Situation der Rentenversicherung spitzt sich zu

Dresden

Mit dem nahenden Eintritt in den Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge gerät die gesetzliche Rente unter Druck. Ohne Reformen droht ein Anstieg des Beitragssatzes von derzeit 18,6 Prozent auf 22,1 Prozent bis 2040 und weiter bis auf 23,6 Prozent im Jahr 2060. Sprich: Auf Unternehmen wie Beschäftigte kommen wahrscheinlich höhere Belastungen zu.

Eine große Reform bleibt mit der neuen Regierung aus. Sie möchte innerhalb der Gesetzlichen Rentenversicherung einen steuerfinanzierten Kapitalstock von „zunächst zehn Milliarden Euro“ schaffen. „Das hilft für die erwartbare Deckungslücke in der Alterssicherung überhaupt nicht, weil das lediglich eine zusätzlichen Rentenzahlung von einem Euro pro Monat bedeutet“, kritisiert Joachim Ragnitz von der Dresdner Niederlassung des Münchner Ifo-Instituts.

Wie die Herausforderungen bewältigt werden könnten

Um wirklich eine Stabilisierung der Rentenversicherung zu ermöglichen, bräuchte man einen so hohen Kapitalstock, dass man diesen bestenfalls sehr langfristig, also auf etwa 50 oder 75 Jahre gerechnet, aufbauen könne. „Die Koalition verschließt offenbar die Augen vor der Dramatik der Situation in der Alterssicherung“, so der Wissenschaftler.

Rein von der Logik her könnten die Herausforderungen nur bewältigt werden, wenn eine Gruppe – also Rentner oder erwerbsfähige Bevölkerung – zusätzlich belastet werde. „Sinnvollerweise sucht man also einen Kompromiss, bei dem die unvermeidbaren Belastungen aufgeteilt werden“, empfiehlt der promovierte Volkswirt. Die Ampelkoalition weise die Kosten hingegen einseitig den Erwerbstätigen zu, sei es über Erhöhungen des Beitragssatzes zur Rentenversicherung oder durch steigende Steuerfinanzierung. „Für mich ist das eine Kündigung des Generationenvertrags, die nur wahltaktisch begründet werden kann, denn die Rentner beziehungsweise die rentennahen Jahrgänge haben die Mehrheit bei den künftigen Bundestagswahlen.“

Einbezug von Beamten und Selbstständigen löst Problem nicht

Eine Absage erteilt der im niedersächsischen Nordhorn Geborene dem immer wieder aufkommenden Vorschlag, Beamte und Selbstständige in die Gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. „Diese Forderung ist wohlfeil, aber zu kurz gedacht“, so der Professor. Kurzfristig gäbe es dadurch zusätzliche Einnahmen. Aber langfristig entstünden auch zusätzliche Ausgaben, weil die Beamten und Selbstständigen, die ihren Ruhestand derzeit zumeist anderweitig finanzieren, auch irgendwann in Rente gehen würden.

„Das demografische Problem wird dadurch also nicht gelöst“, bilanziert der Ökonom. Und sollten die zusätzlich generierten Einnahmen für eine Erhöhung der Renten verwendet werden, verschärfe das die Probleme sogar noch. Wenn schon über zusätzliche Einnahmen nachgedacht werde, dann sollte das eher in eine Richtung gehen, bei der Produktivitätssteigerungen zur Erhöhung der Rentenbeiträge genutzt werden, die Löhne und die Renten aber nicht entsprechend angehoben werden.

Belastungen auf alle Beteiligten aufteilen

Ragnitz spricht sich dafür aus, einen Kompromiss zu schließen, der die angesprochenen Belastungen auf alle beteiligten Gruppen aufteilt. Genau das habe die frühere Ermittlung der Rentenhöhe über den Nachhaltigkeitsfaktor auch vorgesehen. Hierhin sollte also dauerhaft zurückgekehrt werden. Eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters sei zunächst einmal nicht nötig, „bis 2031 haben wir ja diesbezüglich ohnehin bereits Planungssicherheit“. Für die Zeit danach sollte aber darüber diskutiert werden, Lebensarbeitszeit und Rentenzeit in ein angemessenes Verhältnis zueinander zu setzen, also das Eintrittsalter in dem Umfang zu erhöhen, in dem die Lebenserwartung steigt. „Das funktioniert aber natürlich nur da, wo die Menschen auch in höherem Alter noch arbeiten können“, schränkt der Experte ein.

Mit Blick auf die neuen Bundesländer verweist Ragnitz darauf, dass die Angleichung des Rentenwerts Ost an den Allgemeinen Rentenwert bis 2024 vollzogen werde. „Insoweit gibt es keine wirkliche Benachteiligung mehr, zumal bis dahin auch die beitragspflichtigen Entgelte hochgewertet werden.“ Problematischer sei hingegen, dass viele ostdeutsche Rentner aufgrund ihrer Erwerbsbiografie und möglicherweise regional niedriger Löhne geringe Ansprüche hätten und deswegen tendenziell von Altersarmut bedroht seien. „Das ist aber ein ganz anderes und keineswegs ostdeutschlandspezifisches Problem und kann nur durch zusätzliche Einkommenstransfers gelöst werden.“. Die niedrigeren Durchschnittslöhne im Osten der Republik werden bei der Rentenberechnung korrigiert.

Unternehmen werden vom Markt verschwinden

Angesichts des sich immer stärker abzeichnenden Fachkräftemangels durch die demografische Entwicklung rät der Ifo-Forscher den hiesigen Unternehmen, „auf jeden Fall“ zu versuchen, mit weniger Beschäftigten auszukommen, also arbeitssparenden technischen Fortschritt umzusetzen. „Das hilft gegen Mangel, aber auch gegen kostensteigernde Wirkung von höheren Löhnen, wie sie wegen der Verknappung von Arbeitskräften zu erwarten sind.“ Alle anderen Vorschläge wie mehr Zuwanderung oder höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen „sind für meine Begriffe nur ergänzend möglich, weil sie einfach nicht in der Breite umsetzbar sind“. Es sei aber damit zu rechnen, dass nicht alle Unternehmen diese Herausforderung stemmen können. „Die werden dann einfach vom Markt verschwinden“, prognostiziert Ragnitz.

Von Ulrich Milde