Wer macht schon gerne Schulden? Darüber führte die LVZ ein Streitgespräch mit dem Präsidenten der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft, Jörg Brückner, und dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerk­schaftsbundes Sachsen, Markus Schlimbach.

Der Krieg Russlands gegen die ­Ukraine wirkt sich auch auf die ­sächsische Wirtschaft aus. Wie ­sehen Sie die Situation?

Brückner: Wie alle normalen Menschen bin auch ich geschockt und entsetzt von dieser bis vor Kurzem nicht vorstellbaren Eskalation der Gewalt, die seit Tagen nur menschliches Leid hervorbringt. Ja, wir sind auch wirtschaftlich betroffen. Und das gilt für uns alle – Probleme in den Betrieben sind schon da, es werden mehr werden, von den Preisen ganz zu schweigen. Es wird eine große, ernste Herausforderung werden, aber es ist „nur“ eine wirtschaftliche. Der Krieg muss beendet werden, unverzüglich. Wir alle brauchen Frieden, auch mit Russland. Damit werden die wirtschaft­lichen Verwerfungen nicht weg sein, aber das lässt sich dann wieder in Ordnung bringen.

Schlimbach: Die Folgen sind noch gar nicht ganz zu ermessen. Es kommt bereits jetzt zu Lieferengpässen bei einigen Produkten aus der Ukraine, die zum Produktionsstillstand bei Automobilproduzenten und Zulieferern führen. Zum Glück haben wir Kurzarbeit als Instrument, was Beschäftigung sichert. Eigentlich zeigt sich mal wieder: Krieg nützt niemandem, sondern schadet allen! Und je länger der Krieg dauert, umso größer der Schaden.

Angesichts der schwierigen Um­stände und einem Rüstungspaket von 100 Milliarden Euro stellt sich die ­Frage: ist die Schuldenbremse überhaupt noch zeitgemäß?

Brückner: Welche Frage! Natürlich. Die stark gestiegenen Schulden – global, national und regional – entwickeln sich zu einer ganz gefährlichen Sache und bedrohen die internationale Sicherheit und im Kleinen unseren Wohlstand. Wir haben aus guten Gründen fraktionsübergreifend ein Neuverschuldungsverbot in der sächsischen Verfassung stehen. Das war eine große Leistung, die unserem Land Handlungsspielräume gegeben hat. Das propagierte Leben auf Pump ist nicht nachhaltig, sondern unverantwortlich. Die explodierende Inflation und die beginnende Zinswende zeigen, wie dieses Kartenhaus zusammenbrechen wird. Zum Erhalt unseres Wohlstandes belasten wir unsere Kinder und Enkelkinder.

Schlimbach: Es geht nicht um neue Schulden, sondern darum, wie rasch die bestehenden zurückgezahlt werden sollen. Um die Corona-Belastungen für die Wirtschaft zu lindern, hat der Freistaat sechs Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das muss natürlich zurückgezahlt werden. Allerdings funktioniert es nicht, diese Schulden, wie 2011/12 festgelegt, innerhalb von acht Jahren zu tilgen, also jetzt noch innerhalb von sechs Jahren. So ist die Schuldenbremse eine Investitionsbremse.

Nehmen viele Firmen die Kredite nicht in Anspruch, weil sie nicht wissen, wie sie sie zurückzahlen sollen?

Brückner: Doch, die Firmen wissen, dass es sie gibt. Aber jedes Unternehmen muss genau prüfen, wovon man diese Schulden zurückzahlen kann – und zu welchen Konditionen. Der Freistaat hat klar erklärt, dass dies innerhalb von zehn Jahren erfolgen muss. Ohne Einnahmegarantien für die Firmen. Nur bei sich selbst ist der Staat sehr großzügig.

Der Staat wirft also das Geld mit ­offenen Händen zum Fenster hinaus?

Brückner: Das ist drastisch formuliert, aber in der Tendenz – ja. Der Staat gibt zu viel Geld für sich selbst aus, was nicht zu seinen Kernaufgaben zählt. Für Gesundheit, Bildung, innere Sicherheit und Infrastruktur bleibt damit zu wenig übrig.

Ihnen sind die konsumtiven Ausgaben ein Dorn im Auge, Herr Brückner?

Brückner: Das ist so nicht richtig. Wir kritisieren die falsche Prioritätensetzung. Parallelstrukturen in der öffentlichen Verwaltung und ein ungebremster Personalaufbau – fernab von Lehrkräften und Polizisten, die wir alle wollen – sind inakzeptabel. Lesen Sie die Berichte des Rechnungshofes und es läuft Ihnen kalt den Rücken runter.

Schlimbach: Aber unsere Generation hat doch eine Verantwortung für die Zukunftsaufgaben. Dafür müssen wir die nötigen Mittel bereitstellen. Zum Beispiel für den Ausbau der Digitalisierung im Lande – da hapert es noch gewaltig. Das ist ein gewaltiger Standortnachteil. Auch die Verkehrsinfrastruktur ist mies, viele Brücken etwa sind marode. Auch die Schieneninfrastruktur lässt zu wünschen übrig.

Das heißt?

Schlimbach: Derartige Zukunftsinvestitionen sind nötig, dafür brauchen wir mehr Geld. Jetzt gilt es zu handeln, um unseren Kindern und Kindeskindern ein zukunftsorientiertes Sachsen zu überbringen.

Dagegen kann auch die sächsische Wirtschaft nichts einwenden.

Brückner: Richtig ist, wir haben eine Verantwortung für die Zukunft. Investitionen in die Schulen, Pflegeeinrichtungen und Infrastruktur sind völlig in Ordnung. Aber alle Ausgaben müssen im Rahmen von vorher erwirtschafteten Steuern, die in den letzten Jahren mehr wie auskömmlich waren, passieren und nicht über die Neuaufnahme von Schulden beziehungweise der ­Streckung bestehender Verbind­lich­keiten.

Schlimbach: Ich wiederhole mich, Herr Brückner: Es geht nicht um die Aufnahme neuer Schulden, sondern um die Rückzahlungszeit. Wenn sie im Rahmen der Schuldenbremse getilgt werden sollen, dann hemmt das die wirtschaftliche Entwicklung.

Ist das nicht übertrieben?

Schlimbach: In den 2010er-Jahren wurde zu viel gespart. Deshalb gibt es einen großen Nachholbedarf etwa bei den Investitionen im Gesundheitswesen. Die Frage ist doch vielmehr: Wie kriegen wir die Schulden zurückgezahlt, ohne die wirtschaftliche Entwicklung zu begrenzen, einzuschränken?

Brückner: Das Sondervermögen war und ist für die Bewältigung der Corona-Pandemie vorgesehen. Wenn nicht nach Corona die Schulden schnellstmöglich zurückgezahlt werden sollen, wann denn dann? Die nächste Krise kommt nicht erst in 10, 20 oder noch mehr Jahren. Schauen wir doch die letzten 20 Jahre an: 11. September 2001, Hochwasser 2002 und 2013, Banken- und Finanzkrise 2008, Corona und nun der Krieg in der Ukraine. Jede Krise hat sehr viel Geld gekostet und wird uns massiv fordern. Strenge Sparsamkeit – gerade beim Stellenplan des öffentlichen Dienstes außerhalb von Lehrern vor den Klassen und Polizisten auf der Straße – ist angesagt. Sowohl die politischen Leitungsstäbe als auch die Zahl der Ministerien müssen nicht wachsen. Wir folgen dem unabhängigen Rat des sächsischen Rechnungshofes, wonach es überhaupt keine Notwendigkeit einer Tilgungsstreckung gibt. Haben Sie schon mal Vorschläge zu möglichen Einsparungen von der Politik gehört?

Ist das sinnvoll, Herr Schlimbach?

Schlimbach: Lediglich an kleineren Stellschrauben zu drehen, das bringt nichts. Die geforderte schnellere Kreditrückzahlung ist eine ernste Gefahr für Investitionen und schädigt somit die Wirtschaft.

Brückner: Es geht nicht um eine schnellere Rückzahlung, sondern eine verfassungsgemäße. Es geht in erster Linie darum, dass die Regierung und die sie tragenden Fraktionen ihrer Verantwortung für das Land wahrnehmen und nicht Wunschprojekte zulasten des Mittelstandes und ihrer Mitarbeiter durchdrücken.

Was bedeutet das?

Brückner: Sachsen hat unabhängig von Corona kein Einnahme-, sondern seit einigen Jahren ein Ausgabenproblem und ein Problem mangelnder Prioritätensetzung.

Wo sehen Sie Einsparmöglichkeiten?

Schlimbach: Im sächsischen Haushalt stehen 21 Milliarden Euro zur Verfügung. Aber stolze 18 Milliarden davon sind durch Vorschriften, gesetzliche Regelungen, Verordnungen festgelegt. Nur drei Milliarden Euro sind frei einsetzbar. Das heißt, uns sind die Hände für eine freie Gestaltung gebunden.

Das macht die Situation aber auch nicht besser.

Schlimbach: Ich denke, Herr ­Brückner und ich sehen ähnliche Anforderungen. Nur: Wo verstecken sich die Einsparmöglichkeiten, wo ist der Speck, der abgeschnitten werden kann?

Brückner: Diese gebundenen Mittel sind doch kein Naturgesetz, sondern Ergebnis politischer Entscheidungen von Parteien, Fraktionen, Regierungen – also von Menschen mit ganz konkreten Interessen. Alles muss auf den Prüfstand, manches Vorhaben muss warten oder gar gänzlich aufgegeben werden. Ich erinnere hier an das Sofortprogramm der jetzigen Koalition, welches noch kurz vor Corona im Januar 2020 beschlossen wurde. Vieles von alledem hatte nichts mit den Kernaufgaben des Staates zu tun. Und ich erlaube mir zu ergänzen, dass für die sachgemäße Ausgabe der Gelder allein die Steuerzahler, also die Bürger haften.

Schlimbach: Unsere Schuldenbremse ist am restriktivsten in Deutschland.

Brückner: Lassen Sie mich hier Martin Dulig, den damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden, am 10. Juli 2013 zitieren: „Warum ändern wir die Verfassung? Weil wir uns selber misstrauen. Es ist ein Misstrauensbeleg gegenüber Politik. Die Frage ist, ob er gerechtfertigt ist. Ich sage: durchaus.“ Deutlicher geht es kaum mehr. Viel wird von Nachhaltigkeit gesprochen, die Schuldenbremse in unserer Verfassung ist im besten Sinne nachhaltig und schützt die kommenden Generationen.

Schlimbach: Nein, die Schuldenbremse beraubt die Kinder ihrer Zukunft.

Brückner: Unsere Kinder und Enkelkinder sollen für die ungezügelten Ausgaben heute bezahlen. Das ist keine Zukunft, sondern eine schwere Belastung.

Herr Schlimbach, es deuten sich ­europaweit höhere Zinsen an, sind zusätzliche Schulden dann überhaupt noch bezahlbar?

S chlimbach: Der Staat ist kein Unternehmen, wo es darum geht, erst die Zinsen zu erwirtschaften, bevor neu investiert wird. Nur wenn die Wirtschaft funktioniert, wachsen die Steuereinnahmen. Auf diesen Pfad müssen wir zurück­kommen.

Wie?

Schlimbach: Der Staat muss die Nachfrage befördern, der Wirtschaft Aufträge verschaffen.

Brückner: Aber wir sind keine Staatswirtschaft! Und die Steuereinnahmen steigen.

Schlimbach: Aber wir brauchen Investitionen in die Wirtschaft, um weiter gut zurechtzukommen. Zum Thema Sparen: In Sachsen liegen die Pro-Kopf-Personalausgaben laut Rechnungshof bei 1169 Euro, im Schnitt der ostdeutschen Flächenländer bei 1219, im Schnitt der westdeutschen Flächenländer bei 1629 Euro. Wir in Sachsen sind also auf Kante genäht.

Brückner: Der Rechnungshof sagt aber auch, dass die von Ihnen genannten Pro-Kopf-Ausgaben in den letzten 10 Jahren um rund 35 Prozent gestiegen sind und weiter steigen und kommt zu einem desaströsen Ergebnis, wenn er in seinem letzten Jahresbericht anmahnt: „Es fehlt an einer Gesamtstrategie für den Personalhaushalt, die auf einem aufgabenorientierten Personalbedarf beruht.“ Sachsen leistet sich deutschlandweit aktuell die zweithöchste Personalquote je Einwohner aller Flächenländer.

Schlimbach: Angesicht von Corona sind doch personelle Aufstockungen bei den Schutzmaßnahmen richtig.

Brückner: Unsere Kritik bezieht sich nicht nur auf Corona. Sachsen leistet sich schon seit Längerem zu viel Personal und lebt über seine Verhältnisse.

Können Sie hier mitgehen, Herr Schlimbach?

Schlimbach: Immer nur auf den Staat zu zeigen, damit habe ich Probleme. Es gibt beim Staat vieles, was funktioniert, aber natürlich auch vieles nicht. Deshalb halte ich ein dauerhaftes Sparen für problematisch. Das Prinzip, an einer Stelle mehr auszugeben, dafür an anderer Stelle zu sparen, bedeutet doch ein Loch aufzureißen, um ein anderes zu stopfen. Auf gut Deutsch „linke Tasche – rechte Tasche“.

Brückner: Wenn der Staat an der einen Stelle mehr Personal braucht, muss er an anderer Stelle einsparen und auf unnötige Doppelstrukturen verzichten. Wozu braucht es neuerdings ein Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit in Chemnitz, wenn Arbeitnehmer – auch Ihre Mitglieder, Herr Schlimbach – und alle Firmen doch bereits die Bundesagentur für Arbeit vollumfänglich und flächendeckend im ganzen Land finanzieren? Die Firmen brauchen ein solches Zentrum nicht, da ein partnerschaftlicher Umgang mit der Belegschaft in den meisten Unternehmen tagtäglich gelebt wird. Und die Arbeitnehmer können zu Ihnen kommen.

Schlimbach: Natürlich ist es gut, wenn die Sozialpartnerschaft gelebt wird und der Betrieb funktioniert. Allerdings sehe ich noch Nachholbedarf bei der Einhaltung sozialpartnerschaftlicher Regeln. Vielmehr versucht zunehmend jeder, sein Ding selber zu machen.

Brückner: Das heißt ja nichts anderes, Herr Schlimbach, dass Unternehmen nicht ordentlich mit ihren Beschäftigten umgehen...

Schlimbach: …das habe ich nicht gesagt.

Brückner: Ja, ich übersetze Sie hier ausnahmsweise schwarz-weiß. Das Grundgesetz garantiert eine positive wie negative Koalitionsfreiheit – für Unternehmen wie Arbeitnehmer gleichermaßen. Trotz stark rückläufiger Mitgliederzahlen in den Gewerkschaften haben viele Unternehmen eine tolle Entwicklung genommen. Tarifliche Standards orientieren sich kaum noch am Durchschnitt und spiegeln so die Realität vor allem des Mittelstandes kaum mehr wider. Das betrifft insbesondere das Thema Arbeitszeit.

Was meinen Sie damit?

Brückner: Nach meinem Dafürhalten arbeitet der Westen zu kurz und nicht der Osten zu lang. Die Crux ist, dass die steigenden Kosten für Arbeit, Material, Energie und ähnliches die Einnahmen fast komplett in Anspruch nehmen. Wir müssen aufpassen, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie nicht zu gefährden. Die Kosten sind für die Firmen zum Teil existenzgefährdend – und das nicht nur wegen der aktuellen und uns noch lange begleitenden Krise um die Ukraine.

Schlimbach: Stimmt, da muss die Politik etwas unternehmen. Ich habe den Eindruck, dass der Staat bei den Energiekosten zu lange zuschaut.

Brauchen wir eine grundsätzliche ­Debatte, wie viel Staat und wie viel Markt sinnvoll ist?

Schlimbach: Sie muss bundesweit geführt werden. Ein staatlich organisiertes Gesundheitswesen wie in manchen nordeuropäischen Ländern mit mehr Personal finde ich beispielsweise sinnvoll.

Brückner: Mittlerweile hat der deutsche Staat ein Sozialbudget von einer Billion Euro pro Jahr und trotzdem werden in diesem Land soziale Ungerechtigkeiten diskutiert. Da muss man doch kritisch bemerken, wird das Geld zielgerichtet eingesetzt und kommt es dort an, wo es benötigt wird?

Schlimbach: Darauf hat Sachsen aber wenig Einfluss.

Brückner: Es ist doch bemerkenswert, wenn Professor Raffelhüschen von der Universität in Freiburg anmahnt und wörtlich sagt: „Wenn ein Land fast ein Drittel seiner Wertschöpfung für den Sozialstaat aufwendet, die paritätischen Wohlfahrtsverbände sich zum größten Arbeitgeber entwickeln und Begriffe wie Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung negativ belegt werden, dann muss man sich über die massive Abwanderung von Hochqualifizierten nicht mehr wundern.“

Also ist Askese angesagt?

Brückner: Die zentrale Frage ist, wie können wir künftig unseren Wohlstand halten und für kommende Generationen sichern? Wie legen wir etwas zur Seite und sorgen vor, wenn Naturkatastrophen oder politische Krisen wie aktuell zu bewältigen sind? Wie schaffen wir ein großes Bruttosozialprodukt, nicht zuletzt für die Finanzierung des Sozialstaates und die Unterstützung der armen Länder, damit auch diese eigene Erfolge erarbeiten können.

Schlimbach: Wir haben in Deutschland 18 000 Studiengänge. Das ist eindeutig zu viel. Bei manchen weiß nur derjenige, worum es inhaltlich geht, der sie erfunden hat.

