kritik am Vorgehen: Schränkt Verbraucherrechte ein

Obwohl Barzahlungen in fünfstelliger Höhe für die meisten Verbraucher Seltenheitswert hat, gibt es Kritik an der neuen Regelung. Denn in bestimmten Bereichen könnte die Obergrenze zu Problemen führen, etwa beim Kauf eines Gebrauchtwagens oder beim Zahlen höherer Mietkautionen. Wer verlässt sich als Verkäufer oder Vermieter schon gern auf die Zusage, dass das Geld überwiesen werde.

Datenschützer warnen zudem davor, dass ein Bargeldlimit Tür und Tor für eine absolute Kontrolle von Verbraucherinnen und Verbrauchern öffne. Das Recht auf anonymes Einkaufen dürfe nicht wegfallen. Zudem gibt es Zweifel, ob mit der neuen Regelung Geldwäsche eingedämmt werden kann. Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann hatte kürzlich gesagt, es gebe bislang keinen wissenschaftlich fundierten Beleg dafür, „dass mit Barzahlungsobergrenzen das Ziel erreicht wird, Geldwäsche zu bekämpfen“.

Von Andreas Dunte