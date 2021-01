Schotter, Kies und Sophia: Schauspielerin Thomalla zieht Auftrag am Flughafen Leipzig an Land

Leipzig

Sie spielen mit dem Klischee: Hübsche Frau, große Maschinen, Lack, Leder, Sand und Steine. Italien hat den Pirelli-Kalender – und Deutschland hat Schüttflix – und Sophia Thomalla. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin und Model und nun auch Werbegesicht des Transportunternehmens aus dem nordrhein-westfälischen Gütersloh, das sowas wie die US-Firma Uber sein will – nur eben für Schüttgut. Geschäftstüchtig wie sie ist, hat Sophia Thomalla sogar Anteile an dem Start-up erworben. Seit die Markenbotschafterin an Bord ist, so lobt die Firma, habe sich der Jahresumsatz fast verdoppelt. Und damit hat auch der Flughafen Leipzig/Halle zu tun.

Schüttflix ist sowas wie ein „Steine Start-up“

Die Westfalen verstehen sich als digitale Handelsplattform für Baustoffe. Wer Sand, Schotter und Split benötigt, kann dort die Preise von Anbietern im Umkreis von bis zu 200 Kilometern vergleichen. Angezeigt werden nach Angaben des Unternehmens die fünf bester Anbieter. Geliefert wird dann durch Schüttflix. Noch, denn das Unternehmen plant, den vollen Service anzubieten – mit Logistikplattform. Also, ähnlich wie Uber: Schüttflix will die Lkw-Fahrer anderer Speditionen für sich fahren lassen und damit andere Händler überflüssig machen. Soweit die Idee.

Sophia Thomalla mit den Schüttflix-Gründern Thomas Hagedorn und Christian Hülsewig (2. und 3. v. l.) sowie den Flughafen-Managern Gerd Maitschke (l.) und Jörg Holzgrefe. Quelle: Instagram/Schüttflix

Sophia Thomalla wiederum kennt sich mit Selbstvermarktung aus und weiß sich in Szene zu setzen, wenn sie einen großen Fisch für ihr Unternehmen an Land gezogen hat. So am Flughafen Leipzig/Halle. Neben den Schüttflix-Gründern Christian Hülsewig und Thomas Hagedorn posiert die 31-Jährige vor einer „ Antonov“ und dankt bei Instagram den ebenfalls mit abgebildeten Flughafen-Managern dafür, dass ihr Unternehmen „den bisher größten Auftrag in unserer jungen Geschichte“ erhalten habe.

Dabei handelt es sich um die Lieferung von 180 000 Tonnen Splitt im Auftragswert von 1,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf LVZ-Nachfrage bestätigt. Wie Schüttflix weiter mitteilt, transportiert das Unternehmen den Split von der SH Natursteine GmbH & Co.KG aus Wettin-Löbejün im sachsen-anhaltischen Saalekreis zum Flughafen. Der Split ist für die Sanierung der Start- und Landebahn Nord gedacht.

Durch Ausschreibung würde Transparenz geschaffen

Doch darüber freuen sich nicht alle. „Eigentlich müssten solche Leistungen von Unternehmen, die im Besitz der öffentlichen Hand sind, ausgeschrieben werden“, schildert ein Konkurrent seine Sicht auf die Dinge. „Das verleiht Transparenz und spart durch den Wettbewerb um die Aufträge auch finanzielle Mittel.“

Der Flughafen als Teil der Mitteldeutschen Flughafen AG ist im Besitz der öffentlichen Hand und damit öffentlicher Auftraggeber. Nach Auskunft des Leipziger Rechtsanwalts Walter Oertel zählt er laut Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zum sogenannten Sektorenbereich. „Der Schwellenwert, ab dem öffentliche Aufträge im Sektorenbereich dem EU-Vergaberecht unterliegen, beträgt für Bauleistungen 5,35 Millionen Euro“, erklärt der Spezialist. Damit wäre die Sache für den Flughafen klar, denn der Auftrag liegt mit rund 1,2 Millionen Euro darunter.

Nach fachanwaltlicher Einschätzung musste Auftrag nicht europaweit ausschreiben werden

Doch ganz so ist es nicht. Um herauszufinden, ob dieser Wert erreicht wird, seien alle Leistungen in ihrem voraussichtlichen Gesamtwert zu ermitteln, die für die vorgesehene Leistung notwendig sind, so der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Da die Beschaffung von Splitt dem Gesamtvorhaben Sanierung Start- und Landebahn Nord diene, sei folglich der Gesamtwert der Sanierungsleistungen maßgeblich und der liegt im zweistelligen Millionenbereich.

Also hätte der Auftrag, über den sich Schüttflix und Sophia Thomalla so freuen, ausgeschrieben werden müssen? Nein, meint das Flughafen-Management. Man habe nach fachanwaltlicher Einschätzung den Auftrag nicht europaweit ausschreiben müssen. Einzig das Gesamtvorhaben, also die Sanierung der Start- und Landebahn Nord, müsse ausgeschrieben werden. Dafür suche man gerade in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren einen Generalunternehmer.

Es geht um Splitt mit „besonderer technischer Spezifikationen“

Da die Arbeiten schon bald beginnen sollen, kümmere sich der Flughafen selbst um den Splitt. Dieser müsse vorproduziert werden, „damit zum Baubeginn das benötigte Material zur Verfügung steht“. Es gehe nicht um irgendeinen Splitt, sondern um einen, der „besondere technische Spezifikationen“ erfüllen muss, und aufwendig getestet wurde, „um den Ansprüchen an eine Start- und Landebahn gerecht zu werden, heißt es weiter.

Schüttflix selbst will sich zu den „vertraglichen Details“ und der Kritik am Vergabeverfahren nicht äußern. Wie eine Sprecherin mitteilt, obliege das dem „Auftraggeber Flughafen Leipzig/Halle GmbH“. Dort heißt es, dass man sich gegenüber dem Splitt-Produzenten (aus dem Saalekreis) vertraglich verpflichtet habe, das vorproduzierte Material abzunehmen. „In diese vertragliche Verpflichtung zwischen der Flughafen Leipzig/Halle GmbH und dem Splitt-Lieferanten ist die Firma Schüttflix eingetreten. Es handelt sich um die Abnahme einer Vertragsverpflichtung des Flughafens gegenüber dem Splitt-Lieferanten und damit nicht um einen Vergabevorgang“, teilt der Flughafen mit.

Baustoffbranche zeigt sich über Vorgang verwundert

In der Baustoffbranche ist man verwundert. Ob den Splitt in der gewünschten Qualität auch eine andere Firma hätte anbieten können, will er nicht kommentieren, sagt ein Unternehmer, der nicht genannt werden will. „Absolut nicht zu verstehen ist es aber“, sagt er, „warum der Flughafen nicht einmal versucht hat, ein günstigeres Transportunternehmen als Schüttflix zu finden.“

In der Region gebe es eine Vielzahl von Speditionen, die sich über den Auftrag ebenso gefreut und sicher mitgeboten hätten. „Die aber alle nicht über so überzeugende Argumente wie Schüttflix mit Sophia Thomalla verfügen.“

