Sparkasse Leipzig: Andreas Koch wechselt nach Potsdam

Leipzig

Bei der Sparkasse Leipzig kommt es im Top-Gremium zu einer personellen Veränderung. Firmenkundenvorstand Andreas Koch (57) verlässt das Institut und geht zur Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam. Koch sagte, er fühle sich in Leipzig sehr wohl, aber der Reiz, „in meinem Alter noch einmal etwas anderes zu machen“, habe letztlich die Oberhand gewonnen. Deshalb hat der Finanzexperte das Angebot aus Potsdam angenommen, im dortigen Vorstand das Firmenkundengeschäft und die Baufinanzierung zu übernehmen. Koch wechselt zum 1. Juli. Sein Vorstandsvertrag in Leipzig war erst 2017 um weitere fünf Jahre verlängert worden.

Sparkasse Potsdam ist größer

Koch war am 1. Juli 2007 in den Vorstand der Sparkasse Leipzig berufen worden und hat sich in der Zeit in der Region einen guten Ruf erworben. Das Geldhaus betreut derzeit 35500 Firmenkunden. Zugleich stellt der Wechsel eine Verbesserung dar. Das Potsdamer Institut ist mit einer Bilanzsumme von 14,3 Milliarden Euro die Nummer unter den ostdeutschen Sparkassen und bundesweit auf Rang sieben zu finden.

Leipzig erwirtschaftet eine Bilanzsumme von rund neun Milliarden Euro und kam 2018 – neuere Zahlen wurden noch nicht mitgeteilt - auf ein Betriebsergebnis vor Bewertung (also etwa ohne Rückstellungen für riskante Kredite zu berücksichtigen) von 71,3 Millionen Euro. Die Brandenburger erzielten hier ein positives Ergebnis in Höhe von 161 Millionen Euro. Das ist gegenüber 2018 ein Minus von elf Millionen Euro. Vorstandschef Andreas Schulz sprach von einer „erwartungsmäßig rückläufigen Entwicklung“ angesichts der Auswirkungen der NIedrigstzinsen. Beide Häuser beschäftigten je 1500 Mitarbeiter.

Posten wird nicht neu besetzt

Dem Vernehmen nach wird Kochs Posten nicht wiederbesetzt, sondern eingespart. Schließlich will die hiesige Sparkasse, wie berichtet, in nächster Zeit 60 Vollzeitstellen abbauen. Das bedeutet, dass Kochs Aufgaben von den anderen Vorstandsmitgliedern übernommen werden müssen. Vorstandsvorsitzender ist Harald Langenfeld, das Privatkundengeschäft leitet Heinrich Brendel, Andreas Nüdling ist für Finanzen/Risikocontrolling und Betrieb zuständig.

Von Ulrich Milde