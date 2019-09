Sorge bei Leipziger Gusswerk wächst – IG Metall mahnt zur Ruhe

Leipzig

Die Gusswerke Leipzig kommen nicht zur Ruhe. Am vergangenen Freitag hat die Schwestergesellschaft Gusswerke Saarbrücken einen Insolvenzantrag in Eigenverantwortung gestellt. Auch in der Leipziger Belegschaft wächst seit Wochen die Unruhe. Mitarbeiter berichteten zuletzt von noch ausstehenden Löhnen und in Aussicht gestellten Abschlagzahlungen.

„Löhne und Gehälter wurden bezahlt“

Am Montag reagierte nun die IG Metall. Der operative Geschäftsbetrieb in Leipzig sei durch die Zahlungsunfähigkeit des Werkes in Saarbrücken nicht betroffen. „Alle ausstehenden Löhne und Gehälter sowie alle fälligen Verbindlichkeiten wurden bezahlt und der Geschäftsbetrieb in Leipzig wird regulär fortgeführt“, teilte die Gewerkschaft mit. Die Leipziger Gusswerke, ehemals Halberg Guss, hätten in den vergangenen Tagen und Wochen großen Zuspruch und tatkräftige Unterstützung der Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter erfahren.

„Mit dieser Unterstützung ist die IG Metall und der Betriebsrat zuversichtlich, den eingeschlagenen Restrukturierungskurs der Gusswerke Leipzig fortzusetzen und ihren Kunden weiterhin die benötigen Teile in der gewohnten Qualität zu liefern“ - sagte Betriebsratsvorsitzender Thomas Jürs.

Großkunden aus der Autobranche

Das Werk Leipzig fertige LKW- und Industriemotorenanteile für Großkunden wie Volkswagen und Scania als Konzerngesellschaft sowie Deutz und sehe sich technologisch auch in der Lage, neue Produktsegmente herzustellen.

Allerdings war im Juni im Handelsblatt über eine erneute Pleite des Betriebs im Leipziger Westen spekuliert worden. Doch das Unternehmen dementierte damals sofort. Von einer Pleite könne keine Rede sein, sagte der Chef des neuen Eigners Avir Guss, Frank Günther, mit ungewohnt klaren Worten: „Das ist totaler Unsinn.“

Zukunftstarifvertrag liegt vor

Die IG Metall pocht nun auf einen Zukunftstarifvertrag für die 500 Mitarbeiter. Er liege dem Unternehmen vor. Bausteine seien Restrukturierungskonzept, eine Transfergesellschaft für die Qualifizierung sowie zielorientierte Vermittlungen und Abfindungen nach Sozialplan. Damit sollten betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden.

Das für den Sanierungserfolg erforderliche Gutachten der Düsseldorfer Prüfungsgesellschaft Mazars liege ebenfalls vor, allerdings scheitere die Freigabe bislang an Streitigkeiten der wesentlichen Kunden und Hauptfinanzierer beider Gesellschaften über Liquiditäts- und Liefermengenzusagen.

Von Andreas Dunte/ Matthias Roth