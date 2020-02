US-Pharmariese will in Leipzig Krebsmedikamente herstellen lassen

Leipzig

Neuer Ansiedlungserfolg für Leipzig: Nach dem Schweizer Pharmakonzern Novartis setzt auch der US-Konkurrent Johnson & Johnson auf Know-how aus Leipzig – und plant einen eigenen Standort in der Messestadt. Das verriet OBM Burkhard Jung ( SPD) am Montagabend beim Wahlduell in der LVZ-Kuppel.

Details wollte Jung noch nicht nennen. Auch das Unternehmen selbst wollte sich auf Nachfrage nicht äußern. „Die von Herrn Jung getätigte Ankündigung werden wir nicht kommentieren“, erklärte eine Sprecherinder deutschen Pharmatochter von Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals aus Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Tochterfirma Janssen kooperiert mit Fraunhofer-Institut und der Uniklinik

Nach LVZ-Informationen steht genau diese Firma hinter dem geplanten Engagement. Das Unternehmen, das vor allem in der Krebstherapie aktiv ist, arbeite in diesem Bereich bereits seit vielen Jahren mit dem Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) und der hiesigen Uniklinik zusammen, sagte eine mit der Sache vertraute Person der LVZ. „Das hat Janssen nun bewogen, hier über eine stärkere Kooperation nachzudenken.“ Sowohl die Stadtverwaltung als auch die sächsische Regierung hätten lange darum geworben, den Pharmakonzern in den Freistaat zu holen.

Ganz abgeschlossen sind die Gespräche aber offenbar noch nicht. Entsprechend bedeckt hielten sich am Dienstag alle Beteiligten. Weder das Fraunhofer-Institut noch die Uniklinik wollten sich dazu äußern. Ex-Uniklinik-Chef Dietger Niederwieser, seit 2018 im Ruhestand, sagte zumindest: „Die Aussage von Oberbürgermeister Jung klingt doch sehr gut. Unser großes Ziel ist es, dass Johnson & Johnson nach Leipzig kommt.“

Anderer Branchenriese Novartis schon in Leipzig engagiert

Vorbild für die Kooperation könnte die seit 2015 bestehende Zusammenarbeit mit Novartis sein: Der Schweizer Pharmariese hatte das Leipziger Fraunhofer-Institut Anfang 2015 unter Vertrag genommen und lässt hier seit Mitte 2018 den Tumorkiller Car-T aus Eigenblut herstellen. Aber bisher nicht in einem eigenen Werk, sondern direkt bei dem Forschungsinstitut. 60 Jobs sind dadurch bisher dort neu entstanden. Bereits 2015 hatte Novartis angekündigt, bei einem Erfolg des Präparats auch eine eigene Produktion in Leipzig zu planen.

Mit Johnson & Johnson käme nun ein weiteres Branchenschwergewicht hinzu. Neben Hygiene- und Wundversorgungsprodukten stellt Johnson & Johnson auch medizinische Geräte und Instrumente her sowie Arzneimittel gegen schwere Erkrankungen wie HIV und Krebs. Zum Konzern gehören auch die Tampons der Marke OB, die in Wuppertal hergestellt werden. Weltweit hat der Konzern mit Sitz in New Jersey 134 000 Mitarbeiter, davon gut 4000 in Deutschland.

Johnson & Johnson hat 2017 Leipziger Start-up übernommen

Wie viele Jobs nun in Leipzig hinzukommen, blieb am Dienstag offen. Bisher beschäftigt die Pharmatochter Janssen, die eigentlich aus Belgien kommt, in Deutschland rund 900 Mitarbeiter, die meisten davon in Neuss.

Auch in Leipzig ist der Konzern bereits vertreten: Ende 2017 übernahm Johnson & Johnson das Leipziger Start-up Surgical Process Institute (SPI) mit damals 25 Mitarbeitern. Sie haben seit 2012 eine Software für Krankenhaus-Operationen entwickelt.

Von Frank Johannsen und Björn Meine