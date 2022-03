Leipzig/Dresden

Die Handwerkskammer in Dresden prescht voran. Auf ihrer Internetseite hat sie eine Soforthilfe für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet und bündelt Informationen für sie: in Deutsch und Ukrainisch. Es gibt bereits erste offene Stellen, erklärt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. So hätten beispielsweise Friseurmeister oder Maßschneidermeister Geflüchteten angeboten, für die Zeit, die diese in Deutschland sind, bei ihnen arbeiten zu können.

Brzezinski zeigt sich erfreut über die Spontanität der Firmen, sagt aber zugleich: „Wichtig ist auch, dass angesichts der aktuellen Situation die humanitäre Hilfe für die Menschen aus der Ukraine – vor Ort und auf der Flucht – im Vordergrund steht und nicht die Lösung des Fachkräfteproblems in der Region. Im Gegenteil. Wir hoffen, dass die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger bald in ihre Heimat zurückkehren können.“

Ukrainern die Chance geben, zu arbeiten

Helfen will auch das Leipziger Unternehmen KSV, das im Eisenbahnsektor unter anderem Fachkräfte ausbildet und Unternehmen berät. Die Bilder von Krieg, Leid und Flüchtlingen hätten ihn anfangs gelähmt, sagt KSV-Geschäftsführer Marc Stößer. Doch Mitleid reiche nicht. „Natürlich geht es aktuell um die Unterbringung der Geflüchteten. Aber viele haben schon signalisiert, in Deutschland arbeiten zu wollen.“ Als einen ersten Schritt ist Stößer deshalb auf den Branchenverband NEE (Netzwerk Europäischer Eisenbahnen) zugegangen. Mit Erfolg, wie er sagt. Der NEE organisiere nicht nur Hilfsaktionen für Geflüchtete und sammelt Spenden, sondern hat jetzt auch seine Mitgliedsunternehmen aufgefordert, Ukrainern eine Chance zu geben, bei ihnen zu arbeiten.

In Sachsen steigt Monat für Monat die Zahl offener Stellen

Bundesweit gibt es derartige Aktionen. Mehrere Jobportale wurden schon gegründet, auf denen Stellen für Ukrainer angeboten werden. Kein Wunder. Neben der Hilfsbereitschaft gibt es einen weiteren Grund. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist wie leer gefegt. In Sachsen steigt von Monat zu Monat die Zahl offener Stellen. Bis zum Jahr 2030 wird sich die arbeitsfähige Bevölkerung im Freistaat um fast 200.000 Menschen reduzieren. Weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente gehen, braucht Deutschland nach Aussagen der Bundesagentur für Arbeit (BA) rund 400.000 Zuwanderer pro Jahr. 2020 waren es 220.000.

2321 Ukrainer arbeiten derzeit in Sachsen

In Sachsen sind unter den 1,62 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aktuell 101.702 Ausländer. Die meisten von ihnen kommen aus Polen und Tschechien. 2321 Ukrainer arbeiten in Sachsen. 1091 sind es in Thüringen. Und in Sachsen-Anhalt 919.

Ihr Qualifikationsniveau ist hoch, wie die Landesarbeitsagentur in Chemnitz mitteilt. Die meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit sind Fachkräfte. Über 1000 haben eine Berufsausbildung, über 200 sind Meister, rund 550 Akademiker. Nur jeder Fünfte arbeitet als Helfer.

Auch weil die rechtlichen Bestimmungen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine andere sind als 2015, entwickelt sich der neue Jobmarkt so schnell. Wer als Kriegsflüchtling in Deutschland Schutz bekommt, braucht zwar immer noch eine Arbeitserlaubnis der Ausländerbehörde. Geflüchteten wird von den Behörden aber zumeist umgehend eine Arbeitserlaubnis erteilt, auch ohne dass sie eine besondere Qualifikation, ein konkretes Jobangebot oder deutsche Sprachkenntnisse vorweisen können.

Beschäftigung ohne Vorrangprüfung möglich

Die Ausländerbehörde der Stadt Leipzig teilt mit, dass der Aufenthaltstitel mit der Nebenbestimmung „Beschäftigung erlaubt“ erteilt wird. Eine Beschäftigung ist dann grundsätzlich ohne Anerkennung oder Vorrangprüfung sofort möglich. Der Arbeitgeber muss eine Kopie davon in der Personalakte aufbewahren. Weitere Dokumente sind nicht erforderlich

Die Leipziger Industrie- und Handelskammer (IHK) begrüßt diese unbürokratische Regelung. Zugleich fragt man sich in der Kammer, „warum angesichts des eklatanten Fachkräftemangels nicht auch in den regulären Verfahren der qualifizierten Zuwanderung bürokratische Hürden schnellstmöglich abgebaut werden“. Sie weist ferner darauf hin, dass die Vermittlung von Sprachkenntnissen und die Versorgung der Kinder in Kitas oder Schulen die Voraussetzung dafür ist, die Erwachsenen tatsächlich zu beschäftigen.

Bei der IHK heißt es aber auch: „Grundsätzlich geben wir zu bedenken, dass es sich bei diesen Menschen um Kriegsflüchtlinge handelt, die nach der hoffentlich bald erfolgenden Beendung des Krieges eventuell wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen.“

Keinen Zusammenhang mit dem Fachkräfteproblem herstellen

Skeptisch ist man auch bei der Handwerkskammer Leipzig: „Ich empfinde es als hochgradig unanständig, wenn man zum gegenwärtigen Zeitpunkt den Krieg in der Ukraine und die Behebung unseres Fachkräftemangels in einen Sachzusammenhang bringt“, sagt Kammergeschäftsführer Volker Lux. „Während Putin Bomben auf die Ukraine wirft, gehört es sich einfach nicht, dass wir unser Fachkräfteproblem mit ukrainischen Leistungsträgern lösen wollen.“

Auch Frank Vollgold, Sprecher der Arbeitsagentur Sachsen argumentiert so: „Wir halten es nicht für angemessen, jetzt schon darauf zu spekulieren, den Fachkräftebedarf über die Flüchtenden abfedern zu wollen. Dazu muss auch zuerst geklärt werden, ob die Geflüchteten überhaupt mittel bis langfristig hierbleiben können und wollen.“ Gleichwohl sei man bei den Agenturen gut darauf vorbereitet, Geflüchtete – in Arbeit und in Sprachkurse – zu vermitteln.

Von Andreas Dunte