Großpösna

Mit der Bierdose im Campingstuhl auf staubigem Feld sitzend oder im WLAN surfend vor der komfortablen „Lodge“: Beim Highfield-Festival am Störmthaler See in Großpösna können die Besucher ihre Nachtruhe ganz unterschiedlich gestalten.

Auf einer Isomatte im Zelt schlafen muss nicht sein – wenn man das nötige Kleingeld hat. Der „Searassic Park“ jedenfalls ist eher für Besucher mit gehobenem Anspruch gedacht. Dort gibt es bunte Zelte mit komfortablen Matratzen und Liegestühlen. Hölzerne Stege führen zu den Zelteingängen. Sollte es mal regnen, bekommen die Besucher so keine nassen Füße. „Das Highfield gibt es seit 22 Jahren und manche Besucher kommen auch schon so lange“, erzählt Highfield-Sprecher Steffen Gehder. „Die wünschen sich ein bisschen mehr Bequemlichkeit als auf dem normalen Gelände.“

Luxus und Festival müssen sich nicht ausschließen

Bereits zum dritten Mal gibt es daher die Möglichkeit, das Festival zu besuchen, ohne auf die Annehmlichkeiten eines zivilisierten Lebens zu verzichten. Es gibt WLAN, Wasserklosetts und eigene Duschen sowie eine Rezeption und Zugang zu einem Privatstrand für die „Resort-Gäste“. Die Übernachtung in einer „Highviech Lodge Plus“ inklusive Festivalticket kostet 499 Euro – und ist schon ausverkauft. Tickets für die etwas kleineren „Lodges“ gibt es noch für 489 Euro zu erstehen. Drei Tage Strom ohne Übernachtung im „Searassic Park“ können sich Festivalgänger auch zu ihrem Ticket dazu buchen – allerdings für schlappe 99 Euro extra.

Die „Highviech Lodge Plus“ verfügt über bequeme Matratzen und Holzfußboden – und ist schon komplett ausgebucht. Quelle: André Kempner

Musikfans, die Komfort schätzen können sich außerdem im Seeresort Lagovida einmieten, allerdings besteht hier keine direkte Kooperation mit dem Highfield. Festival und Übernachtung müssen separat gebucht werden. Lagovida befindet sich nur einige hundert Meter vom Festivalgelände entfernt auf der Magdeborner Halbinsel im Störmthaler See.

Für alle, die es ruhig mögen, gibt es das „Gründer Wohnen“-Gelände

„Klar, wer richtig Party machen will, der kann auf den großen Zeltplatz gehen“, so Gehder. Um ein schattiges Plätzchen möglichst nah am Störmthaler See zu ergattern, sollten Besucher vor allem eins – früh anreisen. „Die ersten Gäste können sich in der Regel noch einen Platz aussuchen“, erklärt der Highfield-Sprecher. Die großen Anreisewellen erwartet er für Donnerstag- und Freitagnachmittag. Das Campinggelände öffnet am Donnerstag um 11 Uhr.

Für alle, die es gerne etwas ruhiger und vor allem sauberer haben wollen, gibt es auch noch das „Grüner Wohnen“-Gelände. „Hier geht es um Ruhe und Rücksichtnahme“, erklärt Gehder. Festivalbesucher, die sich von diesen Idealen angesprochen fühlen, können sich dort einquartieren. Dabei soll sich das Camp vor allem selbst regulieren, eine feste Nachtruhe gibt es nicht. Bei groben Verstößen werden Besucher allerdings angewiesen, auf den normalen Campingplatz umzuziehen.

Wer keine Lust hat sein Zelt selber aufzubauen, kann auch das vom Highfield-Team durch den Service „Mein Zelt steht schon“ erledigen lassen. Quelle: André Kempner

Dass Zelte noch am Montag nach dem Festival herrenlos auf dem Platz stehen, wollen die Veranstalter am liebsten gar nicht sehen. Aber verhindern können sie es auch nicht, meint Gehder. Deswegen arbeitet das Highfield mit dem Projekt „Hermine“ der Mobilen Flüchtlingshilfe aus Würzburg zusammen. Besucher, die keine Lust haben Zelt, Isomatte oder Schlafsack mit zurückzunehmen, können die Sachen dort spenden. Abbauen müssen sie das Zelt allerdings selbst. Der Verein sendet regelmäßig Hilfspakete an Flüchtlingscamps in ganz Europa.

Festivalbesucher sollen ihren Müll selbst einsammeln

Die Festivalbesucher werden außerdem angehalten, auch ihre sonstigen Abfälle selbst einzusammeln. Enthalten im Ticketpreis sind daher auch fünf Euro Müllpfand. Beim Einlass auf das Festivalgelände wird jedem Besucher ein Müllbeutel und eine Pfandmarke ausgehändigt. Für die Abgabe eines gut gefüllten Müllsacks können sie sich am Ende des Festivals ihre fünf Euro Müllpfand wieder abholen. Auch eine Recyclingstation gibt es direkt auf dem Gelände.

Noch gibt es Tickets für das gesamte Wochenende, Tageskarten und Tickets für das Gelände Grüner Wohnen. Wohnmobilplaketten können vor Ort gekauft werden. Festivaltickets für das gesamte Wochenende kosten etwa 156 Euro, Tageskarten für 71 Euro an Freitag und Sonntag bzw. 81 Euro am Samstag – u.a. in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 und Barthels Hof, Hainstr. 1), in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 sowie unter www.ticketgalerie.de.

Von Pia Siemer