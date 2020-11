Leipzig

Gute Nachrichten für das Leipziger BMW-Werk: Ab 2023 soll der Nachfolger des Mini Countryman in Sachsen vom Band rollen – als Verbrenner und vollelektrische Variante. Damit erhöht sich die Jahreskapazität erheblich.

2019 sind im Leipziger Werk 230.000 Fahrzeuge produziert worden. Neben dem vollelektrischen i3 auch Verbrenner der Modelle 1er, 2er und M2. Vom Mini Countryman werden bislang jährlich rund 100.000 Fahrzeuge hergestellt. „Auf Leipzig kommt damit eine Erhöhung der Kapazität um fast 50 Prozent zu“, sagt Betriebsratschef Jens Köhler der LVZ. Die Freude in der Belegschaft sei groß, zumal es vermutlich bei den 100.000 nicht bleiben werde. Denn erstmals soll es den Mini auch in der E-Variante geben.

„Ist mit einer Beschäftigungssicherung gleichzusetzen“

„Das Fahrzeug ist jetzt schon sehr beliebt. Aus meiner Sicht wird sich dadurch die Nachfrage weiter erhöhen“, so Köhler weiter. Für das Werk sei das eine „super Entscheidung“. Niemand wisse, wie lange noch der i3 in Leipzig gebaut wird. 2013 ist er als erster rein elektrisch angetriebener BMW auf den Mark gekommen und verkaufte sich bisher über 200.000 Mal. „Der Mini Countryman ist mit einer Beschäftigungssicherung gleichzusetzen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sogar noch zusätzliches Personal benötigt. Davon gehe ich aus“, sagte der Betriebsratschef.

Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) zeigte sich über die Nachricht sehr erfreut: „Mit der Entscheidung von BMW entwickelt sich Leipzig weiter zu einem der modernsten und zukunftsweisenden Automobilstandorte Europas“, sagte er der LVZ. „Moderne Mobilität ist weltweit immer enger verknüpft mit dem Namen unserer Stadt.“

2023 soll es 25 E-Modelle bei der BMW Group geben

Die Entscheidung ist Teil der Elektrifizierungsoffensive des Münchner Konzerns. Bis Ende 2022 werde jedes der deutschen Werke von BMW mindestens ein vollelektrisches Fahrzeug produzieren, wie Milan Nedeljkovic, Mitglied des BMW-Vorstands für Produktion und ehemaliger Montageleiter und Werkschef in Leipzig, sagte. Bereits 2021 soll ein Viertel der in Europa verkauften Fahrzeuge der BMW Group einen elektrischen Antrieb haben, 2025 ein Drittel und 2030 die Hälfte. Im Jahr 2023 will BMW seinen Kunden 25 elektrifizierte Modelle anbieten, rund die Hälfte davon mit rein elektrischem Antrieb.

Der Mini Countryman wird das erste Fahrzeug aus Leipzig, das mit den ab 2021 produzierten Batterien eigener Fertigung ausgestattet wird, wie Werkssprecher Kai Lichte sagt. Im September war der Startschuss für den Aufbau einer eigenen Batteriefertigung für 100 Millionen Euro im Werk gefallen. Die modellspezifischen Hochvoltspeicher kommen in den elektrifizierten Modellen von BMW und Mini zum Einsatz.

BMW investierte insgesamt drei Milliarden Euro in Leipziger Werk

Zuvor waren 300 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktion in Leipzig geflossen, damit Benziner, Diesel und E-Autos vom selben Band rollen können – eine Voraussetzung dafür, dass jetzt auch der Mini Countryman in Sachsen gebaut werde kann.

Insgesamt wurden bisher weit über drei Milliarden Euro in den Standort investiert. BMW beschäftigt 5300 Mitarbeiter. Auf dem 229 Hektar großen Areal, das zu 55 Prozent bebaut ist, montieren im Schnitt einschließlich der Arbeitnehmer bei Dienstleistern täglich 8000 Menschen in zwei Schichten Fahrzeuge der Marke BMW.

