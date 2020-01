Leipzig

Er stand seit 20 Jahren an der Spitze des Maschinenbauerverbandes VDMA im Osten. Jetzt geht Reinhard Pätz (64) in den Ruhestand. Am 1. Januar übergab er die Geschäftsführung des VDMA Ost mit Sitz in Leipzig an seinen Nachfolger. Der heißt Oliver Köhn, ist 48 und kommt aus Magdeburg, wo er zuletzt Bereich Geschäftsentwicklung bei der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt leitete.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe in dieser herausfordernden Zeit und die Zusammenarbeit mit den Maschinen- und Anlagenbauern in Ostdeutschland“, sagte Köhn, der verheiratet ist und eine Sohn hat. „Der Mix aus traditionsreichen Unternehmen und neuen Akteuren sowie die vielseitigen Themenfelder machen den Maschinenbau besonders spannend.“

Pätz stand genau 20 Jahre an der Spitze

Sein Vorgänger Pätz hatte den Regionalverband genau 20 Jahre lang geführt und galt als Gesicht des Ost-Maschinenbaus. Am 1. Januar 2000 hatte er mit 44 zunächst in Personalunion die Geschäftsführung der damaligen Landesverbände Nordost in Berlin sowie Sachsen/ Thüringen in Dresden übernommen. 2008 führte er die beiden Landesverbände dann zum neuen VDMA Ost mit Sitz in Leipzig zusammen – und stand seither an dessen Spitze.

Ganz verabschieden wird er sich nach der Übergabe der Geschäftsführung an Köhn aber nicht sofort. Erst im Herbst geht er in den Ruhestand. Bis dahin soll er sich in der VDMA-Zentrale in Frankfurt am Main um internationale Projekte kümmern.

Von Frank Johannsen