Am kommenden Dienstag wird der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Leipzig und Umgebung aller Voraussicht nach zum Erliegen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von LVB, Leobus und LSVB zum Ausstand aufgerufen. Auch in Dresden und Chemnitz soll es am Dienstag zu Streiks im ÖPNV kommen.