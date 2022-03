Reisende müssen an diesem Montag am Flughafen Leipzig/Halle mit Verzögerungen rechnen. Bis 22 Uhr wollen Sicherheitskräfte für höhere Löhne streiken. Betroffen ist hauptsächlich der Passagierverkehr, weniger der Frachtumschlag. So hat DHL eine eigene Sicherheitskontrolle.