Leipzig

Um den Ausbau der Windkraft in Sachsen wird heftig gestritten. Während die einen mehr neue Anlagen im Freistaat fordern, sorgen sich andere um den Schutz von Mensch und Natur. Die Grenzen scheinen unüberwindbar.

„Der Einbruch des Windkraftausbaus ist dramatisch. Das ohnehin seit Jahren niedrige Niveau betrug 2019 nur noch ein Drittel der installierten Leistung des Vorjahres“, sagt Grünen-Bundestagsabgeordneter Stephan Kühn im Gespräch mit der LVZ. Er hat eine Kleine Anfrage bei der Bundesregierung gestartet und ist über die Antwort entsetzt.

Kühn : „ Windkraft ist wichtig für Zukunftsfähigkeit von Sachsen “

2019 sind laut Regierung lediglich acht Anlagen mit einer Leistung von 17,8 Megawatt (MW) in Betrieb genommen worden. Dies entspreche einem Einbruch der installierten Leistung um zwei Drittel gegenüber 2018 mit 53,2 MW. Und der Trend setze sich fort, so Kühn: In der ersten Hälfte dieses Jahres seien gerade einmal vier Anlagen mit einer Gesamtleistung von 10,1 MW in Betrieb genommen worden.

„Diese Entwicklung ist klimapolitisch, aber auch wirtschafts- und energiepolitisch absolut inakzeptabel“, sagt der Dresdner Politiker. Nach dem beschlossenen Kohleausstieg sei die Windenergie „ein wichtiges Standbein für die klimaneutrale Stromversorgung und damit für die Zukunftsfähigkeit des Freistaates“.

Linke kritisiert Abstandsregeln als zu starr

Vom Ziel der Koalition, bis 2024 einen zusätzliche Ausbau von vier Terrawattstunden (TWh) Jahreserzeugung aus Erneuerbaren Energien zu erreichen, ist Sachsen weit entfernt, kritisiert Marco Böhme, Sprecher der Linken für Klimaschutz. „Die Staatsregierung hat kein Konzept, um den Wegfall der älteren Anlagen auszugleichen – obwohl Windenergie für eine saubere Energieversorgung unverzichtbar ist.“ Noch immer gebe es kein aktuelles Energie- und Klimaprogramm. Das aber sei die Grundlage für Standortentscheidungen.

Ein Dorn im Auge sind Böhme die „geplanten starren Abstandsregeln“. Sachsen brauche ein Klimaschutzgesetz, „das verbindliche Maßnahmen zur Erreichung der Pariser Klimaziele vorschreibt und die Bürger an der Energiewende beteiligt.“

Minister Günther hofft auf klare Regeln vom Bund

Im Juni dieses Jahres habe das Umweltministerium den ersten Entwurf des neuen Energie- und Klimaprogramms zur Stellungnahme innerhalb der Staatsregierung vorgelegt, heißt es aus dem von Wolfram Günther (Grüne) geführtem Umweltministerium. „Der sich nun anschließende, mehrstufige Abstimmungsprozess ist komplex, denn das Thema Klimaschutz zieht sich als Querschnittsthema durch viele Zuständigkeitsbereiche und betrifft darüber hinaus alle Bereiche der Gesellschaft“, so Ministeriumssprecher Robert Schimke.

Der Rückgang bei der Neuinstallation macht er auch den Bund verantwortlich. Die Rahmenbedingungen sowohl im energierechtlichen Bereich als auch bei der Einheitlichkeit und Dauer von Genehmigungsverfahren seien ungenügend. „In Sachsen kommt als Hindernis noch die fehlende Ausweisung geeigneter neuer Flächen hinzu“, so Schimke weiter.

Im Koalitionsvertrag sei jedenfalls vereinbart, die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen für eine rasche Umsetzung der Ziele zu schaffen. Dazu gehörten auch mehr Kompetenzen für die Gemeinden. Bei kleineren Projekten sollten sie über die Nutzbarkeit von Flächen vor Ort selbst entscheiden können.

CDU-Politiker sorgt sich um Akzeptanz in der Bevölkerung

Die Abstimmung über den Günther-Entwurf dürfte nicht leicht werden. Er halte jedenfalls die Ausbauziele, die seine Partei im Koalitionsvertrag mit vereinbart hat, für ambitioniert, sagt CDU-Landtagsabgeordneter und Fraktionsvize Georg-Ludwig von Breitenbuch. In der Frage dürfe die Politik auf keinen Fall die Folgen für Mensch und Natur aus dem Auge lassen.

Aus Sorge um die Akzeptanz in der Bevölkerung sei es deshalb wichtig, den festgelegte Mindestabstand von neuen Windenergieanlagen zur Wohnbebauung auf 1000 Meter unbedingt einzuhalten. „Die neu installierten Anlagen sind mit einer Höhe von bis zu 250 Metern erheblich größer als die alten, deshalb ist es notwendig, auch zu jedem Wohnhaus in Einzellage den nötigen Abstand zu wahren. Und selbst das ist in Einzelfällen zu wenig, um betroffene Bürger vor Schattenwurf und Lärm der Anlagen zu schützen.“

Im Gespräch mit der LVZ geht von Breitenbruch auch auf die Sinnhaftigkeit des Ausbaus dieser Energieform ein. Obwohl das Aus für Strom aus Braunkohle und Atomkraft beschlossen sei, gebe es bisher keine aus seiner Sicht zufriedenstellende Antwort darauf, welche Energieform die wegfallende Grundlast ersetzen soll. „ Windkraft ist es jedenfalls nicht, auch wenn noch wesentlich mehr Anlagen errichtet werden und ans Netz gehen.“

„Höherer Strompreis ist unsozial und gefährdet Wettbewerb“

„Wir müssen uns zudem fragen, welchen Preis ein solches Vorgehen hat.“ Ein damit verbundener höher Strompreis sei nicht sozial und auch nicht wirtschaftlich. Viele Sachsen könnten den nicht zahlen. Außerdem leide die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Firmen, so der CDU-Politiker weiter.

Noch deutlicher wird der Erzgebirger Michael Eilenberger. Die im Entwurf des neuen Energie- und Klimaprogramm vorgesehene Erhöhung sei reine Theorie. „In der Praxis stehen viel zu wenige Flächen im dicht besiedelten Sachsen zur Verfügung.“ Der Widerstand gegen den Ausbau wachse ständig, so Eilenberger weiter. Er ist Chef der Bundesverbandes Landschaftsschutz und arbeitet in der Bundesinitiative Vernunftkraft, die unter anderem regionale Bürgerinitiativen gegen den Bau neuer Windräder unterstützt und berät.

Stephan Kühn von Grünen erhofft sich im Streit mehr Unterstützung durch die Bundesregierung. Von der vor Kurzem von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) vorgelegte EEG-Novelle ist er allerdings enttäuscht. Mehr Akzeptanz in der Bevölkerung schafft nach Kühns Meinung die finanzielle Beteiligung der Kommunen an den Erlösen der Windenergieanlagen. Er fordert vom Bund zudem Unterstützung der Bundesländer bei der Ausweisung von Windenergiestandorten und die Vereinfachung von Ausschreibungsverfahren.

Das will auch Linken-Politiker Böhme. „Die Akzeptanz für Windenergieanlagen lässt sich beispielsweise steigern, indem Anwohner über Standorte mitentscheiden dürfen und die Möglichkeit erhalten, von den Erträgen zu profitieren.“

Initiative fordert Vergrößerung der Abstände zu Anlagen

Eilenberger bezweifelt das. „Der Stagnation beim Ausbau der Windenergie in Sachsen kann weder mit einer irrwitzigen Erhöhung der Ausbauziele noch mit dem Versuch, sich die Akzeptanz bei den Bürgern vor Ort erkaufen zu wollen, begegnet werden.“

Viele Bürger lebten seit mehr als 20 Jahren mit den Auswirkungen der Windenergie. „Sie wissen, worauf sie sich einlassen oder eben auch nicht.“ Die 1000-Meter-Regelung gehe aus seiner Sicht an der Realität vorbei. Sachsen sollte sich an Bayern orientieren, fordert er. Dort gilt die sogenannte 10-H-Regel. Demnach muss der Abstand eines Windrads von Wohnungen mindestens zehn Mal so weit sein wie die Anlage hoch ist. Bei einem 200 Meter hohen Windrad wären das zwei Kilometer. Eilenberger weiter: „Die Tatsache, dass sich immerhin sechs der zehn sächsischen Landkreise für eine 10-H-Reglung per Beschluss ausgesprochen haben, sollte die Landesregierung respektieren und in ihre Agenda aufnehmen.“

Von Andreas Dunte