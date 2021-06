Leipzig

Jahrelang geschah in Sachen Gesundheit und Digitalisierung wenig bis gar nichts. Nun aber macht der Bund Druck und auch die Corona-Pandemie wird zum Treiber. „Die Corona-Krise hat der Digitalisierung in vielen Gesundheitsbereichen einen enormen Schub verschafft“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK.

Eine repräsentative Umfrage der Krankenkasse unter rund 1000 Sächsinnen und Sachsen ergab, dass vor allem Jüngere Gesundheitsinformationen aus dem Netz gut beurteilen und für sich umsetzen können, während Ältere besser ihre Beschwerden per Videochat schildern. Während sich vor der Pandemie etwa ein Viertel auf Internetportalen zu Gesundheitsthemen informierte, ist es inzwischen die Hälfte.

Videosprechstunden noch die Ausnahme

Diskrepanzen gäbe es aber bei den Videosprechstunden. Zwar sei allein bei der DAK in Sachsen die Zahl der abgerechneten Videosprechstunden von zwei (!) im vierten Quartal 2019 auf 1055 im zweiten Quartal 2020 regelrecht explodiert. Doch reicht das längst nicht aus.

„Die Ergebnisse deuten auf ein Missverhältnis zwischen Nachfrage und Angebot hin. Deshalb müssen wir mehr digitale Kontaktmöglichkeiten entwickeln und zwingend die Ärzteschaft einbeziehen“, so Storm. Er verweist auf ein Fernbehandlungs-Modellprojekt mit der Kassenärztlichen Vereinigung und weiteren Krankenkassen. Dabei soll zunächst in drei sächsischen Pilotregionen ein Angebot für Menschen mit leichten Erkrankungen geschaffen werden.

AOK Plus bietet ­Impfdokumentation an

Auch AOK-Plus-Vorstand Stefan Knupfer sagt: „Welche immensen digitalen Defizite im Gesundheitswesen hierzulande bestehen, hat die Pandemie schonungslos offengelegt.“ Neue Herausforderungen träfen auf veraltete Strukturen. Um die Rückstände in der Telematikinfrastruktur aufzuholen und bürokratische Regularien zu beseitigen, müsse dringend an Tempo zugelegt werden. Dabei warnt Knupfer vor Grabenkämpfen: „Gegenseitige Schuldzuweisungen sind kontraproduktiv und tragen nicht dazu bei, den ­E-Health-Prozess zu beschleunigen.“

Die AOK Plus habe frühzeitig auf die Digitalisierung gesetzt. So fördere man beispielsweise seit Jahren Start-ups, die Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) entwickeln. „Inzwischen sind DiGAs verordnungsfähig. Das ist ein Meilenstein.“ Allerdings müssten Ärzte diese auch verordnen und von Patienten müssten sie aktiv nachgefragt werden. Kritisch sei, dass die Preise nach der Zulassung vorerst von den Herstellern frei festgelegt werden.

TK-Safe wird zum Erfolgsmodell

Die Techniker Krankenkasse hat mit der am Beginn des Jahres gestarteten elektronischen Patientenakte bereits die Marke von 100 000 Nutzern geknackt. Wer die etwa zehn Minuten zur Freischaltung aufgebracht hat, kann von da an über eine App die Akte TK-Safe füllen lassen. In der Basisversion stehen dann der Medikationsplan, der Arztbrief, persönliche Erklärungen oder auch Behandlungsdaten in elektronischer Form zur Verfügung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab kommenden Jahr werden weitere Daten folgen. Seit 2019 sammelt die Techniker Krankenkasse auch Erfahrungen mit dem eRezept, das bundesweit 2022 starten soll. Papierrezepte wird es dann nur noch im Ausnahmefall geben. Vorteil: Der Patient bekommt das Rezept beim Arzt aufs Handy, kann es sofort zur Apotheke senden und sich das Medikament später abholen oder liefern lassen. Eine telefonische pharmazeutische Beratung ist noch möglich. „In Sachsen können bereits 52 Apotheken das eRezept entgegennehmen“, sagt TK- Sprecherin Katrin Lindner.

Barmer-App mit ­Gesundheitsmanager

Bei der Barmer heißt die elektronische Patientenakte eCare. Für den erstmaligen Zugang können die Versicherten ihre Identität per App prüfen lassen oder (nach vorheriger Terminabsprache) in eine der Geschäftsstellen gehen. „Gerade in der Corona-Pandemie ist ein unkomplizierter und kontaktloser Erstzugang zur elektronischen Patientenakte wichtig“, sagt Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. eCare bietet neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Standard bereits heute Extrafunktionen wie den Mediplaner. Er liefert den Versicherten eine transparente Übersicht über alle verordneten und privat gekauften Arzneimittel.

2020 nutzten bundesweit rund 1,6 Millionen Versicherte die Barmer-App. Sie beinhaltet auch einen Gesundheitsmanager. Er erinnert zum Beispiel an Vorsorge- und Impftermine und enthält ein digitales Zahnbonusheft. „Momentan ist allerdings die zentrale Frage, wie viel Kontrolle die Versicherten über ihre Daten haben oder wofür und von wem diese Daten genutzt werden“, so Magerl. Sicherheit und Datenschutz seien unverzichtbare Pfeiler.

Von Roland Herold