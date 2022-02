Umsatzrekord und schwarze Zahlen – Konsum Leipzig hält Kurs

Leipzig

Mit rund 170,5 Millionen Euro hat die Konsumgenossenschaft Leipzig ihren Umsatz im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Der Zuwachs beträgt 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2020: 158,5 Millionen; 2019: 138,7 Millionen). Zur Höhe des Gewinns konnte Unternehmenssprecherin Anja Malek noch nichts Genaues sagen. Aber: Schwarze Zahlen gibt es schon. Die Genossenschaft werde weiterhin reinvestieren.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immobilien als neues Standbein

Unter anderem damit hatte das Unternehmen auch in den vergangenen Jahren seinen Expansionskurs finanziert – und so soll es weitergehen. Weitere Filialeröffnungen sind geplant, zudem nimmt die Genossenschaft eigene Immobilienprojekte ins Visier. Ende März soll die neue Filiale an der Märchenwiese eröffnet werden – der Neubau im Stadtteil Marienbrunn ist das erste Immobilienvorhaben in Eigenregie. Ins neue Geschäftsjahr startet der Konsum außerdem mit einem neuen Logo. Man wolle sich so „zeitgemäßer und moderner in der Öffentlichkeit zeigen, aber gleichzeitig weiterhin frisch und freundlich aussehen“, teilt das Unternehmen mit.

Das neue Konsum-Logo. Quelle: privat

Sonderzahlungen an Beschäftigte

Der Erfolg resultiere vor allem aus dem über die vergangenen Jahre konsequent verfolgten Modernisierungskurs, dem Ausbau des Filialnetzes sowie der permanenten Optimierung und Erweiterung des Sortiments, so Vorstandssprecher Dirk Thärichen. Die Effekte des zweiten Corona-Jahres und die damit verbundenen Lockdowns und Schließungen der Restaurants und Kneipen seien dennoch spürbar, so Vorstand Michael Faupel. Die Beschäftigten hätten „als Anerkennung für ihre unermüdliche Arbeit während des Corona-Jahres“ im vergangenen Jahr erneut zwei Sonderzahlungen erhalten.

Corona ändert Einkaufsverhalten

Insgesamt verzeichnete der Konsum im vergangenen Jahr 14,5 Millionen Einkäufe. Pro Tag kauften 48.088 Kunden in den 59 Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. Der durchschnittliche Einkaufswert stieg um 7,2 Prozent auf 11,70 Euro. Diese Zahlen würden erneut das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden in Zeiten der Corona-Pandemie widerspiegeln, wie das Unternehmen mitteilt. Es wird seltener eingekauft, dafür jedoch mehr.

Von Björn Meine