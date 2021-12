Leipzig

Die Sparkasse Leipzig will zehn Filialen schließen – in der Jahnallee, in der Gohliser Straße, Knauthain, Paunsdorf, Möckern, Kantstraße, Thekla, Mölkau, Kohren-Sahlis und Doberschütz. Für einen Teil der Kundschaft hat das einschneidende Folgen: Sie müssen jetzt zum Teil deutlich weitere Wege zu einer anderen Filiale zurücklegen, wenn sie Geld abheben oder einzahlen wollen. Auch Gespräche mit Beratern werden schwieriger. Die LVZ hat bei Sprecher Johannes Friedemann nachgefragt, wohin Leipzigs größtes Kreditinstitut steuert und was auf seine rund 550.000 privaten Kunden zu kommt.

Viele Sparkassenkunden haben den Eindruck, dass der Service der Sparkasse immer schlechter wird. Wohin sollen sich die Kunden wenden, deren Filialen jetzt geschlossen werden?

Sparkassen-Sprecher Johannes Friedemann ist 57 Jahre alt. Der gebürtige Essener ist Diplom-Kaufmann und seit dem 1. April bei der Sparkasse Leipzig. Er hat zuvor unter anderem in der Comdirekt Bank bei Hamburg gearbeitet. Quelle: privat

Von den Standortveränderungen sind 7,1 Prozent unserer Kundinnen und Kunden betroffen. Sie werden von den benachbarten Filialstandorten aufgenommen. Bis auf eine Ausnahme ist kein Leipziger Standort weiter als 2500 Meter von der Ausgangsfiliale entfernt.

Was geschieht mit den Mitarbeitern der zehn Filialen?

Die Mitarbeiter werden an anderen Standorten eingesetzt.

Im Erdgeschoss des Leipziger Bankenturms befindet sich eine Ladenzone. Dort sind unter anderem eine Sparkassen-Filiale und das Restaurant „Wall Street“ eingezogen. Quelle: Christian Modla

Bleiben die Kontoauszugsdrucker und Geldautomaten in den Räumen weiter verfügbar?

Wir prüfen in den nächsten Monaten an jedem Standort, ob ein Selbstbedienungsangebot verbleiben kann.

Das Interesse an Schließfächern ist gewachsen. Durch die Filialschließungen gehen jetzt weitere verloren. Wie lange wartet man derzeit auf ein Schließfach bei der Sparkasse?

Das Interesse ist gestiegen, aber aktuell liegt die Auslastung der Schließfächer bei rund 72 Prozent. Es gibt Filialen, in denen man sofort ein Fach anmieten kann und es gibt Filialen, die Wartelisten führen. Allen Kunden, die in einer der betroffenen Filialen ein Schließfach nutzen, werden wir eine Alternative anbieten. Aktuell haben wir 16.756 Schrankschließfächer an 53 Standorten. Das ist schon sehr viel.

Der Bankenturm an der Humboldtstraße besteht aus Beton, Stahl und Naturstein. Er bietet rund 44 000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Quelle: Christian Modla

Die Sparkasse musste ihre letzte Gebührenerhöhung für Girokonten zurücknehmen. Wie geht es damit jetzt weiter?

Bei dem Urteil ging es nicht um die Sparkasse Leipzig. Trotzdem haben wir daraufhin unsere Kontoführungspreise für private Girokontomodelle zurückgesetzt. Aber das hat überhaupt nichts mit unseren Preisen zu tun. Die Entgelte unserer Girokontomodelle sind leistungsgerecht und marktüblich. Im Vergleich zu Wettbewerbern liegen wir sehr gut. Derzeit bitten wir unsere Kunden um deren aktive Zustimmung zu unseren AGB.

Kunden berichten, dass ihnen die Sparkasse mit der Aufkündigung ihrer Geschäftsbeziehungen droht, wenn sie die neu eingeführten Verwahrentgelte nicht zahlen. Gibt es schon erste Aufkündigungen?

Drohungen und Kündigungen liegen uns fern. Im Gegenteil, wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden wachsen. Verwahrentgelte sind keine Erfindung der Sparkasse Leipzig. Die aktuelle Niedrigzinsphase belastet Sparer und Kreditinstitute gleichermaßen. Mit einem Freibetrag für Guthaben von bis zu 50.000 Euro haben wir eine vergleichsweise sehr gute Lösung für unsere Kunden gefunden. Viele haben bereits eine entsprechende Rahmenvereinbarung mit uns getroffen. Dabei sind viele individuelle und bessere Möglichkeiten zur Verwahrung beziehungsweise zur Anlage von Guthaben gefunden worden.

Viele Ihrer Finanzberater haben immer mehr Kunden zu betreuen. Einige gehen gar nicht mehr ans Telefon. Was sollen Kunden tun, die mit Beratern ins Gespräch kommen wollen?

Wir bieten viele Kontaktmöglichkeiten. Neben Telefon auch E-Mail, Textchat oder über die Servicekräfte in den Filialen. Unseren Kundenberatern wollen wir den Rücken freihalten für persönliche Beratungszeit mit Kunden. Leider kommt es vor, dass dann das Telefon schon mal besetzt ist. Mein Tipp: Wenn das so ist, schreiben Sie uns eine E-Mail und wir melden uns zurück.

In der obersten Etage von Löhrs Carré residiert der dreiköpfige Sparkassen-Vorstand. Quelle: Christian Modla

Die Filialschließungen werden auch damit begründet, dass Kosten gespart werden müssen. Die Sparkasse könnte auch ihren Verwaltungsapparat verschlanken, zum Beispiel ihren teuren dreiköpfigen Vorstand oder den deutlich zahlreicheren Verwaltungsrat. Warum geschieht das nicht?

Eine Sparkasse ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Deshalb haben wir einen scharfen Blick auf unsere Kosten. Die Sparkasse hat ihren Vorstand gerade von vier auf drei Personen reduziert. Wir sind in kommunaler Trägerschaft und halten die Sparkassengesetzgebung ein. Das bedingt auch die Zusammensetzung des Verwaltungsrates. Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten keine Gehaltszahlungen.

Entwickelt sich die Sparkasse Leipzig zu einer Online-Bank?

Wir verbinden die Nähe zu unseren Kunden und die Präsenz in der Fläche mit einem modernen, stetig wachsenden digitalen und mobilen Angebot. Mit unserem neuen Konzept wachsen wir weiter genau in diese Richtung.

Von Andreas Tappert