Der Leipzig-Boom hat viele Gesichter. Die rasant wachsende Einwohnerzahl ist eine Facette – exotische Wortneuschöpfungen eine andere. Geboren war etwa die Bezeichnung „Hypezig“, eine Konstruktion der Worte Hype (aus dem Englischen für „Wirbel“, „etwas übertrieben in Szene gesetztes“) und dem Stadtnamen. Es sind Symptome eines Phänomens: Die Messestadt ist zur Blüte im Osten avanciert.

Das Coronavirus könnte diesem Höhenflug allerdings einen schweren Dämpfer verpassen. Das legt eine Untersuchung der Beratungsgesellschaft „FTI-Andersch“ nahe, die diese Zeitung einsehen konnte.

Die Studienautoren haben die Widerstandsfähigkeit 52 deutscher Städte gegen Schocks untersucht – brandaktuell am Beispiel der Corona-Pandemie. Die Rechnung der Experten: Städte, die eine hohe Abhängigkeit von äußeren Faktoren aufweisen (wie etwa Pendlerverkehr oder Tourismus), haben es nach der Krise schwerer als solche, die auf Gesundheitsunternehmen oder Versorger als Rückgrat setzen können.

Leere Hallen auf der Leipziger Messe: Studienleiterin Dorothé Fritsch erwartet ein „Ausdünnen der Messelandschaft“. Quelle: dpa

Die Leipziger Ergebnisse lassen kaum Spielraum für Euphorie: Die Messestadt ist mit dem 48. Rang eines der Schlusslichter im Ranking. Dahinter folgen nur noch Lübeck, Erfurt, Hildesheim und Trier. Andere ostdeutsche Großstädte schneiden besser ab: Die Hansestadt Rostock rangiert auf Platz 40, das thüringische Jena erreicht sogar den 27. Rang. Am meisten überzeugt die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn, gefolgt von Ulm und Darmstadt.

Große Herausforderungen für Sachsens größte Stadt

Um zu bewerten, wie lange die Virus-Krise nachhallt, haben die Analysten 19 Indikatoren herangezogen und in zwei Gruppen eingeteilt: die Stabilität gegenüber externen Einflüssen und das sozio-ökonomische Umfeld. Vergeben wurden die Noten 1 (geringe Stabilität) bis 5 (hohe Stabilität).

Die Gesamtstabilität wurde für Leipzig auf 2,3 taxiert, das ökonomische Umfeld auf 2,5. Heißt im Umkehrschluss: Die Analysten attestieren der Stadt eine schwache Stabilität gegenüber äußeren Einflüssen und ein durchschnittliches ökonomisches Umfeld. In die Bewertung flossen der Status quo und die Entwicklung der vergangenen Jahre ein. „Künftiges Potenzial aufstrebender Städte wie etwa Leipzig wurde nicht einbezogen“, erklären die Autoren. Es handele sich um „Modellrechnungen, die nicht alle Unwägbarkeiten der nächsten Monate vorwegnehmen können“, so Studienleiterin Dorothé Fritsch. Dennoch sei augenscheinlich, dass die Städte auf der unteren Tabellenhälfte „deutlich größere Herausforderungen bewältigen müssen“.

Gut besuchte Innenstadt vor der Pandemie

Dennoch kann Leipzig einige positive Ausrufezeichen setzen: In puncto innerstädtischer Besucherfrequenz vor der Pandemie erhält die Messestadt mit der Note 4 einen guten Wert. (Während der Pandemie: 1) Auch die Anzahl der Messen, der digitale Reifegrad und die Verkehrsanbindung bescheren Leipzig eine Stabilitätsnote von 3. Besonders positiv werten die Experten das überdurchschnittliche Einwohnerwachstum. „Besucherfrequenzen, ausgehend von Touristen (...) und Messebesuchern, spiegeln zwar durchaus die Attraktivität der Stadt wider, machen sie jedoch im Gegensatz abhängig von externen Besucherströmen“, erläutern die Autoren. So entfällt auch in diesem Jahr die Buchmesse als Besuchermagnet, wie am Freitag bekannt wurde.

Gegenüber der LVZ nennt Studienleiterin Fritsch einen weiteren Unsicherheitsfaktor: die Ausdünnung der Messelandschaft. „Viele Unternehmen entdecken die Möglichkeit der Online-Messe als günstigere Alternative“, so die Beraterin – für Leipzig als Besuchermagnet könnte das gefährlich werden.

Maßgeblich verantwortlich für das schlechte Abschneiden ist die Kaufkraft: Hier erreicht die sächsische Metropole den schlechtmöglichsten Wert. Den Berechnungen des Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK zufolge lag diese im Jahr 2020 sogar 13 Prozent unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Die Autoren sehen darin ein gravierendes Problem. Denn Städte, die in diesem Bereich ein hohes Scoring erreichten, hätten „die Chance auf eine schnelle Erholung“. Die Kaufkraft dient als Katalysator – und dieser fehlt Leipzig. Ebenso schlechte Werte wurden in den Kategorien Kultur- und Freizeitangebot sowie bei der Leerstandsquote von Gewerbeflächen berechnet.

Die Unternehmensberater warnen außerdem vor einer Marginalisierung des städtischen Einzelhandels. Zuletzt prognostizierte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im LVZ-Interview zunehmende Leerstände in der Stadt.

Stadtbesuch soll zum Erlebnis werden

Um diese zu vermeiden, empfehlen die Experten, Verkaufsstände künftig nach draußen zu verlagern, die Öffnungszeiten im Handel zu flexibilisieren und das Vergaberecht zu vereinfachen. Ebenso brauche es mehr Sitzgelegenheiten, öffentliche Steckdosen und Toiletten, aber auch zielgruppenspezifische Veranstaltungen, um Einheimische in die Städte zu locken.

Auch die Lebensqualität postulieren die Analysten als schlechte Startvoraussetzung für die Ostmetropole. „In Leipzig ist es vor allem die Sicherheit, unter anderem die Anzahl der Straftaten, die negativ ins Gewicht fällt“, so Studien-Direktorin Dorothé Fritsch im Gespräch.

Weiterhin viel Potenzial

Für die hiesige Stadtentwicklung sieht sie dennoch nicht schwarz: „Die Daten für Leipzig wurden zu anderen Topstädten in Relation gesetzt. Im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren sind sehr starke Wachstumstrends und eine spürbare Verbesserung erkennbar“, sagt Fritsch. In einigen Bereichen habe es Leipzig zwar schwerer. Grund für Optimismus bleibt aber: „Wir sehen weiterhin ein großes Potenzial.“

