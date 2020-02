Leipzig

Pünktlich zum Schalttag im Schaltjahr legt Porsche am 29. Februar in Leipzig den Schalter um: Im Werk im Norden der Messestadt wird am Samstag der neue Ladepark für E-Autos feierlich eröffnet – mit Snacks und freien Getränken für alle Besucher. „Wir wollen Stromtanken bei Porsche zum Erlebnis machen“, verspricht Jens Walther, Leiter des werkeigenen Kundenzentrums.

Wer möchte kann auch sein E-Auto kostenlos aufladen, auch wenn es kein Porsche ist. Oder mit dem eigenen Auto eine Runde auf der Rennstrecke am Werk drehen. Die Plätze dafür seien aber schon ausgebucht, hieß es am Donnerstag im Werk. Und der Porsche-Stromer Taycan aus Stuttgart, der hier erst seit einer Woche ausgeliefert wird, lädt zum Probesitzen ein. Das Event geht von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

E-Autos laden ist bis Ende März kostenlos

Den Ladepark direkt am Werk hatte Porsche erst vergangene Woche in Betrieb genommen. 16 Ladesäulen stehe zur Verfügung, davon zwölf Schnelllader mit 350 Kilowatt Leistung. Innerhalb von 15 Minuten lasse sich der Akku so zu 80 Prozent aufladen, verspricht Walther. Und in der Pilotphase bis Ende März ist das Laden hier sogar kostenlos.

Fünf Millionen Euro hat Porsche seit August in den Ladepark investiert. Mit sieben Megawatt Gesamtleistung ist es laut Porsche der derzeit leistungsstärkste Schnellladepark Europas. „Wir bereichern damit die Ladeinfrastruktur in Mitteldeutschland erheblich“, sagte Werksleiter Gerd Rupp. Geöffnet ist rund um die Uhr sieben Tage die Woche – und das auch für Fahrer von Fremdmarken.

Erster Taycan in Leipzig ausgeliefert

Ab 2022 sollen auch im Leipziger Porsche-Werk E-Autos gebaut werden. Dann geht der Elektro-Macan als reiner Stromer in Serie. Porsche investiert dafür mehr als 600 Millionen Euro in das Werk. Schon jetzt wird in Leipzig der in Stuttgart gebaute Taycan ausgeliefert. Das erste Fahrzeug wurde am Mittwoch vergangener Woche an seinen Käufer übergeben – ein Taycan Turbo mit 680 PS in Vulkangrau metallic. Listenpreis: 152.136 Euro. Reichweite: bis zu 450 Kilometer – die aber nur auf dem Prüfstand erreicht werden. Im Alltagstest der US-Umweltbehörde EPA war der Akku schon nach 323 Kilometern leer, beim noch besser motorisierten Taycan Turbo S sogar schon nach 309 Kilometern.

Auch der Taycan wäre fast in Leipzig gebaut worden. Der damalige Betriebsratschef Uwe Hück sorgte am Ende aber dafür, dass der erste Stromer der Marke im Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen vom Band läuft. Stattdessen soll in Leipzig nun der vollelektrische Nachfolger des Erfolgsmodells Macan entstehen.

Von Frank Johannsen