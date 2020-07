Leipzig

Totgesagte leben länger. „Ich glaube nicht, dass das Modell der Kaufhäuser sich prinzipiell überholt hat“, sagte Erik Maier, Handelsexperte an der Leipziger Manager-Schmiede HHL, im Gespräch mit der LVZ. Das direkte Ausprobieren vieler Produkte in mehreren Kategorien senke die Suchkosten und mache zahlreiche Waren für Verbraucher direkt verfügbar. „Diese Vorteile haben sie Amazon & Co. voraus“, meinte der Juniorprofessor.

Er widersprach damit etwa Gerrit Heinemann, Warenhaus-Fachmann an der Fachhochschule Niederrhein. Dieser hatte Kaufhäuser als Dinosaurier bezeichnet, die „man nicht neu erfinden kann.

Anzeige

Professor Erik Maier von der Leipziger Manager-Schmiede HHL. Quelle: HHL

Weitere LVZ+ Artikel

Kaufhaus für weniger Kunden die Anlaufstelle Nummer 1

Maier räumte ein, dass das Warenhaus für immer weniger Kunden die Anlaufstelle Nummer eins sei. „Daher ist ein immer größeres Einzugsgebiet nötig.“ Das ist ein Teil der Begründung, warum der angeschlagene Konzern Galeria Karstadt Kaufhof kürzlich das Aus von 62 der 172 Häuser verkündet hatte. So traf die Bereinigung besonders häufig Großstädte mit vielen Filialen.

„Man erkennt zudem eine gewisse Fokussierung auf die Innenstadt, da Filialen am Stadtrand häufiger geschlossen wurden.“ Der Erhalt des Leipziger Hauses hat den Wissenschaftler nicht überrascht. „Der wichtigste Punkt ist, dass die Bereinigung mit der Karstadt-Schließung schon hinter uns liegt.“ Auch liege die Filiale in Leipzigs hochfrequentierter Innenstadt, „die über die Stadtgrenzen hinweg Besucher anzieht, da die nächsten Oberzentren weit entfernt sind“.

Kaufhäuser haben vor allem außerhalb des Textilbereichs Vorteile

Allerdings ist offenbar eine veränderte Strategie erforderlich. „Ich denke, dass die Kaufhäuser ihre Vorteile vor allem außerhalb des Textilbereichs ausspielen können“, so der Professor.

Das habe mit der starken Konkurrenz im Bereich Mode vor Ort, in Leipzig etwa mit dem Modehaus Fischer und Breuninger, und aus dem Internet zu tun. Mode-Produkte beanspruchten häufig mehr als zwei Drittel der Ladenfläche.

Es werde also um eine Neugestaltung und eventuelle Reduktion der Flächen mit anderer Gewichtung nach Produktgruppen gehen. „Wenn ich allerdings den Schlüssel zum Erfolg der Kaufhäuser hätte, wäre ich ein gemachter Mann“, sagte Maier schmunzelnd.

Einkaufsprozesse erstreckten sich heute über mehrere Verkaufskanäle

Er widersprach der Ansicht, die Läden hätten generell kaum eine Chance gegen den zunehmenden Online-Handel. „Diese Gegenüberstellung ist mir zu einfach.“ Einkaufsprozesse erstreckten sich heute zumeist über mehrere Verkaufskanäle, also off-und online: Inspiration im Geschäft, Recherche online und dann wieder Kauf im Geschäft – und umgekehrt.

Erfolgreiche Händler bespielten daher alle Kanäle. „Vormalige Online-Händler erobern die Leipziger Innenstadt: Mister Spex, Teufel oder Zalando sind heute alle mit Filialen vor Ort.“ Stationäre Händler bauten ihre Internetpräsenz aus. So könnten sie die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen.

Steigende Mieten, Investitionsbedarf und geringe Margen machen es nach Maiers Einschätzung kleinen Händlern zunehmend schwer. Gleichzeitig sehe er in der Nische die Chance, dem Wettbewerb der Großen – egal ob on- oder offline – auszuweichen. „Die Bierothek in der Leipziger Katharinenstraße, ein Unternehmen eines Absolventen der HHL, ist hier ein gutes Beispiel: spezifische Produkte in einer wachsenden Marktlücke und ein klarer Mehrkanalansatz ermöglichen Wachstum.“

In Kleinstädten im Leipziger Umland kann es mittelfristig schwierig werden

In Kleinstädten im Leipziger Umland, gerade, wenn sie mit Bevölkerungsrückgang zu kämpfen haben, werde es für den Handel mittelfristig schwierig. Maier empfahl den Händlern, nicht zu verzweifeln.

„Wenn die Kaufkraft bei mir vor Ort nicht ausreicht, muss ich mir die Kaufkraft suchen.“ Er selbst habe sich letztens online eine Küchenspüle bei einem Händler aus einer sächsischen Kleinstadt gekauft. Das sei kein Kauf aus Lokalpatriotismus gewesen, „sondern schien mir die beste Option zu sein.

„Dass dieses Produkt kaum 100 Kilometer von mir entfernt verkauft wurde, habe er erst im Nachhinein festgestellt. „Ich nehme an, dass die Eigentümerin von der lokalen Nachfrage allein nicht leben konnte und deshalb über mehrere Kanäle verkauft“, so der Professor.

Von Ulrich Milde