VW stoppt die Produktion in Sachsen

Leipzig/Zwickau

Bei Volkswagen in Sachsen muss an diesem Freitag ein Großteil der Produktion ruhen. „Aufgrund von temporären Versorgungsengpässen kommt es vorübergehend in Zwickau zu Anpassungen in den Produktionsabläufen“, teilte ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage mit. Die Fertigung in der MEB-Produktion werde deshalb am Freitag unterbrochen. Das gelte auch für die Nachtschicht am Sonntag. Volkswagen Sachsen hat daher für einen Großteil der Beschäftigten Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angezeigt.

MEB ist die Abkürzung für Modulare E-Antriebs-Baukasten. Dabei handelt es sich um ein Baukastensystem für Elektroautos. VW Zwickau ist das erste Werk von Volkswagen, das komplett auf die Produktion von reinen Elektroautos umgestellt hat. Zwickau produziert auch für andere Marken des Konzerns E-Fahrzeuge, so zum Beispiel für Audi.

Bentley und Lamborghini nicht betroffen

Die Produktion in der Karosseriefertigung für Bentley und Lamborghini sowie in allen anderen Bereichen bei Volkswagen in Zwickau werde ohne Unterbrechung fortgeführt, sagte Sprecher Carsten Krebs.

Am Montag soll es in Zwickau wie gewohnt weitergehen. Im August sollen dann wegen Betriebsferien die Bänder in Zwickau und ebenso in der Gläsernen Manufaktur in Dresden für drei Wochen planmäßig ruhen.

Stopp bei BMW in Leipzig

Zuvor hatte bereits BMW wegen Lieferschwierigkeiten die Produktion eingestellt. Wie ein Sprecher mitteilte, fehlen Halbleiter. Rund 4000 Autos können wegen des Produktionsstopps nicht gebaut werden. Man habe gehofft, die Produktion bis zum Beginn der dreiwöchigen Werksferien am Montag aufrecht erhalten zu können. Doch dann sei Ende voriger Woche die Nachricht gekommen, dass wichtige Bauteile nicht geliefert werden könnten. Normalerweise werden im Leipziger Werk pro Tag rund 1100 Fahrzeuge gebaut. BMW produziert in Leipzig die Modelle 1er, BMW 2er und das Elektroauto i3.

Für die Mitarbeiter bei BMW sei Kurzarbeit beantragt worden. Am Montag beginnen dann offiziell die dreiwöchigen Werksferien.

Von Andreas Dunte