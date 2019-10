Schkeuditz

Erst im Frühjahr hatte sich der Reisekonzern Tui aus Leipzig/Halle zurückgezogen. Jetzt kehrt der Veranstalter zurück: Ab Mai 2020 soll wieder ein Airbus fest in Schkeuditz stationiert werden, um Urlauber in den Süden zu bringen. Das kündigte der Flughafen am Freitag an.

Ansehen wird man es dem Flieger aber nicht....