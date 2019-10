Preiskampf unter Versicherern bietet hohes Sparpotenzial für Sachsens Autofahrer

Leipzig

Untreue kann sich auszahlen – zumindest bei der Kfz-Versicherung. Zehntausende der 3,8 Millionen Fahrzeughalter in Sachsen und Thüringen wissen das und wechseln im Herbst ihre Versicherer. Wer bis zum Stichtag am 30. November zu einem anderen Anbieter wechselt, hat gute Chancen, bei der nächsten Jahresrechnung günstiger wegzukommen.

Bis zu einem Viertel an Kosten sparen

Das Online-Vergleichsportal Verivox sieht die Preise für Neuverträge derzeit um drei Prozent niedriger als im Oktober 2018, wie das Unternehmen in Kooperation mit dem Mathematiker Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Rosenheim errechnete.

Bei den Top-Anbietern dürften Neukunden mit Vollkasko sogar auf einen Rückgang von fünf bis sechs Prozent hoffen. „Der Preiskampf unter den Versicherern ist eine gute Chance für Autofahrer, die eine neue Versicherung abschließen“, sagt Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz. „Verbraucher, die Preise vergleichen, können sogar noch mehr sparen – im Durchschnitt fast ein Viertel des Beitrages.“

Große Tarifdifferenzen errechnet

Auch nach Modellrechnungen des Ratgeberportals „Finanztip“ können Autofahrer beim Versicherungswechsel kräftig sparen. Die Stiftung Warentest hat für die November-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest 150 Tarife von 68 Versicherern untersucht und erhebliche Preisunterschiede bei oft gleichen Leistungen festgestellt. Die Finanztester haben für mehrere Modellkunden nachgerechnet. Ein 45-Jähriger zum Beispiel zahlt für einen Haftpflichtvertrag mit Vollkasko für einen VW Passat ab 291 Euro. Der teuerste Tarif im Test kostet 1012 Euro.

Höchstes Schadenrisiko in Leipzig

Wesentlichen Einfluss auf die Beiträge haben die Regionalklassen, die der Gesamtverband der deutschen Versicherer (GDV) jedes Jahr aus den die Schadenbilanzen ermittelt. So steigt beispielsweise die Teilkasko-Klasse im Altenburger Land um eine Klasse auf 10 an, während die Einstufungen in Sachsen gleich bleiben oder - wie in den Zulassungsbezirken Meißen, Mittelsachsen und Zwickau, niedriger als im Vorjahr ausfallen.

Leipzig hat in der Haftpflicht- und in der Vollkasko-Versicherung die höchsten Einstufungen, dicht gefolgt von Dresden. Die Bundesweit schlechteste Schadenbilanz haben Berliner Autofahrer. Je besser die Einstufung ausfällt, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus. „Allerdings lässt sich daraus noch keine Aussage über die Entwicklung des gesamten Kfz-Versicherungsbeitrages treffen“, räumt GDV-Sprecher Christian Ponzel ein. „Die Beitragskomposition besteht aus vielen Noten: Wer fährt was, wo, wie oft und wie weit.“ In die Berechnung geht beispielsweise auch die Typklasse des jeweiligen Fahrzeugs mit ein.

Bequemlichkeit kostet Geld

Wer sich über die Jahresrechnung ärgert, kann den Versicherer wechseln oder die eigene Police auf Sparpotenzial abklopfen. Nach Ansicht von Verbraucherschützern ist es unbedingt ratsam, vor Abschluss einer Versicherung verschiedene Angebote zu prüfen. Der Wettbewerb um Neukunden bringe deutliche Unterschiede bei den Beiträgen mit sich. „Aber auch Bestandskunden sollten ihre Verträge jährlich auf das optimale Preis-Leistungsverhältnis justieren“, sagt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen. „ Bequemlichkeit kann unnötig teuer werden“, sagt die Verbraucherschützerin. „Für ältere Modelle wird nicht unbedingt Voll- und Teilkasko gebraucht“, nennt Heyer mögliche Stellschrauben.

Auch jährliche Beitragszahlungen seien günstiger als monatliche oder vierteljährliche Raten. Klassiker beim Nachverhandeln mit dem Versicherer seien Rabatte für bestimmte Berufsgruppen oder die Bindung an bestimmte Werkstätten, so die Finanzexpertin.

Mehr Geld durch weniger Laufleistung

„Verbraucher sollten sich genau überlegen, wie sie ihr Auto nutzen“, rät Versicherungsexpertin Kathrin Gotthold von „Finanztip“. „Wenn etwa das eigene Kind mit 18 den Führerschein macht und es dann sofort Fahrpraxis über das elterliche Auto erlangen soll, verdoppelt sich der Preis für die Versicherung nahezu.“

Auch die jährlichen gefahrenen Kilometer schlagen deutlich im Preis zu Buche: „Wer statt 20 000 Kilometer nur noch 15 000 im Jahr fährt, zahlt im Schnitt zwölf Prozent weniger. Autofahrer sollten also jedes Jahr ihre Versicherung an die tatsächliche Fahrleistung anpassen.“

Verträge an tatsächliches Risiko anpassen

„Kunden sollten regelmäßig ihre Versicherungsverträge überprüfen, ob die versicherten Leistungen noch ihrem tatsächlichen Risiko entsprechen – das gilt nicht nur für die KFZ-Versicherung“, rät Charlotte Gerling von der Allianz. „Insbesondere bei der Autoversicherung sollten Kunden auf eventuelle Leistungsausschlüsse achten.“

Etwa im Falle von Fahrlässigkeit, mangelnder Deckung oder verspäteter Unfallmeldung blieben viele Versicherte auf den Kosten sitzen. Regressansprüche drohen Autofahrern beispielsweise bei Schäden durch Trunkenheit, Raserei oder Handynutzung am Steuer.

Von Winfried Mahr