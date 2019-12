VW-Umbau in Zwickau bremst in ganz Sachsen das Wachstum – neuer Ärger um Software für ID.3

Dresden

Leipzigs OBM Burkhard Jung ( SPD) hatte es erst vor zwei Wochen drastisch auf den Punkt gebracht:„Ohne BMW und Porsche gehen in Leipzig die Lichter aus.“ Das Gleiche scheint für ganz Sachsen zu gelten, wenn bei VW in Zwickau der Motor stottert. In der Wachstumsbilanz des Freistaats zeigt der gerade abgeschlossene Umbau des dortigen Werks zur reinen E-Auto-Fabrik zumindest lange Bremsspuren. Und die reichen bis tief ins neue Jahr hinein.

Schwache Autobranche zieht Wachstum nach unten

Nur um magere 0,3 Prozent dürfte Sachsens Wirtschaft in diesem Jahr wachsen, sagt das Dresdner Ifo-Institut in seiner am Donnerstag vorgelegten Winterprognose vorher. „Das ist deutlich weniger, als von uns vor einem halben Jahr erwartet“, sagte der Dresdner Ifo-Vize Joachim Ragnitz am Donnerstag bei der Vorlage der aktuellen Konjunkturprognose seines Instituts. Da hatten die Dresdner Forscher noch mit 0,7 Prozent Plus in diesem Jahr gerechnet.

Im kommenden Jahr soll es zwar wieder deutlich besser laufen: 1,2 Prozent Plus sagen die Ifo-Forscher dann für den Freistaat voraus, viermal so viel wie in diesem Jahr. Vor sechs Monaten hatten sie für 2020 aber noch mit 1,4 Prozent Plus gerechnet.

Umbau in Zwickau bremst VW-Produktion

Schuld am mageren Wachstum ist vor allem die zuletzt schwächelnde Autoindustrie – allen voran VW. Der seit 2018 laufende Umbau des Zwickauer Werks sorgte dafür, dass hier derzeit deutlich weniger Autos gebaut werden als sonst. „In Zwickau standen die Bänder still, es kam zu Produktionsverlagerungen an andere Standorte“, sagte Ifo-Experte Robert Lehmann am Mittwoch in Dresden.

Das mache sich angesichts der großen Bedeutung der Autoindustrie in Sachsen insgesamt bemerkbar: Die Wertschöpfung der Industrie werde in diesem Jahr wohl um 1,6 Prozent im Minus liegen. Zum Glück lief es in anderen Branchen – vor allem am Bau – deutlich besser. Am Ende reicht das für ein mageres Plus von 0,3 Prozent. Im kommenden Jahr dürfte die Industrie dann zwar wieder zulegen – mit 0,6 Prozent aber erneut schwächer als die übrige Wirtschaft.

„Zwar ist die gesamtwirtschaftliche Rezession vorerst abgesagt“, sagte der Dresdner Ifo-Vize Joachim Ragnitz. „Dennoch belasten die strukturellen Anpassungen der Industrie, vor allem im Automobilbau, zunehmend die Entwicklung.“ Vor allem die zahlreichen Zulieferer könnten Probleme bekommen. Und Sachsen sei hier besonders stark betroffen. Schließlich entfalle im Freistaat ein Viertel der Industrieproduktion auf die Autoindustrie. „Da ist Sachsen ganz besonders gefordert, sich neu zu erfinden.“

Software-Probleme beim ID.3 machen VW zu schaffen

Pünktlich zur Vorstellung der Ifo-Prognose platzte dann die Meldung herein, dass auch das Hochfahren der E-Auto-Produktion in Zwickau alles andere als rund läuft: Beim im November angelaufenen Modell ID.3 gebe es massive Software-Probleme, berichtet das „ Manager Magazin“. Die Autos, die hier seit sechs Wochen produziert werden, würden daher zunächst auf eigenen angemieteten Parkplätzen abgestellt, 20 000 Autos sollen dann im Frühjahr nachbearbeitet werden.

VW selbst erklärte hierzu, man benötige zwar etwas mehr Zeit als zunächst angenommen. Die Produktionsziele seien aber nicht gefährdet. „Der Zeitplan für den ID.3 steht.“ Der Marktstart sei unverändert für den Sommer 2020 vorgesehen. Und man werde wie geplant 2020 bereits 100 000 E-Autos in Zwickau bauen. „Der Aufbau einer neuen, leistungsfähigen Elektronik- und Softwarearchitektur ist eine Herausforderung, bei der auch Schwierigkeiten oder Verzögerungen auftreten können, die wir allesamt abarbeiten.“

Von Frank Johannsen