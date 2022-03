Streit in Sachsen: Wegen des Kriegs in der Ukraine und der Abhängigkeit von russischem Erdgas rückt Ministerpräsident Michael Kretschmer vom Kohleausstieg ab. Sein Vize und Energieminister Wolfram Günther hält hingegen daran fest. Im LVZ-Interview erklärt der Grünen-Politiker warum.

